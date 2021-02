Useat festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat sekä messut ja kongressit ovat lähiviikkoina lopullisten päätösten edessä sen osalta, onko järjestämiseen liittyvää taloudellista riskiä mahdollista nykytilanteessa kantaa.

Tapahtumateollisuus kannattaa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) viikonloppuna esille nostamaa tapahtumien takuutukea.

Lintilä sanoi sunnuntaina HS:n haastattelussa, että alalle voitaisiin miettiä kesää varten tapahtumatakuuta, jonka puitteissa tappioita voitaisiin korvata, jos suunnitelmat peruuntuisivat koronavirusrajoituksista johtuen.

”Kun tapahtumia aletaan järjestellä, niin kuluja toteutuu välittömästi. Jos tuleekin tilanne, että joudutaan perumaan, niin siinä olisi jonkinlainen tappiontakaus valtion puolelta olemassa. Nythän tapahtumien järjestäjät eivät tiedä, mikä kesän tilanne on. On aika selkeää, että alkukesä ainakin tulee olemaan ongelmallinen”, Lintilä sanoi HS:lle.

Useita festivaaleja järjestävän Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen pitää ministerin ulostuloa rohkaisevana. Ensimmäinen Fullsteamin festivaaleista on jo kesäkuun puolivälissä Helsingissä järjestettävä Sideways, ja koronatilanne on edelleen arvailujen varassa.

”Ehdottomasti tämä on hyvä uutinen”, hän sanoo. ”Ja sitten helpottaa aidosti, kun sanat muuttuvat teoiksi.”

Alan yrityksiä edustava Tapahtumateollisuus ry on esittänyt ajatuksia takuusta aiemminkin. Nyt se vauhdittaa vaatimustaan jäsenyrityksille tekemällään kyselyllä. Kyselyssä 75 prosenttia alan yrityksistä katsoo, että tapahtumien takuutuki vahvistaisi toimintaedellytyksiä jossain määrin tai merkittävästi.

Järjestö korostaa toimenpiteiden kiireellisyyttä, sillä päätösten viivästyessä alan koko loppuvuosi on vaarassa. Useat festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat sekä messut ja kongressit ovat lähiviikkoina lopullisten päätösten edessä sen osalta, onko järjestämiseen liittyvää taloudellista riskiä mahdollista nykytilanteessa kantaa.

Fullsteamin Tähtisen mukaan tieto takuusta pitäisi saada viimeistään kolme kuukautta ennen festivaalin alkua. Sideways-festivaalin tapauksessa se tarkoittaisi maaliskuuta.

”Tiettyyn pisteeseen asti asioita pystytään tekemään aika muutaman ihmisen ydintiimillä, mutta sitten käsipareja aletaan tarvita koko ajan lisää”, hän sanoo.

”Kuluja kasvattavat myös tuotantoon ja alueinfraan sekä artisteihin liittyvät sopimukset.”

Sidewaysin esiintyjäkaartiin kuuluvat muun muassa Kelis, Belle & Sebastian, Karina, Litku Klemetti, Jarvis Cocker, The Avalanches sekä Junglepussy.

Tapahtumateollisuus ry:n kyselyn mukaan lähes kolmen sadan tapahtuma-alan yrityksen liiketoiminta on uhattuna välittömästi, ja määrä kasvaa kesään kuluessa yli kahteentuhanteen.

Oman haasteensa takuumallille aiheuttaa se, että tapahtumien järjestäminen perustuu vahvasti erikoistuneiden yritysten verkostomaiseen toimintaan. Alan yrityksistä lähes 80 prosenttia on pieniä suomalaisia yrityksiä.

”Yhtä tapahtumaa voi olla järjestämässä 80 pienempää alihankkijaa”, Tapahtumateollisuus ry:n vaikuttamisen ja viestinnän johtaja Maria Sahlstedt selittää.

”Ne ovat kuitenkin täysin välttämättömiä tapahtuman onnistumiseksi. Jos ne kaatuvat, toipuminen voi kestää vuosia.”

Näitä alihankkijoita voivat olla esimerkiksi roudauspalveluita tuottava tai äänitekniikkaa hoitava yritys. Kaikkein heikoimmilla ovat Sahlstedtin mukaan olleet yksinyrittäjät, kuten yhden hengen lavamanagerointiin erikoistunut yritys.

