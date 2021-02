Kuninkaalliset

Sunnuntaina uutisoitiin, että pariskunta odottaa toista lastaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan Markle antavat harvinaisen haastattelun 7. maaliskuuta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Harry ja Meghan astuvat julkisuuteen brittihovin jättämisen jälkeen.

Pariskuntaa haastattelee juontaja Oprah Winfrey. Winfrey on yksi Yhdysvaltojen rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia naisia. Hän tuli tunnetuksi Oprah-keskusteluohjelmasta, joka päättyi vuonna 2011.

Herttuapari vetäytyi kuningashuoneen velvollisuuksista vuosi sitten. Sunnuntaina julkisuudessa kerrottiin, että pariskunta odottaa toista lastaan.

Vetäytymisen taustalla oli muun muassa brittimedian Markleen kohdistama voimakkaan negatiivinen julkisuus ja hovin jäsenten keskinäiset erimielisyydet.

Haastattelun esittävä CBS-kanava kertoo, että Winfrey keskustelee ensin Marklen kanssa julkisuudesta, kuninkaallisena elämisestä, äitiydestä ja avioliitosta. Prinssi Harry liittyy keskusteluun myöhemmin, jolloin aiheena ovat pariskunnan muutto Yhdysvaltoihin sekä tulevaisuus ja tuleva perheenlisäys.

Markle voitti hiljattain oikeusjutun Associated Newspapers -lehtiyhtymää vastaan. Muun muassa Mail on Sunday -lehti oli julkaissut pätkiä Marklen isälleen kirjoittamasta kirjeestä, joka oli tarkoitettu yksityiseksi. Julkaisemisen nähtiin loukanneen pariskunnan yksityiselämää.

Erotessaan brittihovista he menettivät julkisen rahoituksen. Sittemmin pariskunta on solminut miljoonien eurojen arvoiset sopimukset Spotifyn ja Netflixin kanssa puheohjelmien, dokumenttien ja elokuvien tuottamiseksi. Lisäksi heillä on voittoa tavoittelematon järjestö Archewell, jonka tarkoituksena on ajaa järjestelmällistä kulttuurista muutosta myötätunnon voimalla.

Herttuapari ja vuonna 2018 syntynyt Archie-poika ovat asuneet eron jälkeen Yhdysvalloissa eteläisessä Kaliforniassa.