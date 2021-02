Ammattimuusikko Aki Hauru on protestoinut pilkkihaalarissa ministeriön edessä koko viikon: ”Politiikan tärkein temppu on se, että vaietaan kuoliaaksi”

Hauru toivoo, että päättäjät hoitaisivat tukiasiat kuntoon. Viime kevään tuet olivat hänen mukaansa epäonnistuneita.

Sosiaali- ja terveysministeriön edustalle Helsingissä ilmestyi tällä viikolla päivystämään pilkkihaalareihin pukeutunut mies.

Hän on muusikko Aki Hauru, joka on pitänyt maanantaista lähtien yhden miehen mielenilmausta ministeriön pääsisäänkäynnin luona. Haurun tempaus on eräänlainen hätähuuto kulttuurialan ammattilaisten puolesta, joiden toimeentulo on viime keväästä lähtien ollut uhattuna.

”Olen koulutettu ammattimuusikko. Olette estäneet elinkeinoni harjoittamisen maaliskuusta 2020 lähtien. Korvauksena ansionmenetyksistä, vastikkeettomana ja veronalaisena tukena 30 000 euroa tuohon käteen, kiitos”, lukee Haurun kadulle pystyttämässä suuressa viestiplakaatissa.

Muun muassa Django Cellective Helsinki -kokoonpanon johtohahmona toimivan kitaristin tempausta on voinut seurata hänen sosiaalisen median tiliensä kautta. Siellä hän on kertonut ajavansa koko ”vapaan kentän, kaikkien alojen pätkätyöläisten ja freelancereiden asiaa”.

”Kulttuurialan kansantaloudellisestikin merkittävän työläisjoukon tulonmuodostus ja free-alojen lainalaisuudet ovat edelleen vuonna 2021 täysin tuntematon asia esimerkiksi TE-toimistoissa. Liekö ministeriössäkin?” Hauru kirjoittaa.

”Olen tämän oman vuoden mittaisen saagan aikana huomannut, että se on ammattikunta, josta ei tajuta mitään. TE-toimistot eivät ymmärrä sitä koko konseptia, ja se on käsittämätöntä. Kaikki ammatinkuvat ovat koko ajan enemmän ja enemmän muuttuneet pätkätyön suuntaan, ja tuollaisissa instansseissa ei tajuta sitä ollenkaan”, Hauru sanoo puhelinhaastattelussa HS:lle.

Aki Hauru ei aio jättää protestointiaan tähän viikkoon.­

Hän painottaa, että ei tietenkään todellisuudessa ole vaatimassa itselleen ja muille 30 000 euroa käteen. Kärjistetyn viestin ja tempauksen tarkoitus on saada oma ammattikenttä esiin, näkyviin, koska heidät ”on aktiivisesti unohdettu”.

”Politiikan tärkein temppuhan on se, että vaietaan kuoliaaksi, ja tämä vuosi on ollut sitä”, Hauru sanoo ja myöntää olevansa turhautunut.

”Totta kai on yritetty somessa järjestäytyä, on isoja ryhmiä ja joka päivä jaetaan kymmeniä viestejä ja heitellään linkkejä. Mutta kukaan ei oikeastaan tee mitään konkreettista. Ja kaikki järkevätkin avaukset meidän alalla hukkuvat sellaiseen louskutuksen virtaan somessa.”

Viikko on ollut pääkaupunkiseudulla kylmä ja ministeriönkin edustalla on puhaltanut viima. Hauru on lämmitellyt muun muassa punnertaen. Hän on viettänyt oven edustalla aikaa noin kolme tuntia päivässä.

”Kysyin vartijalta, voisiko pahassa tilanteessa päästä sisälle vessaan, mutta hän sanoi, että ei ole ollut tapana mielenosoittajia päästää.”

Kylmyydenkään takia paljon pidempiä aikoja ei pysty ulkona olemaan.

”Kolme tuntia on se, mihin olen pilkkihaalarin kanssa pystynyt. Sitten on aivan sairaan jäässä ja loppupäivä menee melkein sulaessa.”

Jotkut ministerit ovat moikanneet Haurua mennessään ohi, kuten esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

”Keskiviikkona Antti Kaikkonen jäi vähäksi aikaa juttelemaankin. Hän oli käynyt sitä ennen Annika Saarikon kanssa keskusteluja ja toi sitä viestiä ja sympatiaa. Tuntuu vähän siltä kuuluisalta jaksuhalilta tässä yhteydessä ennen kuin on mitään konkretiaa,” Hauru sanoo.

Hauru toivoisi, että päättäjät hoitaisivat tukiasiat kuntoon.

”Viime maaliskuussa, kun tukia alkoi virrata, niin nehän menivät siinä mielessä aivan päin helvettiä, kun niistä tuli haettavia apurahoja. Ne olivat vielä siinä vaiheessa perinteisellä kärjellä eli hakijan piti keksiä tyhjästä joku uusi projekti, kuten silloin kun apurahaa haetaan normaalitilanteessa. Vastikkeetonta tukea olisi vaatinut se, että työpaikka suljetaan heti. Se on yksi pointtini tässä.”

Hauru sanoo olevansa onnekas, koska hänen vaimollaan on vielä opetustöistä.

”Siksi pystyn olemaan täällä. Olen täällä niiden puolesta, jotka eivät pysty olemaan täällä tai joilla ei ole näyttöjä tai kykyä hakea apurahoja.”

Hauru ei aio lopettaa mielenosoitustaan tähän viikkoon.

”Kyllä meinaan jatkaa. Tosin en ole vielä päättänyt onko tämä se lokaatio.”