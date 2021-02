Salsan maailmanvalloituksen sankari Johnny Pacheco on kuollut

Pacheco äänitti ja sävelsi yli 150 kappaletta uransa aikana ja popularisoi käsitteen ”salsa”.

Salsamusiikin yhtenä isänä pidetty Johnny Pacheco, 85, on kuollut.

Dominikaanisessa tasavallassa syntynyt Pacheco kuoli maanantaina New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo The New York Times. Pacheco oli viety sairaalaan keuhkokuumeen takia muutama päivä ennen kuolemaa. Hänen perheensä vahvisti kuoleman Facebookissa.

Pacheco oli muusikko, säveltäjä ja tuottaja. Hän perusti Fania Records -levy-yhtiön vuonna 1964 yhdessä Gerald Masuccin kanssa.

”Salsan Motowniksikin” kutsutusta yhtiöstä tuli nopeasti maailman johtava salsamusiikkia julkaiseva levy-yhtiö, ja Pachecosta New Yorkin salsapiirien johtohahmo 1960- ja 1970-luvuilla.

Sieltä salsa, Pachecon itsensä popularisoima käsite, levisi ympäri maailman.

Lisäksi Pacheco perusti Fania All-Stars -yhtyeen, jossa olivat mukana muun muassa Celia Cruz, Jorge Santana, Héctor Lavoe ja Willie Colón.

Syntymänimeltään Juan Azarias Pacheco syntyi Santiago de los Caballerosissa vuonna 1935, mutta muutti New Yorkiin lapsena perheensä mukana.

Pacheco opiskeli Juilliardin taidekoulussa ja aloitti muusikon uran 1950-luvulla. Vuonna 1960 hän perusti Pacheco y su Charanga -yhtyeen, jolla nousu maailmanmaineeseen alkoi.

Uransa aikana Pacheco äänitti ja sävelsi yli 150 kappaletta. Tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Mi Gente ja Quítate Tú.