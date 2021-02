Ruotsissa virtuaalifestivaalit ovat onnistuneet yli odotusten, myös Suomessa järjestäjillä on hyviä kokemuksia

Koronaviruspandemia on pakottanut viimeisen vuoden ajan kulttuurialan väen keksimään keinoja tuoda taidetapahtumia turvallisesti katsojien nähtäville. Suosittu ratkaisu on ollut virtuaalitapahtumat, joita ihmiset ovat seuranneet sen sijaan että olisivat menneet festivaaleihin ja tapahtumiin, joista valtaosa on joka tapauksessa peruttu.

Ruotsissa erilaiset virtuaaliset festivaalit ja -tapahtumat ovat menestyneet erittäin hyvin. SVT:n mukaan esimerkiksi tänä vuonna Göteborgin elokuvafestivaali keräsi jo puolivälissä tapahtumaa tuplasti enemmän kävijöitä kuin viime vuoden festivaali koko aikana.

Myös Tukholman kuninkaallinen teatteri Dramaten oli tyytyväinen Dramaten Play -virtuaalipalvelunsa saamaan suosioon. Se keräsi vuoden aikana 375 000 katselukertaa. Hyvät kokemukset ovat SVT:n mukaan avanneet tietä muillekin digitaalisille satsauksille, kuten esimerkiksi tammikuussa järjestetylle eurooppalaiselle teatterifestivaalille Lessingtage 21:lle, joka keräsi katsojia 40 eri maasta.

Myös ruotsalaisten tanssiyhtyeiden musiikkifestivaali Dansbandvecka järjestettiin viime vuonna virtuaalisesti, ja kokemukset olivat niin hyviä, että sitä aiotaan jatkaa jossain muodossa.

Suomestakin on hyviä kokemuksia. Esimerkiksi helmikuun alussa päättynyt dokumenttielokuvafestivaali Docpoint onnistui yli odotusten. Valtakunnallisena verkkofestivaalina järjestetyssä tapahtumassa elokuvia katsottiin yli seitsemän tuhatta kertaa. Lisäksi festivaalin ilmainen oheistoiminto keräsi eri kanavissa lähes 18 000 osallistujaa.

Docpointin toiminnanjohtajan Tapio Riihimäen mukaan lopullinen katsojamäärä oli todennäköisesti lähempänä kahdeksaa kuin seitsemää tuhatta.

”Lisäksi oletamme, että useissa tapauksissa elokuvia katsoi yhdellä lipulla useampi henkilö eli varsinainen katsojamäärä oli lippumäärää isompi. Pidämme tätä määrää oikein hyvänä”, hän sanoo.

”Oli vaikea asettaa odotuksia, koska tilanne oli niin poikkeuksellinen ja teimme virtuaalifestivaalia ensimmäistä kertaa.”

Kymmenen päivää kestäneen festivaalin aikana nähtävillä oli yli 70 dokumenttia.

”Docpoint on leimallisesti yleisöfestivaali, ja aika suuri sellainen. Niinpä tuo verkkokatselulippujen määrä on kuitenkin – vaikka onkin hyvän kokoinen luku – vain noin 25–30 prosenttia niin sanotun normaalivuoden lippumäärästämme.”

Docpoint-festivaalin oheisohjelmistoon kuului muun muassa ennalta nauhoitettuja Q&A-tilaisuuksia kansainvälisen ja kotimaisen kilpasarjojen elokuvien ohjaajien kanssa sekä keskustelutilaisuuksia ja lounastreffitapaamisia elokuvantekijöiden kanssa. Riihimäen mukaan 18 000 seuraajaa oheisohjelmistolle on paljon.

”Tässä vaiheessa on vielä aikaista arvioida tulevaisuutta kovin pitkälle, mutta oletan, että joistakin nyt saaduista kokemuksista on hyötyä jatkossakin. Kokonaan verkkofestivaaliksi emme kuitenkaan ole siirtymässä. Festivaalin luonne nimenomaan ajassa ja paikassa tapahtuvana ainutkertaisena kokemuksena on meille tärkeä, samoin mahdollisuus tarjota yleisölle kokemuksia nimenomaan elokuvateatterissa.”

Sodankylän elokuvajuhlat järjestettiin viime vuonna virtuaalitapahtumana. Normaalisti ihmiset kokoontuvat katsomaan elokuvia yhdessä isoon telttaan. Oheinen kuva on vuodelta 2018, elokuvana on A Moment in the Reeds.­

Myös Sodankylän elokuvafestivaali siirsi poikkeusolosuhteiden pakosta tapahtumansa viime vuonna verkkoon. He tekivät festivaalista kolmeosaisen. Yksi osa muodostui yhteistyöstä Yle Teema -kanavan kanssa, ja se kesti kesäkuun alusta elokuun loppuun.

Toisen osan muodosti neljäpäiväinen Sodankylä ikuisesti On-line -festivaali.

”Koska koko festivaali pyrittiin siirtämään verkkoon, niin halusimme samalla säilyttää sen yhteisöllisyyden kokemuksen. Tämän vuoksi loimme kampanjan Kotikatsomo#. Tarkoituksena oli, että ihmiset rakentavat kotikatsomoita sinne missä itse kukin on”, kertoo festivaalin johtaja Ari Lehtola.

