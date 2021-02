Mitä Suomen poptähtiin tulee, niin mieluummin enemmän sellaisia, jotka menevät välillä rohkeasti metsään kuin pysyisivät koko ajan keskellä tietä, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Pop / EP

Antti Tuisku: Master Workout EP. Warner. ★★

Kotimaisen popmusiikin trendi alkuvuodesta 2021: keskiluokan hyvinvointi.

Hädin tuskin on Gasellien meditaation ja hengitysharjoitusten täyttämää elämää mukaironisesti käsittelevä Zen ehtinyt ilmestyä, kun Antti Tuisku lataa vastaavassa hengessä seitsemän kappaleen verran treenaamisesta.

Jos joka tuutista tulee jo muutenkin treenattuja pyllyjä, lifestyle-vinkkejä suoliston toimintaan asti sekä edellä mainittuihin kohdistuvaa kritiikkiä ja keskustelua ulkonäköpaineista, niin samoihin aineksiin ei välttämättä jaksaisi törmätä enää jatkuvasti myös popmusiikissa.

Peppujaan ja hauiksiaan kuntosaleiksi kutsutuissa peilitaloissa tuijottava terapiasukupolvi voi niin huonosti jatkuvasti ja kaikkialla, että jos onnistuukin louhimaan hyvinvointia jostain luolan uumenista, niin sekin kerrotaan kyllä kaikille.

Mutta vähemmästäkin alkaa kaivata musiikkiin Kauko Röyhkän hengessä viinaa, huumeita ja irtoseksiä.

Antti Tuisku on tehnyt Master Workoutin tutun tiiminsä kanssa: Jurek, Saara Törmä ja Aku Rannila.

Tuisku kuvaa levy-yhtiön tiedotteessa levyn olevan ”treeni-ep jota itse voisin myös kuunnella harjoitellessani”. Levyn julkaisun yhteydessä tehdään yhteistyötä kuntosaliketjun kanssa.

Master Workoutin lähtökohtana on kutakuinkin monistaa kymmenen vuoden takaista LMFAO:n Sexy and I Know It -hittiä – joka ep:tä vasten kuulostaa pitkästä aikaa hyvältä – ja josta ilmeisin pastissi on vuodenvaihteessa julkaistu Treenaa.

Monet täysin päättömät ja tarkoituksellista diibadaabaa sisältävät edm-biisit ovat loistavaa käyttömusiikkia treenaamiseen, ja tätä Tuisku tiimeineen vaikuttaa tavoitelleen. Ihan kiva, mutta Master Workoutin materiaalista osa on lähes kuuntelukelvotonta.

Tärkeintä on voittaa on kuin Las Palmasissa kuvattua jämä-Kummelia, laimeaa ja kertakäyttöistä lamasta kuiskivaa vamosalaplayaa. Namu on muuten samaa, mutta Kummelin tilalle vaihdetaan Tiktok.

Tuiskun ja tiiminsä ep:llä saavuttama saturaatiopiste on vahvimmin läsnä Bisneksessä, Rahan takii -hitin treenivastineessa, joka potkii ja on levyn harvojen kuunneltavien kappaleiden joukossa, mutta jättää siitä huolimatta kovin kylmäksi.

Hulluttelussaan Master Workout menee päätyyn asti vain valitettavan näennäisesti, sillä se kuulostaa turvallisuudenhakuiselta kompromissilta: ajanmukaiselta miellyttämishalulta kaikkine mahdollisine eri näkökulmineen treeninjälkeiseen mässäilyyn asti.

Itsetietoinen lyriikka on mukaironisoivaa, mutta samalla musiikkia tehdään nimenomaan himotreenausta varten. Himotreenaajat ja ei-himotreenaajat eivät voi suuttua?

Tuisku on löytänyt tiiminsä kanssa itsevarman position, josta käsin voi kokeilla vähän mitä tahansa. Se on ihanaa luksusta, jota Tuisku hyödyntää vaihtelevin tuloksin. Pahimmillaan syntyy Anatudelta (2017) löytyvän Nauruterapiaa-kappaleen kaltaisia kamaluuksia tai tuoreen ep:n hekoheko-musiikkia.

Näistä lähtökohdista syntyy onneksi myös Valitun kansan kaltaisia rohkeita ja kunnianhimoisia albumeita. Master Workout silottaa tietä Valitun kansan jälkeen populaarimmalla ja kosiskelevammalla materiaalilla.

Koska keikat peruttiin, Tuisku ei päässyt koskaan ottamaan Valitun kansan kappaleista kaikkea tehoa irti, ja levyn lento katkesi pahasti kesken. Pitkä viime vuosi popmusiikissa tosin päättyy lopullisesti vasta toukokuussa Emma-gaalassa, josta viidessä kategoriassa ehdolla oleva Tuisku voi vielä saada levylleen tunnustusta.

Pettymyksen sijaan Master Workout on olankohautus, sillä levy on lopulta kovin harmiton välityö.

Ja mitä Suomen poptähtiin tulee, niin mieluummin enemmän sellaisia, jotka menevät välillä rohkeasti metsään kuin pysyisivät koko ajan keskellä tietä.