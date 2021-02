Toimittaja Aino Frilander suosittelee myös fiksua vaatepodcastia ja mansplaining-käsitteen popularisoijan esseeteosta, jossa ei spleinata.

Eihän Pretend It’s a City aivan loistava sarja ole. Se on vähän lötkösti leikattu, ja sen dynamiikka menee jaksosta toiseen näin: Fran Lebowitz narisee jostain aiheesta (nuoriso, urheilu, New Yorkissa asumisen hinta), nauraa omalle vitsilleen. Sitten kuullaan hetken ajan, miten ohjaaja-tuottaja-haastattelija Martin Scorsese hirnuu keuhkovaivaisen kuuloisesti hänkin. On selvää, että Scorsese rakastaa Lebowitzia.

Mutta ehkä juuri siksi sarja onkin aivan ihana. Tässä maailmanajassa tuntuu vallankumoukselliselta voida katsoa jaksokaupalla seitsemänkymppistä älykköä saapastelemassa aurinkolaseissa ja cowboy-bootseissa ja valittamassa kaikesta, mikä häntä ärsyttää.

Ei hiuslakkaa, ei kauneusleikkauksia, ei aistikkaita jakkupukuja saati bosslady-puhetta tai mitään muutakaan, mitä tietyn iän ylittäneiltä naisilta julkisuudessa tunnutaan vaativan.

Lebowitz tuntuu tuulahdukselta toisesta paikasta ja ajasta, joka on jo kadonnut iäksi, mutta toden totta: näinkin voi nainen yhä olla, elää ja esiintyä.

Pretend It’s a City. Netflix.

Muotia kuulokkeissa

Olemme tottuneet kuluttamaan muotia kuvina, mutta yhtä hyvin se sopii kuunneltavaksi. Toimittaja-tuottaja Avery Trufelman teki vaatteita ja pukeutumiskulttuuria käsittelevää Articles of Interest -podcastia kahden kauden verran suositun 99% Invisible -designpodcastin sivutuotteena. Löydettyäni sen ahmin kaikki jaksot saman tien.

Articles of Interest on jo pari vuotta vanha mutta ei ollenkaan vanhentunut. Se käsittelee pintamuodin sijaan esimerkiksi sitä, miten timanteista tehtiin – aivan tarkoituksellisesti – rakkauden symboli, miten lastenvaatteiden suunnittelua ohjaa oikeuteen haastetuksi tulemisen pelko, ja sitä, miksei naisten vaatteissa ole kunnon taskuja.

Muoti voi olla ”kummallista ja ensikatsomalta turhanpäiväistä”, mutta Articles of Interest näyttää, että siinä on esteettisten arvojen lisäksi kyse myös historiasta, identiteetistä ja markkinataloudesta.

Podcastin päävetonaula on loistava Trufelman, joka on sittemmin siirtynyt vetämään The New York Magazinen The Cut -podcastia.

Articles of Interest podcast-alustoilla, kuten Spotifyssä ja Applen sovelluksessa.

Nautinnollisesti hukassa

Historioitsija ja kirjailija Rebecca Solnit teki tunnetuksi mansplaining-käsitteen. Olisi sääli, jos hänen tuotantoaan ei tunnettaisi laajemmin, sillä Solnit on laaja-alainen, terävä ajattelija ja esseisti.

Syksyllä suomennetussa Eksymisen kenttä­oppaassa (A Field Guide to Getting Lost, 2005) Solnit liikkuu aavikolla, renessanssimaalareiden sinessä, blues-musiikissa ja Vertigo-elokuvassa, matkaoppainaan yhtä lailla Walter Benjamin kuin kali­fornialainen, lähes tyystin kadonnut Wintu-heimo.

Kyse on eksymisestä, hukassa olemisesta ja löytymisestä, sekä fyysisenä että henkisenä kokemuksena. Mitä jos tuntemattomaan suhtautuisi niin luontevasti, ettei sen keskelle päätyminen aiheuttaisikaan paniikkia, vaan olonsa tuntisi kotoisaksi myös ilman tietoa jatkosta?

Rebecca Solnit: Eksymisen kenttäopas. Suom. Pauliina Vanhatalo. S&S. 254 s.

Eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa 10.–16.2.2021

Kaunokirjallisuus

1) Maria Grund: Kuolemansynti

2) Anna Jansson: Katoavat jälket

3) Marianna Kurtto: Seitsemäs piste

4) Donna Leon: Perintöprinssi

5) Enni Mustonen: Näkijä

6) Annamari Marttinen: Häiriömerkintä

Tietokirjat

1) Kai Myrberg: Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia

2) Satu Lähteenkorva: Terveesti tasapainossa

3) Pekka Hako: Linnunradalla, kapellimestari Hannu Linnun matkassa

4) Helena Åhman: Keskusteluälykkyys painetilanteessa

5) Eveliina Talvitie: Vanha nainen tanssii

6) Deborah Feldman: Unorthodox