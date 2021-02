Riikka Räisänen katsoo valeuutisten haasteen saaneen laatujournalismin terästymään.

Päätoimittaja Riikka Räisänen saapuu Pasilan Mediataloon ensimmäistä kertaa tänä vuonna 50-vuotishaastattelua ja kuvausta varten.

”Näitä tiloja on ikävä. Pandemian vuoksi kaikki mahdollinen tehdään etänä.”

Hän on ensimmäisenä toiminut sekä Helsingin Sanomien että Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajana.

”Olen ensimmäinen nainen Ylessä tässä tehtävässä. Ja olin ensimmäinen Hesarin naispuolinen vastaava päätoimittaja, vaikka vain vt:nä. Että jotain lasikattoja on rikottu.”

Tätä hän ei olisi 1990-luvulla arvannut, koska ”nuoruus oli aikamoista haahuilua”.

Opintojen pääaine vaihtui usein ja oli hetken aikaa musiikkitiede. Intohimo musiikkiin näkyy yhä esimerkiksi Musiikkitalon kuoron ja kamarikuoro Utopian jäsenyytenä sekä vapaamuotoisessa musisoinnissa.

”Mutta journalismissa yksikään työpäivä ei ole samanlainen ja kaikesta saa kysyä. Se kiehtoi.”

Samuli Leivonniemen ja Riikka Venäläisen (nykyisin Räisänen) musisointia Helsingin Sanomien pikkujouluissa vuonna 2013.­

Helsingin Sanomissa hän kirjoitti useille osastoille kunnes esimiestehtävät alkoivat. Intoa riitti ylikierroksiin asti.

”Kokenut alainen sanoi, että älä touhota vaan istu alas ja katso silmiin, kun puhut. Se oli hyvä ohje!”

Ura urkeni päätoimittajaksi. Hän sijaisti myös vastaavana päätoimittajana Mikael Pentikäisen ja Kaius Niemen kausien välissä.

Median murros oli rajua. Hänen päätoimittajavuosinaan irtisanottiin kymmeniä kollegoita.

”Yt-neuvottelut olivat tosi rankkaa aikaa. Mutta ei ollut vaihtoehtoja eikä voinut painaa päätä pensaaseen.”

Yleisradion yhteiskuntatoimituksen päälliköksi hän siirtyi vuonna 2014.

”Otin palkkauksessa takkiini, mutta halusin oppia uutta ja näin asioita, joita Yleisradiossa oli tarve kehittää. HS oli verkkojournalismissa ja editoivassa työkulttuurissa pidemmällä.”

Hän nousi pian uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajaksi. Vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen kaatui Ylegate-kohuun, ja hänet korvasi välivaiheen jälkeen Jouko Jokinen.

”Olen Joukon varahenkilö, ja työni on johtaa uutis- ja ajankohtaistoimituksen päälliköitä. Suoria päällikköalaisia on 11, ja toimituksessamme on kaikkiaan noin 320 työntekijää.”

Vieläkö poliitikot yrittävät Ylen rahoittajina ohjata journalismia? Asiaa käsiteltiin Ylegaten aikaan perusteellisesti.

”Juuri kukaan ei viitsi edes yrittää. Dialogia pitää olla ja kritisoida saa, mutta puhelin ei soi öisin. Ja jos soi, päätoimittajan on pidettävä palomuuri, että toimitus saa tehdä työnsä rauhassa.”

Presidentti Sauli Niinistö saapumassa Ylen Ykkösaamu -ohjelmaan huhtikuussa 2018. Vastassa päätoimittaja Riikka Räisänen.­

Sanna Marinin (sd) hallitus ohjaa nyt Yleä lakiesityksellä, jossa yhtiön tekstintuotanto tukisi verkossa entistä enemmän liikkuvaa kuvaa ja ääntä Ruotsin, Tanskan ja Saksan mallin mukaisesti.

Tätä Räisänen pitää ”arveluttavana” ja ”tunkkaisena”.

Printtitaustaisten päätoimittajien aikaan tekstivetoisuus on lisääntynyt. Ettekö enää arvosta radio- ja televisiotoimintaa?

”Arvostetaan, mutta nykyaikainen uutisvälitys vaatii myös tekstiä. Hienointa jälkeä saa, kun liitetään teksti yhteen liikkuvan kuvan ja äänen kanssa.”

Hän toivoo rahoittajiltaan eli kansanedustajilta myös kaupallisten medioiden tukemista.

”Kaikkia vastuullista journalismia tekeviä tarvitaan valeuutisten ja polarisaation vastavoimiksi.”

Polarisaatiota kasvattavat Facebookin kaltaiset yritykset, joiden algoritmit suosivat tuohtumusta herättävää aineistoa. Miksi tuette Yle-verorahoilla tätä?

”Mitä useampi altistuu tarkistetulle tiedolle myös sosiaalisessa mediassa, sen parempi.”

”Sosiaalinen media” tarkoittaa lähinnä muutamaa yhdysvaltalaista digijättiä, joihin Yle Uutisten kolmen hengen ”sometiimi” laittaa julki sisältöjä.

”Se on samaa sisältöä, jota julkaistaan Ylen uutisalustoilla. Instagramissa sisältöjä täytyy tosin pimpata enemmän, että ne lähtevät lentoon.”

Hän tarkentaa: lainasana ”pimpata” tarkoittaa ”muokkaamista”.

Mutta miksi Yle-juttuja pitää muokata, että ne lähtevät lentoon Facebookin omistamassa Instagramissa? Eihän teillä ole kaupallisia paineita!

”Kun toiminta on rahoitettu verovaroilla, pitää pystyä palvelemaan luotettavilla uutisilla jokaista suomalaista.”

Hän miettii hetken ja jatkaa.

”On siinä moraalinen dilemma, kun niiden alustojen logiikka suosii jyrkästi polarisoivia sisältöjä. Olemme kuin panttivankina bussissa kuten muukin journalistinen media. Ikävä olla täällä, mutta poiskaan ei voi hypätä. Tarvitsemme yhteistä keskustelua, miten isoihin kansainvälisiin digiyrityksiin tulee suhtautua.”

No miten suhtaudutte Googleen, jonka työkaluja käytätte? Se on toimittajanne Hannu Sokalan ja HS-toimittaja Juha-Pekka Raesteen tuoreen kirjan mukaan ”maailman vaarallisin yritys”.

”Se tekee meistä haavoittuvia, kuten Googlen yhteyksien taannoinen pimeneminen osoitti. Journalismilla on helvetisti duunia tuoda julki, kuinka digijättien algoritmit vaikuttavat käyttäytymiseemme, oli kyse aatteiden tai puolison valinnasta.”

Laatujournalismin suhteen Räisänen on luottavainen.

”Käynnissä on uutisjournalismin renessanssi.”

Populistien ja totuudenjälkeisen ajan haaste pakotti laatumediat skarppaamaan, hän arvioi.

”Journalistietiikka on tullut enemmän esiin: tämä on journalismia, koska se tehdään näillä pelisäännöillä, ja sitten on valeuutisten ja trollauksen maailma.”

Nämä erot ymmärretään Räisäsen mielestä nyt entistä paremmin.

”Se tuo laatujournalismille mahdollisuuksia.”

Päätoimittaja Riikka Räisänen työpaikallaan Yleisradion Mediatalossa osoitteessa Uutiskatu 5.­