Being Flynn on harmillisen ulkokohtaiseksi jäävä draama kipeästä jälleennäkemisestä

Toisistaan vieraantuneita isää ja poikaa yhdistää haave kirjailijuudesta sekä asunnottomien yömaja.

Being Flynn ★★★

USA 2012

TV5 klo 23.55 (K16)

Ongelmallista isä-poika-suhdetta esitteleviä elokuvia on montaa sorttia. Vuonna 2012 valmistunut Being Flynn on sieltä masentavimmasta päästä.

Elokuva perustuu kirjailija Nick Flynnin omaelämäkerralliseen kirjaan Another Bullshit Night in Suck City (2004). Palkittu teos kuvaa yksinhuoltajaäidin kasvattaman Flynnin ja hänen isänsä Jonathanin jälleennäkemistä vuosien tauon jälkeen. Kohtauspaikkana on asunnottomien yömaja, jossa poika on töissä ja isä asiakkaana.

Paul Weitz ohjasi ja sovitti alkuperäisteoksesta surumielisen draaman, jossa kohtaa kaksi rauhatonta sielua.

Jonathan (Robert De Niro) on asiansa moneen kertaan sössinyt, vankilassakin istunut taksikuski, joka harhaisimmissa kuvitelmissaan uskoo olevansa taiteilija vailla vertaa. Itse asiassa hän kokee olevansa yksi kolmesta suuresta amerikkalaiskirjoittajasta Mark Twainin ja J. D. Sallingerin rinnalla.

Nick (Paul Dano) on äitinsä itsemurhan traumatisoima alisuorittaja, joka haaveilee kirjailijan urasta. Hän ei ole tavannut isäänsä kahdeksaantoista vuoteen, mutta eräänä päivänä tämä ottaa yhteyttä. Lopulta äijä ilmaantuu kodittomien keskukseen, jossa poika työskentelee.

Molempien haahuilussa menneisyyden painolasti käy yhä raskaammaksi askel askeleelta. Pettymys, häpeä ja katkeruus kasvavat korkoa. Silti kaksikon kipeä suhde hiipuu Weitzin kuvaamana turhan ulkokohtaiseksi.

Vastoinkäymisiin tartutaan kaksin käsin, mutta ydinkysymys – mitä nämä kaksi miestä toisilleen merkitsevät – jää koskematta.

Pääroolit painuvat silti mieleen. Jonathan tuskin yltää De Niron muistelluimpien roolien joukkoon, vaikka ehkä pitäisi. Jäärä ei ole nopeasti luonnosteltu äksy vanha herra tai pelkkä alkoholismin ja suuruudenhulluuden kautta rakennettu raunio. Hänessä pääsee niskanpäälle itsepetos mutta myös huumori ja empatia.

Being Flynn säilyttää optimisminsa, vaikkei se mikään hyvän mielen tarina olekaan. Brittimuusikko Badly Drawn Boyn musiikki täydentää toiveikasta surumielisyyttä osuvasti. Ohjaaja Weitz on käyttänyt hänen musiikkiaan myös toisessa pojan ja isähahmon suhdetta kuvaavassa ohjauksessaan, Nick Hornbyn romaaniin perustuvassa Pojassa (2002).