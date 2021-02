Kauko Röyhkän ja Anneli Aunolan rikosromaani kuvaa pedofiilirinkiä 1990-luvun lama-Suomessa.

Romaani

Kauko Röyhkä & Anneli Aunola: Liian lempeä mies. Crime Time. 335 s.

Muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä on 40 vuoden aikana julkaissut 35 albumia ja 19 romaania. Liian lempeä mies on kuitenkin aluevaltaus konkarille, sillä se on Röyhkän ensimmäinen dekkari.

Röyhkä on kirjoittanut kirjan yhteistyössä entisen rikospoliisin Anneli Aunolan kanssa. Aunola kirjoitti ensin faktapohjaisen tarinan omien 1990-luvun alun lamavuosien rikostutkimuksestaan ja muokkasi sen sitten Röyhkän kanssa rikosromaanin muotoon.

Englanninkielisessä jännityskirjallisuudessa käytetään genrenimitystä police procedural. Sillä tarkoitetaan romaaneja, joissa seurataan rikostutkimuksen edistymistä erityisesti poliisien näkökulmasta ja heidän työhönsä keskittyen. Tunnetuin esimerkki tällaisista kirjoista on Ed McBainin yli 50-osainen 87. poliisipiiri -sarja.

Police procedural on tullut entistä yleisemmäksi myös suomalaisessa rikoskirjallisuudessa. Matti Yrjänä Joensuun Harjunpää -kirjat olivat oikeastaan ensimmäiset meillä julkaistut police procedural -romaanit, vaikka voihan genrekäsitystä hieman laventaen pitää myös Mauri Sariolan Susikoski-kirjoja lajin suomalaisina kantaisinä.

Nyt saatu Liian lempeä mies on melko puhdasverinen police procedural.

Aunolan kokemuksen ja asiantuntemuksen ansiosta poliisien arkisen työn kuvauksessa on vahva autenttisuuden leima. Kaikesta työssään kohtaamastaan inhimillisestä kurjuudesta huolimatta poliisi on virkamies, jonka on tehtävä työnsä lakipykälien ja asetusten mukaan niin hyvin kuin mahdollista. Ei ole hänen vikansa, jos määrärahojen puute torppaa rikostutkimuksen keskeneräisenä.

Muuan eronnut nainen hankkii pojalleen miespuolisen kaverin sellaisia välittävästä Kaverit ry:stä. Kun äiti huomaa poikansa ”kaverin” käyttävän tätä seksuaalisesti hyväkseen, hän tekee rikosilmoituksen. Juttu päätyy rikoskonstaapeli Aliisa Aron pöydälle, ja pian Aliisa huomaa pedofiliatapauksen paisuvan koko ajan suuremmaksi.

Tapahtumien taustalla hengittää rahisten 1990-luvun alun lama-aika, joka lyö leimansa niin ihmisten elämään kuin poliisien työhönkin.

Keskittyminen poliisityöhön ja etenkin pitkiin kuulusteluihin uhkaa paikoin jumiuttaa teoksen paikalleen, mutta kirjoittajien onnistuu luovia näiden jaksojen läpi sirottelemalla niiden väliin kiihkottomasti laadittuja kuvauksia pedofiiliringin kaameista puuhista ja keskinäisistä kiistoista.

Sinänsä poliisityöhön keskittyvät osuudet ovat kuitenkin romaanin vankinta antia, kun taas konnien puuhat edustavat tavanomaisempaa jännitys- tai tässä tapauksessa ehkä pikemminkin inhomomenttien rakentelua.

Kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti Aliisa Aro on uskottava ja kaikin puolin onnistunut henkilöhahmo, joka ei voi välttää omien tunteidensa sekaantumista käsiteltävään tapaukseen. Kiinnostavan outo persoona on myös pedofiili Arvi Kaapponen, ”liian lempeä mies”, joka yrittää puolustella tekojaan oman kummallisen logiikkansa mukaan niin itselleen kuin poliiseillekin.

Pedofiilien uhrit ovat enimmäkseen avioero- tai lastenkotilapsia, mikä luo tarinaan tahattoman analogian nykypäivään. Aivan samalla tavalla kuin Röyhkä & Aunolan pikkupojat, myös Koskelassa viime joulukuussa surmattu 16-vuotias poika putosi kaikkien yhteiskunnan turvaverkkojen läpi.

Ikään kuin suomalaisessa lastensuojelussa mikään ei olisi lähes 30 vuotta laman jälkeen muuttunut paremmaksi.