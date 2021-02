Lifestylebändi Gasellit hioi jokapoikaräppinsä konseptin täysosumaksi, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Rap

Gasellit: Zen. Sony. ★★★

Rap-yhtye Gasellien kuudes levy Zen kuulostaa Trendi-lehdeltä vuodelta 2015, hitas-asuntojen arvonnalta ja kauppakorkeakoulun markkinoinnin perusteiden kurssilta, kuusi opintopistettä.

Levyn julkaisua ennakoitiin julkaisemalla rauhoittumisäppi. Julkaisun hetkellä tärkeämmät ja vähäisemmät internet-vaikuttajat tukkivat kanavansa postin tuomilla hyvinvointivälineillä. Alettiin kaupata äklömmästä päästä kreisiä hapanolutta.

Markkinasegmentit toden totta ovat hallussa. Lifestylebrändin ja lifestylebändin ero on vain yksi kirjain. Konsepti on tavallaan hirveä, tavallaan nerokas, mutta sen toimivuudesta ei ole epäilystäkään.

Zen-levyllä nelikko on käsittelevinään noin kolmekymppisten kaupunkilaisten elämän jatkuvia paineita, mutta onnistuu luomaan kiistattoman todisteen siitä, miten hyvin suomalaisella kaupunkilaismyöhäisnuorisolla menee.

Gasellien musiikki on jokapoikaräppiä. Kuten Nurmesniemen paitakin: Helppo, varma, vähän tylsä. Näyttää melko hyvältä ihan kenen tahansa päällä. Suunnattu ensisijassa heille, joilla on haluja ja varoja ostaa 135 euron paita.

Omat etuoikeutensa Pekka ”Päkä” Salminen myöntää jo levyn ensimmäisessä säkeistössä, kuten dogmaan kuuluu. Sen jälkeen voi taas miettiä itseään. ”Mut silti ahistanu mullaki ku poikkeustilas”, riimi jatkuu.

Vilpittömyys on tekosyy sille, että muut, vaikeammat rekisterit sivuutetaan. Sitten riimitellään kantakaupungin asuntojen hintatasosta, kiireestä ja vauvauutisista. Kuten elämässäkin, silloin kun sanottava loppuu, tyhjän tilan voi täyttää cv-asioilla, joo, on ollut kiire. Parodia on mahdotonta, ironia vieras käsite.

Tavallisuuden fetisointi on täysin häpeilemätöntä, mutta niin kannattaakin olla. Yleisöä Suomessa, maassa jossa keskiluokkaan itsensä liittävät niin sairaanhoitajat kuin yritysjohtajat, riittää.

Tälle yleisölle Zen on täysosuma, joka vie Gasellit Ruisrockin suurimmille lavoille ja parhaisiin soittoaikoihin. Heidän puolestaan vähän toivoo, että tuleva festivaalikesä onnistuisi, vaikka surkealta näyttää.

Levyn päättävässä kappaleessa Oulunkyläst ikuisuuteen Thube Hefner, oikealta nimeltään Tuomas Pietikäinen, räppää, miten bändin ensimmäiset 10 vuotta olivat lämmittelyä ja nyt alkaa Gasellien 20-luku.

Analyysi on oikea. Tila on helppo ottaa haltuun, kun reitit on raivattu valmiiksi. Siksi ei haittaa, että kolmen räppärin flow’t ovat kuin suoraan paperista luettua suorittamista. Keskinäistä dynamiikkaa ei kuule, vaikka bändihän tämän piti olla.

Zen on rakennettu alusta loppuun valmiiden paalujen päälle, tasalaatuiseksi synteesiksi päättyneestä suuresta suomiräp-vuosikymmenestä. Kovimman työn tekivät toiset.

Selvimmät hitit, todella yhteislaulukelpoinen g-funk-single Kuvittele meidät siellä ja rakkautta joka suuntaan toteava Me ei mennä rikki voisivat olla JVG:n kakkoslevyllä. Älä pety muhun -biisin flow’t kuulostavat täsmälleen Paperi T:ltä. On Pyhimyksen Eminem-kertosäkeitä ja tarpeeksi viittauksia 2000-luvun ensimmäiseen suomiräp-aaltoon. Levy päättyy Ruudolf-sämpleen.

Välissä kuullaan Antti Holman spiikkejä, joissa Antti Holma imitoi Antti Holman megasuosittua podcastia. Ne ovat silkkaa veskuloiria ja kikkeliskokkelista. Kerrankin Maaret Kalliota on ikävä.

Gasellit kylvää levymitassa kaikki ne musiikilliset ja kulttuuriset referenssit, joiden kanssa suurin mahdollinen osuus nykykolmekymppisistä on kasvanut ja elää.

