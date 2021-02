Jossain vaiheessa aloin kiinnittää huomiota värikkäisiin puutarhatuoleihin, joita näkyi talojen pihoilla ja terasseilla varsinkin kesäasuntoja esittelevässä Rantataloa etsimässä -sarjassa.

Voi sitä onnea, kun oma koti on muuttunut tunnistamattomaksi! Kun saa astua sisään asuntoon, avata silmät ja nähdä, miten sisustus on myllätty uusiksi. Nuhjuinen kämppä on muuttunut unelmien asunnoksi, jota kehtaa esitellä ihmisille. Silmät loistavat, eikä suusta tule ulos mitään järkevää, koska on niin iloinen siitä, että joku on tehnyt puolestasi kaiken sen, mitä et olisi itse koskaan osannut tehdä.

Tämä tuokiokuvaus ei ole minun elämästäni – valitettavasti. Nuo ovat niitä hetkiä, joihin jokainen nykytelevision sisustusohjelma huipentuu. Se on myös kohta, jota itse katsojana odotan eniten, kun saa nähdä jälleen yhden mielettömän muutoksen. Huokailla ja haaveilla siinä samalla vähän itsekin.

Parikymmentä vuotta sitten televisiokanavat pursuivat kyllästymiseen asti ruokaohjelmia. Nyt niiden paikan ovat ottaneet sisustus-, remontti- ja talonrakennussarjat. On Kiinteistöveljekset, Vintage-kodit kuntoon, Supertähtien yllätysremontti, Grand designs – Unelma-asunnot, Unelmakoti, Kotiunelmia, Huvila ja huussi, ja ties mitä. Miksi me katsomme niitä?

Todennäköisesti suurin syy ohjelmien suosioon on arkinen haaveilu. Kodinsisustus- ja remonttiohjelmat ruokkivat todennäköisesti katsojien fantasiaa siitä, että ehkä heilläkin voisi joskus olla mahdollisuus tehdä vastaavaa. Ainakin ne vahvistavat mielikuvaa siitä, että kotiin kannattaa panostaa, jos haluaa saavuttaa mielenrauhan ja voida hyvin. Kodin sisustaminen on myös yksi tapa ilmaista itseään ja omaa identiteettiään.

Country living -lehden mukaan amerikkalainen HGTV-kanava muutti kodinremonttiohjelmat täyden palvelun elämäntapaohjelmiksi. Lehden artikkelissa pohditaan sitä, miksi ihmiset katsovat näitä ohjelmia ja suorastaan rentoutuvat niiden parissa, vaikka remontointi on todellisuudessa todella stressaavaa. Mutta siinä se taika onkin. Ohjelmissa haastava ja pitkä remontointiprosessi viedään läpi jopa puolessa tunnissa. Onnellinen, täydellinen ja katsojan palkitseva loppu saavutetaan nopeasti.

Harvardin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kotitalouksien remonttilainoja on viime vuosina otettu enemmän, ja sen uskotaan johtuvan osittain näiden ohjelmien suosiosta.

Toki ohjelmista saa ideoita. Kanadalais-amerikkalaista Remppa vai muutto -sarjaa katsomalla olen myös oppinut yhtä ja toista sikäläisestä sisustusmausta ja kodeista. Oikeastaan niin paljon, että voisin melkein jo pelkän katsomisen perusteella ryhtyä sarjan ihmisille sisustussuunnittelijaksi.

Ensinnäkin kaikki haluavat aina samanlaisen kodin. Eihän se ole koti eikä mikään, jossa ei ole valtavaa avokeittiötä saarekkeella. Kestittäviä vieraita sarjan pariskuntien luona käy ilmeisesti kylässä jatkuvasti, koska keittiön pitää olla niin suuri, että vieraat voivat punkea sinne seurustelemaan ja odottelemaan, kun isäntäväki valmistaa heille ruokaa.

Koteihin halutaan aina myös iso vaatehuone päämakuuhuoneen yhteyteen ja mieluusti kaikille talon asukkaille omat tilavat kylpyhuoneet, myös lapsille. Vähintäänkin perheen aikuisilla täytyy olla yhteisessä kylpyhuoneessaan omat lavuaarit.

Jossain vaiheessa aloin kiinnittää huomiota värikkäisiin puutarhatuoleihin, joita näkyi talojen pihoilla ja terasseilla varsinkin kesäasuntoja esittelevässä Rantataloa etsimässä -sarjassa. Noista tuoleista ei oikeastaan koskaan tehty ohjelmissa mitään numeroa. Ne eivät kuuluneet niihin uusiin kalusteisiin, joita sisustussuunnittelijat kantoivat taloihin. Mutta niitä näkyi aina esimerkiksi ohi vilahtavien naapuritalojen pihoilla. Ne näyttivät juuri siltä kuin olisivat olleet siellä aina.