”Yksinyrittäjä on voinut jäädä kesällä kunnilta saadun 2 000 euron varaan”, Sahlstedt sanoo.

Yksi tyypillinen tapahtuma-alan alihankintayritys on 30 vuotta Orimattilassa toiminut Stopteltat. Lähinnä telttojen, kalusteiden ja katsomoiden vuokraamiseen erikoistunut yritys odotti viime vuodesta ennätyksellisen hyvää, mutta toisin kävi.

Vajaan neljän miljoonan liikevaihdosta suli 2,5 miljoonaa.

”Ennätysvuosi muuttui surkeimmaksi moneen vuosikymmeneen”, toimitusjohtaja Terttu Keskinen-Rönkkö sanoo. ”Väki on ollut sitten lomautettuna.”

”Ja onhan tämä vaikea tilanne: kun kukaan ei osaa sanoa, milloin maa aukeaa, niin kukaan ei uskalla tehdä päätöksiä. Meillä palavereja on lykätty ensin tammikuulle, sitten helmikuulle ja seuraavaksi maaliskuulle. Itse en usko, että vielä silloinkaan saadaan tilauksia sisään.”

Valtion myöntämän takuun mahdollisuuksiin toimitusjohtaja suhtautuu luottavaisesti. Hän tietää, että erilaisia takuita on jo käytössä muissa Euroopan maissa, ja uskoo, että sopiva malli pystytään räätälöimään tännekin.

”Toki olisi ongelma, jos se kattaisi vain esimerkiksi henkilöstökustannuksia. Kuitenkin nyt edellisellä koronatukikierroksella hyväksyttiin jo esimerkiksi maksettuja varausmaksuja kalusteista, joita ei koronan takia ole päästy käyttämään. Sellaisena se siis kattaisi festivaalinjärjestäjille alihankintasopimuksista tulevia kustannuksia. ”

Stopteltat odottaa parhaillaan päätöstä edelliseltä tukikierrokselta. Epäselvä koronatilanne aiheuttaa henkilökunnalle myös muita käytännön ongelmia. Yritys hoitaa muun muassa katsomoiden suunnittelua ja pystyttämistä, mutta nyt ei tietoa ole siitäkään, istutaanko tapahtumissa puolentoista vai kahden metrin värein.

Vai istutaanko ollenkaan.

Ainakin tällä hetkellä tapahtumajärjestäjät luottavat siihen, että sopiva tukimuoto Suomeen sumplitaan.

Summat ovat kuitenkin vielä arvailujen varassa.

Ministeri Lintilän HS:ssä esittämien laskelmien mukaan viime keväästä tämän vuoden tammikuun puoliväliin mennessä tapahtuma-aloille ja luoville aloille kanavoitiin Lintilän laskujen mukaan 213 miljoonaa euroa.

Tapahtumateollisuus pitää lukuja sinänsä oikeina, mutta haluaa tarkentaa nimenomaan tapahtumateollisuuden osuutta tukipotista. Sen oman selvityksen mukaan tapahtuma-alan yrityksille on kohdistunut koronakriisin aikana taloudellisia tukia yhteensä noin 85 miljoonaa euroa.

Saadut tuet vastaavat noin 4,5 prosenttia taloudellisista menetyksistä.

”Tapahtumateollisuus on vielä toistaiseksi hallinnossa näkymätön toimiala, minkä vuoksi olemme jääneet väliinputoajiksi toimivien tukimekanismien osalta. Meidän laskemamme luku kertoo siis täsmällisesti tapahtuma-alalle kohdistuneista tuista”, Sahlstedt sanoo.

Lintilä sanoi sunnuntaina, että tapahtumatakuuseen liittyy myös hankaluuksia.

”Meillähän on koko ajan se ongelma, että meidän pitää kohdella kaikkia samalla tavalla. Se on tietenkin yksi kysymys, mikä tässä on omalta osaltaan haasteellinen, eli emme voi mennä rikkomaan perustuslakia”, Lintilä sanoi.

Parhaillaan elinkeinoministerin valmistelussa on kustannustuen kolmas kierros ja yksinyrittäjien tuen toinen kierros. Kustannustukea pyritään muokkaamaan tapahtuma- ja kulttuurialalle sopivammaksi.