Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Mullin mallin ★

(Suomi 1961) Hotellissa otetaan ilo irti musisoiden. Veikko Itkosen musiikkielokuvaan on koottu varsinainen koomikkojen kööri Esa Pakarisesta Eemeliin.

TV1 klo 12.25

Midnight in Paris ★★★★

(USA 2011) Turisti (Owen Wilson) matkustaa ajassa 1920-luvun Pariisin kulttuuripiireihin. Woody Allenin romanttisessa komediassa on magiaa.

Hero klo 19.05

Rock Dog ★★★★

(USA 2016) Tiibetiläinen mastiffin pentu (äänenä Luke Wilson) tarttuu kitaraan, vaikka musiikki on kielletty sen kotikylässä. Ash Brannonin hauska animaatio kertoo musiikin voimasta ja oman intohimon löytämisestä. Elokuvan paras hahmo on brittirockstara (äänenä loistava Eddie Izzard), jonka luovuus on tyrehtynyt. Leffa on täynnä vitsejä ja viittauksia, jotka aukeavat vain aikuisille, mutta lapsillekin riittää huvia. (K7)

TV5 klo 19.15

Tomorrowland – A World Beyond ★★★

(USA 2015) Keksijä (George Clooney) pääsi pikkupoikana (Thomas Robinson) vuonna 1964 seikkailemaan Tomorrowlandissa eli toisessa todellisuudessa. Brad Birdin seikkailuelokuva muistuttaa kovasti Steven Spielbergin töitä. (K12)

Hero klo 21.00

Die Hard – Vain kuolleen ruumiini yli ★★★

(USA 1988) Kyttä (Bruce Willis) yrittää pelastaa vaimonsa (Bonnie Bedalia) terroristien kynsistä. John McTiernanin ohjaama toimintaelokuvien sarjan avaus on genren kulmakivi.(K16)

Sub klo 21.00

Bean – Äärimmäinen katastrofielokuva ★★

(Britannia 1997) Nolojen tilanteiden mies Mr. Bean (Rowan Atkinson) lähetetään Yhdysvaltoihin puhujaksi taidenäyttelyyn. Mel Smithin ohjaama kohelluskomedia on hajanainen sketsikooste.

TV5 klo 21.00

The Big Short ★★

(USA 2015) Adam McKayn komedia käsittelee vuosien 2007–2009 finanssikriisiä. Kertojan ääni (Ryan Gosling) vakuuttelee jatkuvasti, miten coolia elämää pankkiirit elävät. (K12)

Teema klo 21.15

Kadonneen aarteen metsästäjät ★★★

(USA 1981) Arkeologi Indiana Jones (Harrison Ford) jahtaa liitonarkkia 1930-luvun Egyptissä. Steven Spielbergin ohjaaman seikkailuelokuvien sarjan avauksen erikoistehosteet ovat vanhentuneet, mutta arkkityyppinen tarina kompensoi sitä. Elokuva on moderni klassikko. (K12)

Nelonen klo 21.35

Independence Day – Uusi uhka ★★

(USA 2016) Alienit palaavat 20 vuotta myöhemmin. Roland Emmerich ohjasi jatko-osan vuonna 1996 ilmestyneelle katastrofielokuvalleen. Pääpaino on efektimyllytyksessä. Pääosassa nähdään Liam Hemsworth. (K12)

MTV3 klo 22.35

Melkein julkkis ★★★

(USA 2000) Teini (Patrick Fugit) pääsee 1970-luvulla mukaan rockbändin kiertueelle. Cameron Crowen kasvudraama on sympaattinen. (K12)

Frii klo 23.00