Räppäreiltä olisi kohtuutonta vaatia sosiologiaa, mutta oivallukset olisivat kivoja. Sillä ei kuitenkaan ole väliä, samastumisesta on tullut kulttuuriteollisuuden kalleinta valuuttaa. Kovin monen mielestä hyvä taide on sitä, kun joku kertoo juuri minun ”tarinani”. Siihen ”tarinaan” mahtuu harvemmin uusia havaintoja.

Zenin kaikki 15 kappaletta ja välisketsiä mahtuivat levyn ilmestymisen jälkeen Suomen Spotifyn kahdenkymmenen kärkeen. Podcastien bisneslogiikka toimii selvästi myös räpissä: näiden kivojen ja tavallisten poikien juttuja haluaa kuunnella, koska ne on vähän kuin mun kavereita tai ainakin mun kaverit on ihan niinku ne.

Pandemian aikana ihmiset ovat halunneet musiikiltaan turvaa, ja Gasellit lyö itsensä lopullisesti ykkössarjaan tarjoamalla heille levyllisen laadukasta turvamusiikkia. Zen on musiikkia ihmisille, joiden kokeilunhalu yltää hedelmäsalmiakkikaljaan, mutta ei niinkään musiikkiin tai muuhun kulttuuriin. Se on musiikkia ihmisille, joista Aikuiset on hauska.

Kriitikon valinnat: Gasellien vastakohta Britanniasta ja ihanan kallista ilmastonmuutospoppia

Rap/Albumi

Slowthai: Tyron. Method. ★★★★

Brittiräpin suureksi nimeksi noussut Slowthai on Gasellien melko täsmällinen vastakohta: musiikkia toimeentulotuesta eikä opintotuesta. Hänen läpimurtosinglensä Nothing Great About Britain (2019) oli silkkaa punkia. Hänen toisella albumillaan Tyronilla kuulee, miten kertosäkeet ovat kadonneet suosituimmasta räpistä – ilmiö joka rantautunee pian Suomeenkin. Tyron on ensiksi sylkemistä, kierrepalloja ja capslockia. Jälkipuolisko Terms-biisistä alkaen nappaa mätön jälkeen huomion, mutta hämää: paljon rankempi tyyppi Slowthai on tutkiskellessaan itseään kuin uhotessaan.

Pop/Albumi

The Weather Station: Ignorance. Fat Possum. ★★★★

Kanadalainen Tamara Lindeman ehti olla aika monen levyn ajan kolmosketjun indieartisti. Mutta viime syksynä hänen The Weather Station -yhtyeensä alkoi julkaista häikäisevän hyviä singlejä. Ignorance-levy oli kirjoissani alkuvuoden odotetuin – ja se on tähän asti kuulemistani paras. The Weather Station tuo mieleen jakkupuvut, laadukkaan alkoholin ja tummat kirjahyllyt työhuoneessa. Se kuulostaa kalleimmalta eli pehmeimmältä popilta: Fleetwood Maciltä, Kate Bushilta, Feistiltä ja Kacey Musgravesilta. Päälle Lindeman laulaa ilmastokatastrofista ja tietää, että jyrkät kontrastit vihlaisevat kovimmin.

R&b/Single

Rosa Coste: Musta. EJK Collective. ★★★★

Kun suurten levy-yhtiöiden uusien r&b-laulajien metsästys on tätä nykyä yhtä mailanpuristamista, olisi kumma, jos rovaniemeläisen Rosa Costen puhelin ei olisi viime päivinä soinut. Parikymppisen Costen esikoissingle Musta on mitä ilahduttavin omakustanneyllätys. Se kertoo toiseuden kokemuksista omasanaisesti, ei opitulla jargonilla. Kaikki hesalaisen skenen keskinäinen selänrapsuttelu ja yliyrittäminen loistaa poissaolollaan. Mustan kertosäe sopisi melodian puolesta vaikka Sannille ja oikeastaan koko kappaleen olisi voinut sovittaa miten tahansa. Siinäpä vasta onnistuneen popbiisin mittari. Lähitulevaisuuteen luvattua ep:tä kannattaa selvästi odottaa.

Ambient/albumi

Pauline Anne Strom: Angel Tears in Sunlight. RVNG. ★★★

Syntymäsokea henkiparantaja ja syntetisaattorisäveltäjä Pauline Anne Strom kuoli tammikuussa 74-vuotiaana, mutta perjantaina julkaistaan alkuperäissuunnitelman mukaisesti hänen ensimmäiset sävellyksensä 30 vuoteen. Stromin kappaleet ovat intuition taidetta, kuin ottaisi kristallin käteensä ja kokeilisi, irtoaako energiaa. Uutuudesta ei irtoa, vaan se jää arkistokuriositeetiksi. Stromin vuonna 2017 Trans-Millenia Music -kokoelmalle paketoiduista päätöistä tuli ajankohtaisia noin 40 vuotta niiden ilmestymisen jälkeen, kun new age ja muovisin syntetisaattoriambient on vihdoin kelpuutettu kaanoniin. Niiden taika kannattaa kokea jo sivistysmielessä.