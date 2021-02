Ranskalainen Kapellimestari-sarja on ylevistä puitteistaan ja trillerikäänteistään huolimatta puhdasta saippuaoopperaa, kelvollista kylläkin

Ranskalaissarjassa sinfoniaorkesterin työilmapiiri joutuu koetukselle, kun kapellimestarina aloittaa nainen.

Onkohan Ranskassa yleisestikin ongelmia työpaikkojen ilmapiirissä? Tällaisen kuvan on voinut saada muutamistakin tv-sarjoista. Netflixin Emily on Paris -hömpässä nuori amerikkalaisnainen kohtaa sen kaikessa karmeudessaan, ja Agentit-sarjakin herättää välillä ihmetystä.

Ehkä vakoojasarja Le Bureau onkin ranskalaisille fantasia toimivasta työyhteisöstä.

Nyt on vuorossa sinfoniaorkesteri. Kapellimestari-sarja on kuvattu Pariisissa aidoilla paikoilla Philharmonie-konserttikeskuksessa, ja koko sarja oikeastaan kuvaa kauniisti sanottuna työ­ilmapiiriä.

Helvetti läjähtää silmille, kun kapellimestariksi nimitetään nainen, Hélène Barizet, ja koko orkesteri, siis myös naiset, vastustaa häntä jo ennen kuin hän saapuu edes työpaikalle.

Hélène on sarjan päähenkilö, jonka niskaan paineet alkavat kasautua, ensin ammatillisesti mutta pian myös henkilökohtaisella tasolla. Hän on vahva nainen, mutta rajansa kaikella.

Roolin näyttelee Marie-Sophie Ferdane, josta tulee etäisesti mieleen upea Fanny Ardant – ulkoisesti, ei näyttelijäntaidoiltaan.

Lähtökohta on kiinnostava, mutta ylevistä puitteistaan ja trillerimäisistä käänteistään huolimatta sarja on puhdasta saippuaoopperaa. Sellaisena ihan kelvollista kylläkin. Juoni on asiaankuuluvan koukeroinen, ja kaikki juonittelevat ja salaavat asioita tasapuolisesti.

Mitä musiikkiin tulee, sekin on enimmäkseen kuorrutusta. Jos aihepiirinä on klassinen musiikki ja mukaan on otettu vaikka vain parikin tahtia Vivaldin Vuodenaikoja, päätelmänsä voi tehdä nopeasti.

Muutakin kuullaan, mutta enimmäkseen tutuimpia musiikillisia kliseitä. Turha edes sanoa, että asiantuntijat varmasti näkevät sarjassa suoranaisia virheitä.

Musiikki on inspiroinut kuitenkin muutamaan ihastuttavaan kohtaukseen. Hieno idea on esimerkiksi tuoda orkesterin harjoituksiin kuulovammaisia.

Aika kivasti myös soi The Cure -yhtyeen Boys Don’t Cry raikkaassa ulkoilmassa.

Kapellimestari, Teema klo 20.00 ja Yle Areena. (K12)