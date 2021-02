Kukaan ei ryntää apuun, kun ihmistä uhkaa hukkuminen velkoihin.

Romaani

Annamari Marttinen: Häiriömerkintä. Tammi. 324 s.

Ensin ongelmat ovat pieniä. Edellisen asukin keittiöratkaisut ärsyttävät. Annamari Marttisen romaanin kertojan Karoliinan pitää tehdä remontti, jotta pääsee tyttärensä kanssa täysillä nauttimaan tilavammasta asunnosta.

Edellinen on myymättä. Välittäjä vakuuttaa, että se menee kyllä kuin vettä vain. Ei mene. Samaan aikaan Karoliina saa kenkää autokaupan palvelutiskiltä.

Marttisen Häiriömerkintä käy seikkaperäisesti ja kepeän lennokkaan kerronnan turvin läpi ylivelkaisen ahdingon.

Siihen kuuluu myös häpeä, jatkuva kuvitelma siitä, mitä muut ajattelevat. Niinpä Karoliina vie roskansa lentokentän pussissa, jotta muut ajattelisivat, että tuo nainen se sitten matkustaa. Oma tilanne pitää peittää keinolla millä hyvänsä, myös ystäviltä, tyttäreltä ja ex-mieheltä.

Työttömyyden ja velkaloukon kuvaus on varmastikin kirjallisuutta, jota tavataan kuvata yhteiskunnalliseksi ja jota on aika ajoin kaivattu lisää.

Toisaalta sanapari ”yhteiskunnallinen kirjallisuus” tuo helposti mieleen lavean panoraaman, joka lävistää yhteiskunnan. Häiriömerkintä tyytyy kuitenkin yhden ihmisen näkökulmaan.

Karoliina on loukussaan yksin ja melko neuvoton. Hän ei edes hae aktiivisesti töitä ja eikä yritä vaihtaa välittäjää, jos tämä ei kerran saa vanhaa asuntoa kaupaksi.

Näin käy ainakin selväksi, miten onnettomuus kohtaa ihmisen, joka ei ole varautunut siihen ja jolla ei ole tukenaan vankkaa kontaktiverkkoa. Siis kuin kenet tahansa.

Jonkunhan on pakko olla avuksi. Vai onko? On varmasti totta, että ihminen on usein yksin kaikkein kiperimpien pulmien parissa.

Häiriömerkintä kuvaa elävästi yhden ihmisen ahdingon. Se tihentää kerrontaa, samalla kuitenkin kaventaa.

Joissain romaaneissaan Marttinen on kuvannut kiperiä tilanteita useiden ihmisten näkökulmasta, ja sitä jää vähäsen nytkin kaipaamaan.

Vastapainoksi mukana on jopa huumoria, kun Karoliina kuvittelee kaikenlaista, esimerkiksi sitä, miten ystävät reagoisivat vaikkapa silloin, kun tulee ravintolapöytään pelkän vesilasin kanssa.

Joitain kohtauksia on venytetty, ja romaanissa on toistuvine maksuhäiriön uhkine toiston makua. Tehokas velkaloukon kuvaus se silti on.

Ja saa ajattelemaan, miksei kukaan ryntää apuun.