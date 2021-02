Ohjelmaan on lisätty myös Juhani Aaltosen ja Otto Donnerin klassikkolevy Stringsiä juhlistava konsertti.

Maaliskuun lopulle suunniteltu Savoy Jazzfest siirtyy. Festivaalin uusi ajankohta on toukokuussa. Samalla festivaalin ohjelmisto muuttuu osittain.

Jo aiemmin kerrotun Quintessencen paluukeikan lisäksi ohjelmassa on muun muassa saksofonisti Jukka Perkon Simon & Garfunkel -konsertti.

Konsertissa Perko pureutuu saksofonisti Paul Desmondin vuoden 1968 levyyn Bridge Over Troubled Water, jolla kuullaan instrumentaaliversioita Paul Simonin ja Art Garfunkelin samannimiseltä levyltä. Bridge Over Troubled Water -nimikappale ja muut tutut sävelet kuullaan kymmenhenkiselle yhtyeelle sekä jousista koostuvalle Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblelle sovitettuina.

Toinen uusi konsertti ohjelmistossa on saksofonisti Juhani Aaltosen ja säveltäjä-tuottaja Otto Donnerin Strings-levyyn pohjautuva konsertti. Esitys juhlistaa suomalaisen jazzin kulmakiviin kuuluvaa, 45 vuotta sitten julkaisua levyä.

Yleisradiossa vuoden levyksi vuonna 1976 valittu Strings sisältää Donnerin klassikkosävellyksiä hänen itsensä uudelleen sovittamina, esimerkiksi kappaleen Niin vähän on aikaa. Aaltosen lisäksi konsertissa esiintyvät jazzkeikoille harvinainen jousisektio Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble, pianisti Seppo Kantonen, basisti Ulf Krokfors ja rumpali Mika Kallio.

Savoy Jazzfestia vietetään Savoy-teatterissa 28.–30. toukokuuta. Festivaali sisältää neljä konserttia, joista yhden ohjelmisto ilmoitetaan maaliskuussa.

Tapahtuman pääteema on With Strings, eli jousilla vahvistetut jazz- ja rytmimusiikin kokoonpanot. Ohjelman on kuratoinut festivaalin taiteellinen johtaja, trumpetisti Jukka Eskola.

Joulukuussa tiedotettiin, että Savoy Jazzfestin avajaiskonsertissa esiintyisi yhdysvaltalainen jazzlaulaja Veronica Swift UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina. Esitys peruuntuu tältä erää, mutta sille pyritään löytämään uusi päivä syksyltä. Syynä peruutukseen ovat koronaviruspandemiasta johtuvat artistin kiertuemuutokset.

750-paikkaiseen Savoy-teatteriin myydään lippuja kokoontumisrajoituksia noudattaen ja konsertit järjestetään turvavälein. Tässä vaiheessa myynnissä on 270 paikkaa kuhunkin esitykseen.