Pian huomasin bongaavani niitä muistakin tv-sarjoista ja joskus elokuvista. Mikä ihmeen tuoli se on? Sitten muistin, että olen nähnyt samanlaisen kerran Ruotsissa, kun lomamatkalla piipahdin pienessä Waldemarsvik-nimisessä paikassa. Sieltä jäi muistoksi valokuva, jossa istun jättikokoisessa, keltaisessa, puisessa puutarhatuolissa. Se seisoi nurmikolla paikallisen ulkokalusteita myyvän liikkeen edessä. Voisivatko amerikkalaisten pihoilla nököttävät tuolit olla siis ruotsalaisia?

Eivät sentään. Mutta mielenkiintoinen historia niihin liittyy. Tuoli tunnetaan yleisesti nimellä Adirondack-tuoli. Kanadassa sitä kutsutaan Muskoka-tuoliksi, mutta alun perin siitä käytettiin nimitystä Westport-tuoli.

Tuolin suunnitteli vuonna 1903 Thomas Lee -niminen mies. Hänellä oli kesäpaikka New Yorkin lähellä Westportissa, mutta häneltä puuttuivat kunnolliset, mukavat ja tukevat ulkokalusteet, joissa voisi istuskella ja katsella auringonlaskua. Niinpä Lee päätti rakentaa sellaiset itse. Hän kokeili useita erilaisia malleja, kunnes lopulta löysi täydellisen muodon.

Eräänä päivänä Leen hyvä ystävä Harry Bunnell, paikallinen puuseppä, näki pihatuolit. Tarinan mukaan Lee ehdotti, että Bunnell, jolla oli oma puoti lähistöllä, voisi valmistaa siellä hänen tuolejaan ja ansaita niiden myynnillä vähän ekstrarahaa talvisin. Tuoleista tulikin heti myyntimenestys. Niiden piirustukset käyttöönsä saanut Bunnell ei aikaillut, vaan muotoili tuolista hieman kapeamman ja patentoi sen nimiinsä vuonna 1904 kertomatta Leelle.

Aika ketku temppu, mutta ilmeisesti Lee ei ollut asiasta aivan hirvittävän pahoillaan. Ainakin näyttää siltä, että hän ei ryhtynyt mihinkään virallisiin toimenpiteisiin mallioikeuksien takaisin saamiseksi tai yrittääkseen estää ystäväänsä hyötymästä niistä. Sen sijaan tuolin historiasta kertovan sivuston mukaan Leen jälkipolviin kuuluva henkilö on kertonut, että Lee oli jo ennestään varakas, eikä hän ollut kiinnostunut itse ryhtymään tuoliyrittäjäksi vaan halusi keskittyä pullovesibisnekseen.

Bunnell rakensi Westport-tuolistaan menestyvän yrityksen. Vuosien mittaan tuolin muotoilu ja valmistustapa kehittyivät massatuotantoon paremmin soveltuviksi. Irving Wolpin niminen mies sai 1938 patentin uudelle mallimuutokselle, ja hänen pihatuolinsa kerrotaan olevan tätä nykyä yleisimmin toistettu Adirondack-tuoli.

Thomas Lee tuli siis suunnitelleeksi yhden maailman myydyimmistä piha- ja rantatuoleista. Jotkut ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten paljon hollantilaisen arkkitehdin ja muotoilijan Gerrit Rietveldin suunnittelema puinen nojatuoli muistuttaa Adinrondack-tuolia. Rietveldin Red and Blue -tuolia on kuvailtu tuolimaailman ikoniseksi klassikoksi, jonka kulmikas eleganssi kestää vuosikymmenestä toiseen.

Rietveld suunnitteli tuolinsa vuonna 1918 eli 14 vuotta Bunnellin patentin jälkeen. Olisiko eurooppalainen Rietveld voinut saada salaa innoituksensa amerikkalaisesta puutarhatuolista? Joka tapauksessa Rietveldin tuoli uudisti huonekalujen ja arkkitehtuurin muotokieltä ja on nykyään osa New Yorkin Modernin taiteen museon kokoelmaa. Adirondack-tuolista sen sijaan tuli amerikkalaiseen kesämaisemaan kiinteästi kuuluva tunnusmerkki.

Suomen kesässä tuoleja ei juuri näe, kuten ei kotimaisissa sisustusohjelmissakaan. Hiljattain katsoin Huvila ja huussi -sarjan jakson, jossa stand up -koomikko Sami Hedbergin mökkipiha laitettiin uusiksi. Kun Hedberg avasi silmänsä jakson lopussa, hän ei ollut – tietenkään – uskoa näkemäänsä. Puutarhaan oli ilmestynyt muun muassa palju, beach volley -kenttä ja nuotiopaikka. Eikä sen ympärille ollut valittu amerikkalaisia klassikkotuoleja vaan ne sirommat suomalaiset ekotuolit, joita kaikki trenditietoiset tätä nykyä hankkivat.

Remppasarjojen suosio tuskin tulee kovin nopeasti romahtamaan, sillä kulunut koronavuosi on kääntänyt ihmisten katseet yhä tiiviimmin mökeille ja koteihin ja niiden viihtyvyyteen.