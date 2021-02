Konservatiivinen radiojuontaja Rush Limbaugh kuoli keskiviikkona keuhkosyöpään ja jakaa Yhdysvallat vielä kerran kahtia.

Entinen presidentti Donald Trump ylisti häntä Fox Newsille ”legendaksi” joka ”piti siitä mitä sanoin ja oli samaa mieltä”. Niinpä Trump päätteli, että Limbaugh’lla oli ”syvä ymmärrys asioista”.

Entinen varapresidentti Mike Pence kirjoitti Twitterissä, että Limbaugh teki konservatiiveista ylpeitä ja konservatiivisuudesta ”hauskaa”.

Vastapuoli on odotetusti toista mieltä. ”Rush Limbaugh teki parhaansa raunioittaakseen Amerikan”, Rolling Stone otsikoi muistokirjoituksensa.

”Jos Milton Friedman edisti konservatiivien asiaa, Limbaugh edisti omahyväistä vihaa liberaaleja ja feministejä kohtaan, nautti vasemmiston pilkkaamisesta ja lietsoi yleisönsä pahimpia impulsseja”, arvioi The Atlantic.

Limbaugh syntyi 12. tammikuuta 1951 Missourissa ja ryhtyi paikallisen radioaseman juontajaksi ja tiskijukaksi jo 16-vuotiaana. 1970-luvulla menestystä ei tullut ja hän joutui ajoittain palaamaan työttömänä vanhempiensa hoiviin.

Suosio lähti suureen nousuun vasta 1980-luvun lopulla. Limbaugh oli ensimmäisiä, jotka ottivat kaiken irti Ronald Reaganin hallinnon päätöksestä poistaa vuonna 1987 radioasemilta velvoite vastakkaistenkin näkökulmien esittelyyn mielipiteitä jakavissa aiheissa.

Nyt sai olla niin puolueellinen kuin vain kehtasi. Ja Rush Limbaugh se vasta kehtasikin.

Mainoslause vuodelta 1988 kysyy etkö haluakin vetää kuonoon Rush Limbaugh’ta.­

Ensin oli epäselvää, oliko hän tosissaan vai parodioiko hän punaniskoja näyttelemällä sellaista. Niin tai näin, väsymättömästi kolme tuntia päivässä jauhavaa törkyturpaa kuunneltiin yhä enemmän – ihastellen ja kauhistellen.

Kun rannikkojen eliitit pitivät maan keskiosia Flyover Countryna eli alueena, joka kelpaa vain ylilentoihin, Limbaugh vetosi sekä köyhiin että rikkaisiin valkoisiin konservatiiveihin, joille poliittinen korrektius oli kirosana ja joita kohtaan suvaitsevaiseksi itseään väittävät ihmiset osoittivat suvaitsemattomuutta.

Limbaugh’n retoriikassa demokraattipuolueen kannattajat olivat aluksi lapsellisia ja herkkäuskoisia, mutta eivät välttämättä pahantahtoisia.

Kun demokraattisen puolueen presidentti Bill Clinton nousi valtaan vuonna 1992 linja koveni ja Limbaugh ryhtyi lietsomaan kuvaa demokraateista pahantahtoisten salaliittojen juonijoina. Tämä vaikutti osaltaan republikaanien voittoon välivaaleissa 1994. Edustajainhuoneen republikaanit kiittivät nimittämällä hänet kunniajäsenekseen.

Limbaugh’n suosio saattoi osaltaan rohkaista Rubert Murdochia perustamaan kaapelitelevisiokanava Fox Newsin vuonna 1996 ja palkkaamaan juontajiksi Limbaugh’n opetuslapsia. Heihin kuuluvat esimerkiksi Bill Reilly, Sean Hannity ja Tucker Carlson.

”Fox Newsiä ei olisi ilman Limbaugh’ta”, Sean Hannity arvioi muistosanoissaan.

Limbaugh’n ohjelmaa välitti lopulta yli 650 radioasemaa ja hän ansaitsi vuosittain jopa yli 70 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 hänen sanottiin olevan toiseksi kovapalkkaisin radioääni rock-henkisen Howard Sternin jälkeen.

Arvostelijoiden mukaan Limbaugh’n huumori oli pelkästään pilkkaavaa ja erityisesti häntä heikommassa asemassa olevia halveksuvaa.

Hän pilkkasi naisten oikeuksien ja erityisesti aborttioikeuden puolustajia ”feminatseiksi” ja kodittomien auttajia ”myötätuntofastisteiksi”. Hän kutsui ehkäisyvälineiden sisällyttämistä sairausvakuutuskorvauksiin puoltanutta naispuolista opiskelijaa ”huoraksi”, mutta pyysi skandaalin jälkeen anteeksi.

Hän vertasi presidentti Bill Clintonin silloin 13-vuotiasta Chelsea-tytärtä ”koiraan” ja väitti vertausta ”tekniseksi virheeksi”.

Hän väitti myös, että heteroseksuaalit eivät voi sairastua aidsiin ja ivasi kuolleita homoseksuaaleja soittamalla muistolauluksi Dionne Warwickin levyä I’ll Never Love This Way Again. Tätäkin hän sanoi myöhemmin katuvansa, mutta jatkoi pilkkaansa seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan toisin sanankääntein.

