Talon seinustalla on nojallaan vakuuttava rivi suksia, ja tänä talvena niille on totisesti ollut käyttöä. Kun Kansallisteatterin näytökset on yhä uudestaan peruttu pandemian takia, näyttelijä Timo Tuominen on sivakoinut kotinsa läheltä avautuville Keskuspuiston laduille.