Jenni Multisillan tarkkaan laaditussa kertomuksessa kaikki palvelee kokonaisuutta.

Mitä tapahtui merenneidoille on Jenni Multisillan toinen teos.­

Romaani

Jenni Multisilta: Mitä tapahtui merenneidoille. Like. 325 s.

Psykologinen trilleri ei tarjoa yksinkertaisia ratkaisuja hankaliin tunteisiin.

Vuonna 1907 kaksikymmentä naista ja lasta hukkui Oulua lähellä olevan Varjakansaaren rantavesiin. Vaasalaisen Jenni Multisillan (s. 1992) trillerissä Mitä tapahtui merenneidoille tapaus kutoutuu osaksi teoksen symboliikkaa.

Ilma-akrobaatti Nella suree kadonnutta tai kuollutta ystäväänsä. Taiteilija Linda Valkamon viimeiseksi teokseksi jäi yhteishanke Varjakassa – jos jäi. Teos ei erotu saaren luonnosta, ja sen tekemiseen osallistuneet taiteilijatkin ovat tavoittamattomissa. Mikään ei ole miltä vaikuttaa, ei edes Lindan poikaystävä Oliver, jonka kanssa Nella tuntuu lähentyvän.

Mitä tapahtui merenneidoille on tekijänsä toinen teos. Ensimmäinen, Yksi teistä kuolee, käsitteli pakkomielteisyyttä syömishäiriöiden avulla. Molemmat sijoittuvat nuorten aikuisten maailmaan ja luovat jännitteitä kasvusta ja rajanteosta itsen ja muiden välillä.

Multisilta kirjoittaa tyylikästä ja ilmaisevaa kieltä. Aikatasojen vaihtelu tuo romaaniin tahtia: lukija tietää jatkuvasti enemmän kerronnan hetkestä ja Lindan katoamista edeltävistä hetkistä, mutta samalla perspektiivi vääristyy. Harhaisuus ja ylitulkinnat hiipivät mukaan. Kirjan loppukohtaukset saarella ovat jo kunnon mökkikauhua.

Nellan suru sumentaa linssin. Teoksen kuvitteleminen maiseman kätköihin antaa toivoa Lindan löytymisestä. Onko katoaminen osa installaatiota, josta löytyy jälkiä saaren maastosta?

Minäkerronta tukee teoksen pakkomielteistä suhdetta poissaolevaan päähenkilö Lindaan. Nellan tulkinnassa hänestä paljastuu kohtalokas ja oikukas seireeni, joka on jättänyt jälkeensä sotkuisen kolmiodraaman ja keskinkertaisen oloisia, melodramaattisia teoksia merenneidoista.

Nella kokee Lindan muovanneen hänestä jotain sellaista, mitä hän ei halua olla: ”Linda halveksuisi ajatuksiani. En edes tiedä, mitä hän minussa näki. Miksi hän halusi väkisin muokata minusta jotain, mitä en ole? – – Kaikki minussa hajoaa ilman häntä.”

Erillisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden rehevikössä romaani lipuu kuin vedenelävä.

Tarkkaan laaditussa kertomuksessa kaikki palvelee kokonaisuutta. Pidän hienovaraisista sosioekonomisista yksityiskohdista, jotka avautuvat henkilöiden taustalla. Ne eivät ole pelkistettyjä motiiveja hahmojen toiminnalle, vaan pikemminkin ystävällisiä muistutuksia – otapa tämä huomioon.

Kun Linda opettaa Nellalle, että Disneyn versio Pienestä merenneidosta on kovin erilainen kuin H. C. Andersenin, huokaan hieman, vaikka tiedänkin, että tarkoitus on korostaa henkilöiden erilaisuutta.

Gillian Flynn -tyyppisen aukkoisen kerrontaratkaisun lisäksi on myös goottilaista perinnetajua. Teos käyttää vaivihkaa hullun ullakkonaisen motiivia ja vauraan ja riippumattoman ja kenties vaarallisen miespäähenkilön perikuvaa. Viihteellisessä lukukokemuksessa nämä kirjalliset standardipalat ovat osa löytämisen iloa, mutta tuttuja kuvioita voisi myös kehittää.

Merenneitomotiivi leviää kuin lääke romaanin verenkierrossa: Esityksessä, jota Nella harjoittelee. Lindan taiteessa. Andersenin Pienenä merenneitona, joka kopsahtaa alas hyllystä. Hukkuneina naisina, joiden elämät olivat vähemmän arvokkaita kuin samassa aluksessa olleiden miesten. Olentona syvässä kellarikuilussa, saaren hahmona kartalla.

Se kiinnittää yhteen vedenalaisen ja maanpäällisen, mielikuvituksen ja toden, henkilöhahmojen tavoitteet ja niistä lipsumisen. Sen myötä romaaniin kirjoittautuu ekokatastrofikin. Monella tapaa tarjoiltu merenneito on ehkä turhankin alleviivattu.

Merenneito-Linda toimii myös kuvana Nellalle saavuttamattomaksi muuttuvasta rakastetun vartalosta. Vedenalinen tuo mukaan freudilaisen tason. Kertojan neuroottinen suhtautuminen seksuaalisuuteen tuntuu heijastuvan vesikasvien limassa ja maton alla piilevässä haljussa kalanraadossa.