Salaliittoteoriat syvenivät. Hän väitti, että presidentti Barack Obama ei välttämättä olisi oikeutettu Yhdysvaltain kansalaisuuteen ja että Obaman terveydenhuoltouudistus johtaisi eutanasiaraateihin, jotka jakelisivat armokuolemia. Obaman Amerikassa ”valkoiset lapset hakataan nyt koulubusseissa”, hän päätteli.

Faktantarkistuksessaan Politifact katsoi, että Limbaugh’n kiistellyistä väitteistä 83 prosenttia oli enimmäkseen tai täysin vääriä.

Se ei suurta suosiota vähentänyt. Jopa hänen sanelemansa kirjat, joiden sisältö vaihteli kevyesti editoiduista radio-ohjelmien tiivistelmistä aina lastenkirjallisuuteen, olivat myyntimenestyksiä.

Radiojuontaja Rush Limbaugh löi lujaa ja sai poliittiset mannerlaatat liikkumaan rajulla retoriikallaan. Kuva on otettu Pebble Beachin golfkentällä Kaliforniassa lokakuussa 2004.­

Hän tartutti menestystä myös vastustajiinsa. Saturday Night Live -ohjelman koomikko Al Franken kasvatti suosiotaan kirjalla Rush Limbaugh Is a Big Fat Idiot (Rush Limbaugh on iso lihava idiootti) ja nousi myöhemmin senaattoriksi.

Limbaugh oli vuosikymmenien ajan varsin itsenäinen konservatiivien sisäisissä valtapeleissä. Tärkeintä oli liberaalien pilkka, ei republikaanien asetteleminen paremmuusjärjestykseen. ”Kuka tahansa republikaanien ehdokas on parempi kuin yksikään demokraattien ehdokas”, hän julisti.

Mutta suuntaa hän kyllä heille näytti: mitä rajumpaa retoriikkaa republikaanit harjoittivat, sitä tyytyväisemmältä Limbaugh vaikutti.

Kaikki huipentui Donald Trumpin valtaannousuun. Trump ammensi retoriikkaansa paljon juuri Limbaugh’lta. Juontaja epäili aluksi Trumpin konservatiivisuuden aitoutta mutta oli lopulta haltioissaan.

Trump palkitsi tukijansa mahdollisimman näyttävästi. Hän kertoi kesken perinteisen Kansakunnan tila -puheen helmikuussa 2020, että Limbaugh saa presidentin vapaudenmitalin (Presidential Medal of Freedom), joka on Yhdysvaltain korkein siviileille varattu kunniamerkki.

Melania Trump ripusti Ross Limbaugh’n kaulaan korkeimman yhdysvaltalaisille siviileille myönnettävän kunniamerkin kesken Donald Trumpin pitämän Kansakunnan tila -puheen 4. helmikuuta 2020.­

Tämä sinetöi Limbaugh’n ja Trumpin liiton. Syöpä eteni vääjäämättömästi, mutta viimeisen elinvuotensa aikana Limbaugh käytti jokaisen tarmonrippeensä tukeakseen Trumpia ja viedäkseen tämän retoriikan vielä äärimmäisemmäksi.

Hän kutsui koronaviruksen aiheuttamaa tautia ”tavalliseksi flunssaksi” ja piti kasvomaskien käyttöä heikkouden merkkinä pandemiatilanteen pahentuessa.

Ja Trumpin tavoin hän väitti, että Joe Biden ei oikeasti olisi saanut miljoonia ääniä enemmän kuin Donald Trump.

Trump-ylistyksissä oli toki ajoittain yhä Limbaugh’lle ominaista ironista kierrettä.

”Trump välittää salaliittoteorioita todella ovelasti”, Limbaugh huomioi. ”Hän ei koskaan sano, että hän uskoo niihin, hän vain kertoo niistä, kiusoittelee niillä ja saa ne leviämään. Trump heittää bensaa liekkeihin ja hänestä on hauska katsoa roihun kasvamista.”

Se oli myös Limbaugh’n metodi pitää hauskaa. Ja siksi hän kannatti Trumpia, vaikka republikaanit menettivät edustajainhuoneen välivaaleissa 2018 Trumpin aiheuttaman vastareaktion vuoksi. Ja lopulta myös Valkoisen talon sekä senaatin vuonna 2020.

Limbaugh jakoi Trumpin tavoin kahtia myös konservatiivit, mikä paradoksaalisesti saattoi olla palvelus demokraattiselle puolueelle.

”Rush Limbaugh opetti minut rakastamaan konservatiivisuutta, jonka hän petti Donald Trumpin vuoksi”, otsikoi pitkän linjan konservatiivi David Mastio USA Today -lehdessä.

”En olisi uskonut että hän myy itsensä Trumpille niin täydellisesti”, kova konservatiivi ja entinen kongressiedustaja Joe Walsh arvioi Rolling Stonelle.

Yksityiselämässään Limbaugh oli naimisissa neljä kertaa ja viimeisin liitoista kesti hänen kuolemaansa.

Hän selvisi elämässään monista vastoinkäymisistä, kuten kipulääkeriippuvuudesta, josta hän kertoi tapansa mukaan avoimesti.

Monissa muistokirjoituksissa mainitaan myös hyväntekeväisyys, johon hän ohjasi huomattavaa varallisuuttaan.