Huonon Split-kauhutrillerin parasta antia on sittemmin Musta kuningatar -sarjasta tähdeksi noussut Anya Taylor-Joy

M. Night Shyamalanin Split edustaa tyypillistä naisvihamielistä kauhugenreä. Se on yksi Anya Taylor-Joyn varhaisimmista elokuvista.

Split ★★

USA 2016

Kutonen klo 21.00 (K16)

Näyttelijä Anya Taylor-Joy (s. 1996) on noussut nopeasti tähdeksi sekä Netflixin Musta kuningatar -sarjassa että Jane Austenin Emman uudessa filmatisoinnissa.

Hänellä on kasvot, joita kamera rakastaa, kuten on ollut tapana sanoa. Tämä ilmaus on varattu yleensä vain naisnäyttelijöille.

Se tarkoittaa, että näyttelijän kasvoihin kohdistuu tavallistakin intensiivisempi katse, ja Anya Taylor-Joyn tapauksessa hän vastaa siihen lähes yliluonnollisen suurilla silmillään.

Taylor-Joy keksittiinkin elokuviin jo teininä, ja yksi hänen varhaisimmista elokuvistaan on M. Night Shyamalanin kauhutrilleri Split. Shyamalan jatkaa vanhan Unbreakable-elokuvansa paikoilla, ja Splitin lopussa vilahtaa Bruce Willisin esittämä David Dunn, jonka kautta hypätään seuraavaan elokuvaan Glass, jossa myös Anya Taylor-Joy on mukana. Syntyi siis trilogia.

Split ja Glass kertovat Kevin Wendell Crumb -nimisestä miehestä (James McAvoy), jolla on 23 sivupersoonaa. Splitin alussa hän ryöstää kolme nuorta tyttöä.

Split edustaa tyypillistä naisvihamielistä kauhugenreä, jossa ensin nöyryytetään vähäpukeisia nuoria naisia, sen jälkeen halveksitaan liian empaattista vanhaa terapeuttinaista ja lopuksi vihataan erityisen paljon äitiä, joka on tietenkin syypää kaikkeen.

Milloin kauhugenren miso­gynia nostetaan kunnolla pöydälle, kun näitä elokuvia vieläkin tehdään? Split on myös enimmäkseen tylsä.

Sekä Anya Taylor-Joy että James McAvoy näyttelevät asiaankuuluvan tehokkaasti.