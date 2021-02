Juho Mantereen kirjoittaman ja ohjaaman kabareen ensi-ilta pidettiin kymmenen hengen yleisölle.

Toksisen Kabareen improvisaatiossa on pelissä koko elämä. Juontajana Miiko Toiviainen (oik.). Takana vasemmalta Anna-Sofia Tuominen, Olli Riipinen ja Miro Lopperi.­

Toksinen Kabaree Q-teatterissa 18.2. Teksti ja ohjaus Juho Mantere, lavastus ja pukusuunnittelu Riina Leea Nieminen, valosuunnittelu William Iles, äänisuunnittelu Pekka Kiiliäinen, säveltäjä ja muusikko Henri Lyysaari. Rooleissa Miro Lopperi, Olli Riipinen, Miiko Toiviainen ja Anna-Sofia Tuominen. ★★★★

Q-teatterin Toksinen Kabaree vaikuttaa alusta saakka varsinaiselta täsmäiskulta ajankohtaisiin keskusteluihin taiteen eettisyydestä. Juho Mantereen kirjoittama ja ohjaama kokonaisuus kun haravoi – ei sen enempää eikä vähempää – kuin koko länsimaisen teatterin ja sivistyksen historiaa. Ja samalla siinä ollaan juuri siinä pisteessä, missä maapallo on. Luonnonvarat loppuvat, fasismi nostaa päätään ja ihmiset keskittyvät riitelemään pikkuasioista tai vetäytyvät ikuisen viihteen syövereihin.

Toksinen Kabaree ei missään nimessä tarjoile uuvuttavaa liturgiaa vaan se on täyttä teatteria ja musiikkiviihdettä, joka huvittaa ja uskaltaa provosoida älykkäästi.

Toksisessa Kabareessa luetaan aluksi Hesarin synkkiä otsikoita. Pian yleisö vedetään vuoteen 2031. Operaatio Tähtihiisi varustaa aluksen valioyksilöillä sekä jäljellä olevilla luonnonvaroilla. Suuntana on uuden elämän aloittaminen uudella planeetalla.

Aluksessa yleisöä viihdyttää Huikka Alakuikan (Miiko Toiviainen) vetämä Thalia-show, jota pianisti Seppo Huvi (Henri Lyysaari) säestää. Takavuosien Thilia Thalia -ohjelmaa muistuttavassa konseptissa on pudotuspelissä panoksena koko elämä. Improvisaatioteatterilaiset (Olli Riipinen, Miro Lopperi ja Anna-Sofia Tuominen) kuitenkin pitävät spirittiä korkealla ettei katsojille tule downeria.

Keskeisessä osassa esityksessä on myös saman joukon esittämä aluksen kolmihenkinen miehistö. Jokainen heistä edustaa jotain länsimaisen hierarkkisen ajattelun umpikujaa. Samalla tavalla umpikujaan ajautuu ihmisten haluja vilpittömästi seuraileva kämäinen viihde.

Kun aluksen matka vaikuttaa tuhoon tuomitulta tarvitaan ennen muuta seksikäs panda, Väinämöinen ja sadomasoasuun pukeutunut mies laulamaan tulevasta tuhosta, sillä juuri sitä yleisö tarvitsee. Välillä leikataan Hannah Arendtin viisauksiin, välillä Jethron. Välillä hyvät tavat ja siveys vievät mahdollisuuden käsitellä tärkeitä asioita.

Kirjo on laaja, mutta esitys itsessään selkeä. Sen jokaisella heitolla on suunta ja merkitys.

Kabareellakin on kahtalainen perinne: se voi olla pelkkää viihdettä, mutta sillä on myös poliittinen historiansa. Kabaree sanoo, sivulauseessa, että liberaali demokratia on kriisissä. Ajatus vaikuttaa kokonaisuuden taustalla.

Viime aikoina on ollut puhetta klassikoiden ongelmallisuudesta – niiden sisältämästä raiskauskulttuurista sekä rasismista – ja ihan syystä. Toksisessa Kabareessa kissat nostetaan pöydälle.

Ja, täytyy sanoa, varsin törkeän hauskasti. Miltei sketsimäisesti, muttei sitten aivan kuitenkaan. Jokin jää kaihertamaan, ja tästä jostakin kasvaa esityksen edetessä sen eettinen selkäranka. Muu maailma, jota valioyksilöt haluavat paeta, alkaa näyttää paljon vähemmän toksiselta kuin se mätä, mitä aluksen miehistön sisältä löytyy.

Äänioikeutetulla yleisöllä on merkittävä osa kokonaisuuden rakentumisessa. Sitä myöten näyttelijöiden henkilökohtaisen sitoutumisen aste kasvaa entisestään. Huumorin yhteisöä koossa pitävä voima on myös tuhoavaa. Valot luovat avaruusalussisustuksen lisäksi estradin, televisiomaisen päiväkirjahuoneen ja lopulta valoilla myös riisutaan illuusiota.

Lavastuksen vahvuus yhdessä valojen kanssa on saumatonta. Esitys parodioi monia lajeja, mutta silti tekee ne niin hyvin, ettei lajeja oikeastaan sinällään pilkata. Pikemmin pilkka osuu siihen, mihin lajeja nykyään käytetään.

Lopulta alus kääntää kurssia sinne, minne yleisö haluaa. Ironiaa sekin, mutta samalla rehellistä. Samassa aluksessa ollaan.

Toiviaisella on aivan kaikki, mitä estradiviihde tarvitsee, laulutaidosta ison näyttämön hallintaan, hienovireisyydestä älylliseen etäisyyteen. Tuominen laulaa todella tarkasti ja kirkkaasti, mutta ei aluksi nouse oikein esiin. Lopulta hän saa kuitenkin omat hetkensä Hamletina ja aluksen tiedemiehenä. Riipinen vetää hyytävän monologin Päiväkirjahuoneessa. Miro Lopperi on ihmeellinen, kuin avaruudesta pudonnut taituri akrobaattisine ja miimisine taitoineen.

Nämä taiteilijat olisivat momentuminsa ansainneet.

Toivottavasti se loppukeväällä koittaa muillekin kuin kymmenelle katsojalle.