Mielimaiseman tähänastiset lähetykset todistavat, että Ylen klassisen musiikin erikoistoimittajilta Riikka Holopaiselta ja Ahti Paunulta löytyy tietämystä muustakin musiikista.

Poikabändi New Kids on the Block, italialaista tanssifolkia soittava Mascarimiri ja kotimainen Ultra Bra samassa lähetyksessä. Mielimaisema on Ylen uusi musiikin erikoisohjelma ilman minkäänlaista musiikkiprofiilia. Tällainen kysyy todellista ammattitaitoa toimittajaltaan: kokonaisuus pitää saada toimimaan.

Riikka Holopainen ja Ahti Paunu ovat Ylen klassisen musiikin erikoistoimittajia, mutta kyllä heiltä löytyy tietämystä muustakin musiikista. Sen todistavat Mielimaiseman tähänastiset lähetykset.

Juonnoissa toimittajat keskittyvät enimmäkseen musiikkiin, ­eivätkä kerro esimerkiksi omista töppäilyistään. Soittolistalle mah­tuu ilahduttavan paljon instrumentaaleja.

Yle Radio 1:n musiikkiprofiili on laajentunut jo toistakymmentä vuotta ja laajenee edelleen. Näin pitää ehdottomasti ollakin, sillä joitain marginaaliradioita lukuun ottamatta mikään muu radio ei nykyisen kanavaprofiloinnin aikana niin pysty tekemään. Mielimaiseman lisäksi kattausta laventaa Timantteja ja ruostetta, johon on jo ehkä tullut hieman lisää toivomaani särmää.

Tämän kehityksen kliimaksi saavutetaan, kun punk ja virsi mahtuvat toimivalla tavalla samaan lähetykseen.

Mielimaisema, Radio 1 klo 17.10 ja Areena.