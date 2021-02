Näe nämä näyttelyt tänä viikonloppuna: Muotia, outoa luontoa, kakkaa ja karkkeja

On pienen juhlan paikka, että näyttelyvinkeissä on tällä viikolla pitkästä aikaa myös museonäyttely! Muistakaa maski ja käsidesi.

Kirsti Tuokko: Oh Dear 3, 2020, öljy pleksille.­

Poseerausten takana

Kirsti Tuokon maalaukset löytävät aiheensa muotilehtien sivuilta ja katujen ohikulkijoista. Häntä kiinnostaa ihmiset poseerausten takana ja se, mitä vaatteet kertovat kantajastaan. Pleksille levitetty öljyväri korostaa pinnan kiiltävyyttä, mutta hahmoissa on myös psykologista syvyyttä.

Kirsti Tuokko: Oh Dear 28.2. saakka Galleria Huudossa, galleriahuuto.fi.

Harvoin Helsingissä

Jaakko Kahilaniemi: View From Holiday #1, 2019 pigmenttiprintti.­

Jaakko Kahilaniemi on maailmalla menestynyt valokuvaaja, mutta Helsingissä hänen töitään on nähty vain harvoin. Galleria Halmetojan tiivis näyttely vyöryttää unenomaisia kuvia, joissa luonto on outo ja vieras. Teosten vähäeleisyydessä näkyy Helsinki Schoolin vaikutus.

Jaakko Kahilaniemi: Honest Acts 28.2. saakka Galleria Halmetojassa, galleryhalmetoja.com.

Kakkaa ja karkkeja

Hannah Hamberg: yksityiskohta teoksesta Illallinen romanttisessa mielessä, 2020, polymeerimassa.­

Hannah Hambergin teokset ovat kirjaimellisesti ällösöpöjä. Tm-gallerian näyttely on kuin lastenkutsut, jossa tarjolla on ulostetta ja ruumiinaukkoja. Hämmentäviä tunteita herättävä kattaus on esillä vielä tämän viikonlopun.

Hannah Hamberg: Syntymämerkki 21.2. saakka tm-galleriassa, painters.fi/tmgalleria.

Vivian Maierin paluu

Vivian Maier: New York 1953.­

Katuvalokuvaaja Vivian Maierin näyttely oli viime vuonna niin suuri menestys, että Valokuvataiteen museo päätti järjestää sille heti perään jatkoa.

Maier teki uransa lastenhoitajana, ja hänen valokuvansa löydettiin sattumalta vasta hänen kuolemansa jälkeen. K1-tilassa on luvassa uusi satsi tunnelmallisia kuvia New Yorkin kaduilta.

Vivian Maier 18.4. saakka Valokuvataiteen museon K1 Kämp Galleriassa, valokuvataiteenmuseo.fi.