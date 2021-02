Australian hallitus on jo parin vuoden ajan sorvannut lakia, joka pakottaisi Facebookin ja Googlen kaltaiset yhtiöt jakamaan mainostulojaan paikallisten medioiden kanssa.

Seven West Media on solminut ensimmäisenä suurena australialaismediana sopimuksen Googlen kanssa sisältöjensä käytöstä maksua vastaan. Seven West Media omistaa muun muassa merkittäviä sanomalehtiä ja tv-kanavia.

Sopimuksen mukaan Seven West Median uutisia käytetään Googlen hiljattain lanseeraamassa News Showcase -palvelussa.

Sopimuksen arvoa ei ole paljastettu, mutta sen on arvioitu olevan usean kymmenen miljoonan dollarin arvoinen.

Sopimus on yksi askel laajemmassa hankkeessa, jolla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia tiedonvälitykseen koko maailmassa.

Maan valtiovarainministeri Josh Frydenberg ilmoitti keskustelleensa aiheesta viikonlopun aikana sekä Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain että Facebookin perustajan Mark Zuckerbergin kanssa.

”He olivat hyvin kiinnostuneita mitä Australiassa tapahtuu”, ministeri sanoi ABC:n haastattelussa maanantaina. ”Aistin myös halua sopimusten solmimiseen.”

Mark Zuckerberg tapasi EU-komission jäseniä helmikuussa 2020.­

Frydenberg ennakoi lähiaikoina tulevan uutisia uusista suurista sopimuksista. Google on jo aiemmin solminut sopimuksia pienten medioiden kanssa.

Teknologiajättien innostusta sopimiseen lisää todennäköisesti se, että Australian parlamentissa käsitellään teknologiayhtiöiden asemaa säätelevää lakia. Mikäli laki tulee voimaan, sen perusteella teknologiajättien pitäisi alkaa maksaa hakutulosten ja Facebookin tapaisen uutisvirran yhteydessä esitellystä medioiden sisällöstä.

Isot alustayhtiöt pelkäävät, että laista tulee ennakkotapaus yhtiöiden sääntelylle myös muualla maailmassa.

Lain kohtaloa seurataan tarkasti muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. EU hyväksyi viime vuonna uuden tekijänoikeuslainsäädännön, jossa on Googleen ja Facebookin liittyviä sisältökorvausartikloita.

Tie sopimuksiin on ollut monipolvinen. Australian hallitus on jo parin vuoden ajan sorvannut lakia, joka pakottaisi Facebookin ja Googlen kaltaiset yhtiöt jakamaan mainostulojaan paikallisten medioiden kanssa.

Hallituksen perustelujen mukaan yhtiöt saavat sivustoilleen kävijöitä ja mainoksille yleisöä muun muassa sillä, että niiden sivustoilla jaetaan mediayhtiöiden tuottamia uutissisältöjä.

Sundar Pichai on johtanut Googlea vuodesta 2015 lähtien.­

Tämä hermostutti jättiyhtiöt. Facebook uhkasi syksyllä aikovansa estää uutisten jakamisen omistamissaan sosiaalisen median palveluissa Australiassa. Google puolestaan ilmoitti tammikuussa, että se aikoo estää hakukoneensa käytön Australiassa, mikäli maan hallitus edistää sääntelyä.

Valtiovarainministeri Frydenberg vastasi sanomalla, että esitetty laki on kansallisen edun mukainen.

”Emme anna periksi pakottamiselle tai uhkailulle ihan siitä riippumatta mistä päin ne tulevat”, hän kommentoi uutistoimisto Reutersille.

Ministerillä oli hihassaan pätevä uhkaus: jos hinnasta ei syntyisi sopimusta, hallituksen nimittämä sovittelija päättäisi hinnan.

Mediayhtiöiden ja alustajättien sopimusaikeet ovat herättäneet myös arvostelua. Yksi on kolumnisti Jeff Jarvis, joka katsoo kirjoituksessaan lain suosivan hallitsevassa asemassa olevan Rupert Murdochin mediaimperiumia.

Konservatiivinen Murdoch omistaa esimerkiksi valtakunnallisen The Australian -lehden ja lisäksi merkittäviä sanomalehtiä eri puolella maata. The Guardianin siteeraaman tutkimuksen mukaan Australia oli kolmantena eri maiden median omistuksen keskittymistä mittaavalla listalla vuonna 2011.

Ohi menivät vain Kiina ja Egypti, joissa valtio omistaa tiedotusvälineet.

Pienempien lehtien kasvavan ahdingon lisäksi Jarvis sanoo lain rikkovan internetin perimmäistä ideaa, joka perustuu vapaasti jaettavaan tietoon ja linkkeihin. Jos linkittämisestä pitää maksaa, verkon ydin menee rikki, Jarvis kirjoittaa.

Tulevaisuudessa kolumnisti saattaa joutua tyytymään siihen, että hänenkin kirjoittamastaan tekstistä maksetaan silloin, kun se julkaistaan edelleen teknojättien alustalla.

Kolumnin julkaissut Crikey on jo tehnyt sopimuksen Googlen kanssa. Myös hänen fanittamansa Guardianin australialaisversio on suhtautunut lakikokonaisuuteen myönteisesti.