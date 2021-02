Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Justus järjestää kaiken ★

(Suomi 1960) Komediassa keksijä (ohjaaja Lasse Pöysti) järjestelee ihmisten asioita. Samantyylisiä keksintöjä on nähty sittemmin Speden elokuvissa. Elina Salo on aina yhtä valloittava.

TV1 klo 13.10

Katseeseen kätketty ★★★

(USA 2015) Kollegan (Julia Roberts) tyttären (Zoe Graham) murha ei jätä sitä tutkinutta FBI:n agenttia (Chiwetel Ejiofor) rauhaan. Argentiinalaisen Juan José Campanellan vuonna 2009 ilmestynyt jännäri on parempi kuin Billy Rayn uusintafilmatisointi. (K12)

Hero klo 21.00

Sietämätöntä julmuutta ★★★

(USA 2003) Juonittelija havittelee auervaaran omaisuutta. Catherine Zeta-Jonesin ja George Clooneyn välillä säkenöi Coenin veljesten screwballkomediassa. (K7)

Frii klo 21.00

Parhaat vuodet ★★★★

(USA 1946) Toisen maailmansodan veteraanitriolla (mm. Dana Andrews) on vaikeuksia sopeutua yhteiskuntaan – tai pikemminkin yhteiskunnalla on vaikeuksia sopeutua heihin. William Wylerin draamaklassikko kuvaa hyvin, miten veteraanit jätettiin tyhjän päälle vaille mitään mahdollisuutta toteuttaa amerikkalaista unelmaa. Kätensä menettänyttä seiloria näyttelevä Harold Russell oli oikeastikin sotavammainen. Suurtyön on kuvannut Gregg Toland.

Teema klo 21.00

The Magnificent Seven ★★★

(USA 2016) Kaupunkilaiset palkkaavat pyssysankarit pelastamaan heidät kaivosparonin (Peter Sarsgaard) hirmuvallalta. Antoine Fuqua filmatisoi uudelleen John Sturgesin vuonna 1960 ilmestyneen lännenelokuvan Seitsemän rohkeaa miestä. Versio ei kestä vertailua aiempaan. (K16)

Nelonen klo 22.35