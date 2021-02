Rihanna on kerännyt arvostelua kulttuurisesta omimisesta monesti aiemminkin.

Rihanna poseerasi kuvaajille The Fashion Awards -gaalassa Lontoossa 2019.­

Poptähti Rihanna on suututtanut hinduyhteisön Instagram-kuvallaan, jossa hänellä on kaulassaan suuri riipus. Timantein koristeltu pitkä riipus kuvaa hindujumala Ganeshaa, ja sitä on pidetty laajasti epäkunnioittavana.

Laulaja julkaisi kuvansa maanantaina Instagramissa. Tarkoituksena oli esitellä hänen Savage X Fenty -merkkinsä alusvaatemallistoa. Rihannalla on kuvassa laventelinväriset sortsit sekä kaksi suurta ketjua, joista toisessa roikkuu housujen värinen Ganesha-hahmo.

Kuva on rohkea, mutta keskustelua ei ole herättänyt laulajan paljas yläruumis vaan nimenomaan kaulassa roikkuva Ganesha. Hindujumalan ripustamista kaulalle on nimitetty kulttuuriseksi omimiseksi.

Ganesha on yksi hindujen tärkeimmistä ja kunnioitetuimmista jumalista. Menestystä ja viisautta edustava jumala kuvataan nelikätisenä ihmisenä, mutta pää on elefantin. Ganeshaa kuvaavat patsaat ja maalaukset ovat hyvin yleisiä Intiassa.

Kommentoijien mielestä hindujumala on joutunut kulttuurisen appropriaation uhriksi turhan monta kertaa.

”Tämä on epäkunnioittavaa hinduismia kohtaan”, eräs Intagramin käyttäjä kommentoi The Los Angeles Timesin mukaan.

”Et pitäisi kaulassasi islamilaista koruakaan ja ottaisi siitä kuvaa samalla tavalla. Miksi siis pidät ylläsi pyhää hindujumalolentoa ja otat siitä kuvan? Ole ystävällinen ja ota selvää, mitä Ganesha merkitsee ja lopeta uskonnon halveksunta”, kommentoi toinen.

”Kuinka voi olla mahdollista, että ihminen, jolla olisi rajattomasti resursseja ottaa selvää edes ketjujen ja kaulassa olevan riipuksen taustoista ja merkityksestä hinduille, ei sitä tee”, kommentoi kolmas.

Aiemmin tässä kuussa Rihanna suututti Intian hallituksen tukemalla Twitterissä intialaisten maanviljelijöiden mielenosoituksia.

Maanviljelijät olivat osoittaneet mieltään Delhin ympäristössä marraskuusta asti ja vaatineet maatalousuudistusten kumoamista. Rihannan lisäksi maanviljelijöitä on tukenut muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Rihannan tuki intialaisille maanviljelijöille suututti hindupuolueen aktivistit. Kuva mielenosoituksesta Delhistä 4. helmikuuta 2020.­

Nyt Instagram-kommenteissa oltiin sitä mieltä, ettei Ganeshan ilmestyminen Rihannan kaulalle voi olla sattumaa.

Rihannaa on syytetty kulttuurisesta omimisesta ja orientalismista aiemminkin. Viime lokakuussa hän pyysi anteeksi, kun hänen muotibrändinsä näytöksessä oli soitettu musiikkia, joka sisälsi otteita muslimeille pyhästä tekstistä.

Coucou Chloen kappale Doom sisälsi otteen haditheista, joita pidetään Koraanin jälkeen muslimien tärkeimpinä uskonnollisia teksteinä.

Myöhemmin Rihanna sanoi, että kyseessä oli vilpitön huolimattomuusvirhe.

Vuonna 2012 hän esiintyi Coldplayn kanssa Princess of China -videolla Kiina-tyylisiin vaatteisiin ja meikkiin verhoutuneena ja sai runsaasti arvostelua.

Närää aiheutti myös Kiinan Harpers’s Bazaar -lehden kansi vuonna 2019. Rihannalla oli siinä yllään kokonaisuus, joka muistutti perinteisistä japanilaisista geishoista.

Rihanna tai hänen edustajansa eivät ole kommentoineet tapausta asiasta uutisoineelle Los Angeles Timesille eivätkä The Guardianille.