Kesäkuun puolivälin rajoitusten mukaan suurimpien katsomoiden koko oli rajattu 50 henkilöön. Katsomoita oli ympäri Suomea. Lehtolan mukaan lippuja lunastettiin verkkoalustan kautta kaikkiaan 8 074 kappaletta ja yhdellä lipulla pystyi yksittäistä näytöstä seuraamaan rajoitusten mukaan maksimissaan 50 henkilöä.

”Saimme valtavasti kuvia meidän somekanavien kautta eri katsomoista ja palaute oli kiitettävää. Käytännössä siis katsojia oli moninkertainen määrä lunastettuihin lippuihin nähden. Tarkkaa lukua ei voi tietää kukaan.”

Elo- ja syyskuun aikana festivaali järjesti fyysisiä näytöksiä kahdessa elokuvateatterissa Helsingissä ja Sodankylässä. Niihin lunastettiin noin 500 lippua. Sen lisäksi oli ilmaisnäytöksiä.

Lehtolan tietojen mukaan On-line-festivaalin taloudellinen tuottavuus on ollut keskimäärin 8–15 prosenttia tavanomaisen tapahtuman tuotoista.

”Tämä havainto perustuu festivaaliverkostosta saamaamme palautteeseen. Katsojamäärä sinällään meidän osalta ylitti varmasti kaikki ennätykset, mutta kotikatsomo#-kampanja ja lippujen alhaisemmat hinnat, tuottivat noin 11 prosenttia normaalitapahtuman lipunmyynnistä”, Lehtola sanoo.

”Meidän osalta kysymyksessä oli ennen kaikkea Sodankylän elokuvajuhlien hengen mukaisen yhteisöllisyyden säilyttämisestä.”

Myös Musica Nova -festivaali toteutettiin helmikuussa lähinnä suoratoistolähetyksinä verkossa, radiossa ja televisiossa. Konsertteja ja tapahtumia oli yhteensä kaksikymmentä, joita seurasi festivaalin viimeiseen päivään mennessä noin 31 000 katsojaa ja arviolta 200 000 kuuntelijaa radiossa.

”Nuo tämänhetkiset katsoja- ja kuulijamäärät ovat vain festivaaliperiodin ajalta, ja suuri osa lähetyksistä on edelleen katsottavissa verkossa. Joten arvioimme vielä nousua katsojamääriin. Lopullisia radiolukuja ei ole vielä saatu”, kertoo tuottaja Heidi Kuusava.

Kuusavan mukaan festivaali onnistui erittäin hyvin.

”Vertauksen vuoksi viime festivaalin 2019 kokonaiskäyntimäärä oli liki 12 000. Yleisradion suorien ja nauhoitettujen radio- ja nettilähetysten välityksellä konsertteja seurasi lähes 700 000 kuulijaa ja katselijaa. Festivaalilla koettiin 33 konserttia.”

Musica Nova on joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, joka esittelee kotimaiselle yleisölle tuoreinta uutta musiikkia sekä ajankohtaisia kansainvälisiä säveltäjiä ja nykymusiikin klassikoita. Seuraavan festivaalin ajankohta on siis vuonna 2023.

Parhaillaan Musica Novan järjestäjät keräävät kuulijoilta palautetta.

”Kiinnostavaa onkin kuulla, kuinka moni mahdollisesti löysi striimausten avulla ensi kertaa tai helpommin nykymusiikkikonserttien pariin. Virtuaalitapahtumien ja striimausten tulevaisuus on vielä auki ja osin myös tulevan taiteellisen johtajan päätös”, Kuusava sanoo.

Monet museot tarjoavat nykyään mahdollisuuden tutustua kokoelmiinsa myös verkossa. Nykytaiteen museo Kiasman Online Art -sivusto rakennettiin vuonna 2017 ARS17-näyttelyyn liittyneen verkkotaiteen gallerian päälle.

”Sivusto on elänyt viime vuodet hiljaiseloa, ja sitä ollaan nyt vasta kehittämässä. Viime vuonna keskityimme pääasiassa kiasma.fi:n uudistamiseen, mutta saavutettavuusparannuksia on tehty myös Kiasma Online Art -sivustolle. Tästä syystä Kiasma Online Art -sivuston markkinointiin ei ole vielä erityisesti panostettu ja sivusto on käyttäjäluvuiltaan melko pieni ”, kertoo Iina Remonen Kiasman viestinnästä.

Vuoden 2020 maaliskuun ja tämän vuoden tammikuun loppuun mennessä sivustolla oli vajaa 11 000 käyttäjää, mikä tarkoittaa yli 350 prosentin kasvua verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Sivulatauksia kertyi noin 65 000, ja kasvua oli lähes 500 prosenttia.

Remosen mukaan käyttäjä- ja sivulatausluvuissa piikkeinä erottuvat erityisesti koronakaranteenin aika keväällä 2020, saman vuoden joulukuu sekä tämän vuoden tammi–helmikuu.

Sivustolle on koottu valikoima ajankohtaista verkkotaidetta. Kuluneen vuoden aikana sinne on lisätty uusia teoksia muun muassa Hemuloordilta ja Liisa Lounilalta.