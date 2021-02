Moomin Charactersin hankkeella on yhteistyökumppaneina merkittäviä kansainvälisiä kehitys- ja hyväntekeväisyysorganisaatioita.

Muumiyhtiö Moomin Characters käynnistää kansainvälisen lukemista ja kirjoittamista edistävän kampanjan.

A:sta Ö:hön Muumien matkassa -hanke on monivuotinen ja sen tarkoituksena on levittää lukemisen ja kirjoittamisen iloa ympäri maailman muumitarinoiden ja Tove Janssonin aakkospiirroksien avulla, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Hankkeella on heti alkuvaiheessa mukana merkittäviä yhteistyökumppaneita: Otava, Suomen Punainen Risti, Lasten ja Nuorten Säätiö, Unicef, Oxfam, Pen International ja Svenska Folkskolans Vänner. Näiden lisäksi mukana on liuta muumilisenssinhaltijoita ja kirjastoja.

”Kieli erottaa meidät luomakunnan muista lajeista. Kyky ilmaista pelkoja, unelmia, tulevaisuutta ja menneisyyttä on inhimillisyydelle keskeistä ja ilman nyansoitua kieltä menetämme yhteyden tunteisiimme. Tämän hankkeen tavoitteena on sytyttää lukemisen ja kirjoittamisen kipinä kaikenikäisissä ihmisissä”, Moomin Characters -yhtiön luova johtaja Sophia Jansson sanoo tiedotteessa. Jansson on Tove Janssonin (1914–2001) veljentytär.

Muumiyhtiön toimitusjohtaja Roleff Kråkström puolestaan kertoo tiedotteessa, että yhtiö haluaa vastaisuudessakin lahjoittaa osan tuloistaan hyväntekeväisyysjärjestöille, ja toisaalta Tove Janssonin aikoinaan luoma aakkoskuvasto on jäänyt tähän asti vähälle käytölle. Nyt tilanne muuttuu.

”Käsin piirretty aakkosto on omiaan korostamaan kirjainten käytön luomia mahdollisuuksia yhdessä hänen oivaltavan tekstinsä kanssa”, Kråkström sanoo tiedotteessa.

Janssonin luoma ja Moomin Charactersin yhdessä Kobra Design Agencyn kanssa laajentama aakkoskuvasto perustuu Muumilaakson karttoihin, muumiromaanien kuvituksiin sekä Janssonin Unicefille vuonna 1981 ja Punaiselle Ristille vuonna 1963 tekemiin kuvituksiin.

Aakkoskuvasto on avattu hankkeeseen osallistuvien hyväntekeväisyysjärjestöjen ja Muumi-lisenssin saaneiden yritysten käyttöön.

”Kiinnostus hanketta kohtaan on ollut välittömästi suurta niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassakin – ja nyt myös aasialaisten yhteistyökumppaneidemme keskuudessa”, Kråkström sanoo tiedotteessa.

Tove Jansson perusti Moomin Characters -yhtiön 1950-luvulla yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa huolehtimaan muumien tekijänoikeuksista.