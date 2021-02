Kolme sodan kokenutta amerikkalaismiestä palaa kotikaupunkiinsa. Klassikkokuvaus maustaa tunteita ja romantiikkaa kirpeilläkin huomioilla.

Parhaat vuodet ★★★★

The Best Years of Our Lives, USA 1946

”En välitä, vaikkei se tuottaisi lanttiakaan. Haluan vain, että jokainen amerikkalainen mies, nainen ja lapsi näkee tämän elokuvan”, julisti tuottajamoguli Samuel Goldwyn.

Hänet oli havahduttanut lehtiartikkeli sodasta palanneiden veteraanien ongelmista. Sotakirjeenvaihtaja MacKinlay Kantorilta tilattiin romaani, josta Robert Sherwood muokkasi realismia ja tunteellisuutta yhdistäneen käsikirjoituksen.

Rohkeitakin yhteiskunnallisia huomioita esittäneestä melo­draamasta Parhaat vuodet (1946) tuli seitsemällä Oscarilla palkittu jättimenestys.

Sivuosapystin sai armeijan räjähdysonnettomuudessa molemmat kätensä menettänyt Harold Russell. Hän osoittautui niin taitavaksi käsivarsiinsa asennettujen koukkujen käyttäjäksi, että oli jo esitellyt osaamistaan armeijan opetusfilmissä.

Kuultuaan Goldwynin lähettäneen Russellin näyttelijäoppiin ohjaaja William Wyler suuttui ja haki amatöörin oitis pois pilaamasta luontaista olemustaan.

Paljoa muuta ei Wyler kuullutkaan. Pommikoneen lentäminen sodassa oli tehnyt veteraani­ohjaajan lähes kuuroksi. Tämän ohjaustyönsä hän teki kuulolaitteen, vahvistimen ja kuulokkeiden avittamana.

Ennen Oscar-äänestysten päättymistä elokuva-akatemia oli päättänyt myöntää Russellille erikois-Oscarin. Näin hänestä tuli ainoa henkilö, joka on voittanut kaksi Oscaria samasta roolista. Myöhemmässä rahapulassaan hän yritti myydä palkintoja.

Russellin hahmottama, pelkojaan poikamaisen hyväntuulisuuden alle kätkevä laivaston pursimies Homer Parrish ja naapuritalon Wilma (Cathy O’Donnell) rakastavat toisiaan, mutta sotavamma saa monet epäilemään suhteen tulevaisuutta.

Elokuvan alussa nähdään, kun paluulentoa kotiin kyselevä pommikoneen kapteeni Fred Derry (Dana Andrews) joutuu väistämään kiilaavaa, golfmailojaan liukuhihnalle nostattavaa siviiliä.

Kohtaus ennakoi sitä piittaamattomuutta ja epäkiitollisuutta, jota elokuvan veteraanit kohtaavat ja jonka symbolina todistetaan romutettavien pommikoneiden paljoutta.

Derrylle paljastuu totuus Marie-vaimosta (Virginia Mayo), jolla on omat vaatimuksensa perheen elintasosta ja huvittelutarpeista.

Veteraaneista iäkkäin on jalkaväen kersantti Al Stephenson (Fredric March), mieluusti lasiin tarttuva pankkivirkailija, joka joutuu sulattelemaan työn ristiriitoja ja perheensä muuttumista. Keskiöön nousee sairaanhoitajatytär Peggyn (Teresa Wright) sydämen valinta. Tukensa antaa ja viisaimmat elämänohjeet jakaa Hoagy Carmichael pianoa soittavana kapakoitsijana.

Ennen kaikkea Parhaat vuotemme kuitenkin on laajan tekijäjoukon yhteinen taidonnäyttö.