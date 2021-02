Kolmiosainen dokumentti ei varsinaisesti kerro mitään uutta Rupert Murdochin mediabisneksen vaiheista. Nimekkäiden poliitikkojen ja toimittajien analyysit bisneksen vaikutuksista ovat kiinnostavampia.

Mikä yhdistää työväenpuo­lueen nousua 1990-luvun Britanniassa, brexitiä ja Trumpin valtaannousua? Kolmiosainen dokumenttisarja Murdoch: ­mediadynastia vallan ytimessä ehdottaa haastateltaviensa suilla, että yhdistävä tekijä on Rupert Murdoch (s. 1931), austra­lialaissyntyinen mediamoguli.

BBC:n sarja käy läpi Mur­dochin tärkeimmät vaiheet: nousun brittilehdistön suuromistajaksi ja Yhdysvaltain mediamarkkinoiden voimahahmoksi. Murdochin omistamiin medioihin kuuluvat edelleen muun muassa The Sun, The Times, The Wall Street Journal ja Fox News, vaikka Rupert Murdoch myikin omaisuuttaan Disneylle 71 miljardilla dollarilla pari vuotta sitten.

Sarjassa kuljetetaan myös kysymystä vallan perimisestä. Rupert Murdochilla on avioliitostaan Anna Mannin kanssa kolme lasta: Elisabeth, Lachlan ja James. Heistä jokainen on ollut ehdolla imperiumin jatkajaksi.

Vaikka lanka vallan periytymisestä katoaa kakkosjaksossa kokonaan, dokumenttia katsoessa on mahdotonta välttää vertailuja HBO:n sarjaan Succession. Satiirinen draama kuvaa media-alan mahtiperheen alati vaihtuvaa nokkimisjärjestystä. Sarjan luoja Jesse Armstrong on myöntänyt saaneensa innoitusta Murdochin perheen vaiheista.

Samalla Succession on kasvattanut myyttiä moguliperheen ympärillä. Eikä myyttiä päästä purkamaan, sillä ihmisinä Murdochit jäävät kaukaisiksi, arkistomateriaalin varaan. Ja arkistokuvatkin tuovat mieleen Successionin huvijahteineen ja komi­teakuulemisineen.

Dokumenttisarja on muutenkin rakennettu medialähteistä ammennetun kuva-aineiston varaan. Se ei varsinaisesti kerro mitään uutta Rupert Murdochin mediabisneksen vaiheista.

Nimekkäiden poliitikkojen ja toimittajien analyysit bisneksen vaikutuksista ovat kiinnostavampia: Vihjauksiin kuuluu, että Murdoch on ostanut palveluksia brittipoliitikoilta tarjoamalla näille positiivista julkisuutta The Sunin sivuilla. Sittemmin sama lehti on ”luonut ympäristön, jossa brexit oli mahdollinen”, kuten poliitikko Nigel Farage dokumentissa sanoo. Eikä toisaalta Donald Trumpin presidenttiyttä ehkä olisi ilman Fox Newsia.

Dokumenttisarja kertoo vallan vahtikoiriksi miellettyjen instituutioiden omasta vallankäytöstä. Samalla se kuvaa edustuksellisen demokratian ontumista.

Tarinaan tuodaan kuitenkin myös sankareita, niin kutsutun laatulehdistön toimittajia, jotka ruotivat Murdochin medioiden toimintaperiaatteita. Muun ­muassa The Guardianin ja The Washington Postin edustajien terävät kommentit ikään kuin valavat luottamusta siihen, ettei journalismi ole kokonaan korruptoitunut. Vallan vahtikoirilla on omat vahtikoiransa.

