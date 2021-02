Parton ilmaisi olevansa otettu hankkeesta, mutta kertoi pyytäneensä Tennesseen osavaltion johtajia hylkäämään lakialoitteen, koska maailmassa on nyt liikaa muuta meneillään.

Kantritähti Dolly Partonin kunniaksi pystytettävälle veistokselle on osoittanut tukensa 25 000 ihmistä, mutta laulaja itse ei lämpene asialle. Veistosta kaavaillaan Tennesseen osavaltion Capitolin eteen, ja sijainti vaatii lainsäätäjien siunauksen.

”Ottaen huomioon mitä maailmassa paraikaa tapahtuu, en usko, että nostamiseni jalustalle on sopivaa juuri nyt”, 75-vuotias laulaja sanoi. Hän jätti kuitenkin oven raolleen veistoksen pystyttämiseksi myöhemmin.

Jos muistomerkki pystytetään postuumisti, Parton ei vastustele: ”Siinä tapauksessa olen varma, että seison ylpeänä Capitolilla, kiitollisena tennesseeläisenä”.

Parton on halunnut pysytellä erossa politiikasta laulajanurallaan. Hän on hiljattain kertonut kieltäytyneensä kahdesti presidentti Donald Trumpin ehdottamasta presidentin vapaudenmitalista, joka on Yhdysvaltain korkein siviilikunniamerkki yhdessä kongressin myötämän kultamitalin kanssa.

Tennesseen osavaltion edustaja ehdotti viime kuussa patsaan pystyttämistä Tennesseen osavaltion lainsäädäntörakennuksen eteen Nashvillessa.

Yli 25 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jolla Partonia esittävä veistos korvaisi aiemmat Etelävaltioiden sotilaita esittäneet patsaat. Parton on ”todellinen Tennesseen sankari”, allekirjoittajien mielestä.

Vetoomuksen mukaan lainsäätäjien tulisi korvata ”tämän maan hajoamiseen pyrkineiden miesten patsaat monumentilla naisesta, joka on työskennellyt koko elämänsä tuodakseen meidät lähemmäksi toisiamme”.

Dolly Parton tunnetaan paitsi musiikistaan myös hyväntekeväisyydestä, kuten lukutaitokampajastaan ja villieläinten suojelusta. Hän lahjoitti äskettäin miljoona Yhdysvaltain dollaria Vanderbilt-yliopistolle koronarokotteen rahoittamiseen.