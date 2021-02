Kirsi Rostamo kertoo saaneensa idean Radio Deistä jumalallisena ilmoituksena. Ajatteleeko hän jumalan kuuntelevan kanavaa? ”Toivottavasti. Mulla on aika paljon kysyttävää sitten kun pääsen yläkertaan”, hän sanoo.­

Huhtikuu 2020 oli keskilämpötilaltaan hieman tavanomaista lämpimämpi. Päätoimittaja Kirsi Rostamo ei muistele sitä silti lämmöllä. Kuukausi oli hänen elämänsä kamalin.

Meneillään oli Radio Dein muutto uusiin tiloihin Ruskeasuolle. Edellisen vuokranantajan ja tekniikan kanssa tuli ongelmia. Sitten korona karkotti yhteistyökumppanit ja kanava menetti hetkessä 30 000 euron edestä mainos­tuloja.

Ja sitten tapahtui jotain vieläkin kamalampaa. Rostamon molemmat vanhemmat kuolivat yhdeksän päivän sisällä.

”Tuntuu, että seuraavat puoli vuotta menivät ihan sumussa”, hän sanoo.

”Mutta nyt on uuden alun aika.”

Kovissa paikoissa hän on ollut ennenkin. 1990-luvun alussa Rostamon isä sai burn outin, ja teollisuuden alihankintaa palveleva Rolate Oy jäi vaille toimitusjohtajaa. Perheyrityksen ruoriin hyppäsi 28-vuotias Kirsi Rostamo.

Tehtävä olisi ollut vaativa kenelle tahansa. Neuvoteltavina olivat kansainväliset miljoonakaupat, ja samaan aikaan Suomi oli syöksymässä historiansa syvimpään talouslamaan.

Vuoden päästä Rostamo paloi itsekin loppuun.

”Saatoin katsoa ikkunasta ulos ja havahtua yhtäkkiä, että olikin kulunut kolme tuntia. Sitten yksinkertaiset päässälaskutkaan eivät enää sujuneet, vaikka olen ollut aina matemaattisesti lahjakas. En vain tajunnut niistä mitään”, hän muistelee.

Sitä ennenkin elämässä oli ollut turbulenssia. Vuotta aiemmin Rostamon kihlattu oli jättänyt hänet toisen naisen vuoksi. Tulevaisuudensuunnitelmat menivät kerralla uusiksi. Yhteinen koti ja yritys hajosivat.

Rostamosta tuntui kuin matto olisi vedetty alta.

Hän masentui.

”Itkin vain kotona.”

Rostamon äiti kehotti tytärtään osallistumaan Mikael Agricolan kirkossa järjestettyyn Tuomasmessuun. Aluksi hän epäröi. Rostamo ei kokenut itseään erityisen uskonnolliseksi ihmiseksi, mutta päätti silti kokeilla.

Kirkonpenkissä istuessaan hän koki hengellisen heräämisen.

”Siellä tuli sellainen ihana ilon ja rauhan tunne, sellainen, josta Raamatussa juuri puhutaan. Tuntui ihan kuin Jumala olisi lääkinnyt mua”, Rostamo selittää.

Kokemuksella oli haitallisiakin seurauksia. Rostamo kertoo tunteneensa itseensä uskoontulon jälkeen kuin uudesti syntyneeksi. Tuntui kuin hän pystyisi mihin tahansa. Siksi hän uskalsi ottaa vastaan perheyrityksen toimitusjohtajan tehtävänkin.

Se oli hänen mielestään virhe.

”Uskoon tuleminen on kuin hyökyaalto. Vähän kuin ensirakkauskin. Aluksi rakastut hullun lailla, mutta sitten se muuttuu kumppanuudeksi. Samalla tavalla uskoon tullessa asiat saattaa nähdä epärealistisesti. Minä en nähnyt omia heikkouksiani. Siksi homma meni överiksi.”

Loppuun palaminen muutti silti kaiken hyväksi. Rostamo matkusti Lähetysnuorten koulutuskeskukseen Uuteen-Seelantiin hakemaan suuntaa elämälleen. Siellä hän kertoo saaneensa jumalallisen näyn kristillisestä radiotyöstä.

Suomeen palattuaan Rostamo yritti viedä asiaa eteenpäin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, seurakuntien ja Kristillisen radio- ja televisioliiton yhteishankkeena.

Rahoitusta ei löytynyt. Riitelyä senkin edestä.

”Sitten vasta tajusin, että minähän voin perustaa sen itse”, Rostamo kertoo.

”Koin, että sekin oli jumalan antama valaistuminen.”

Syntyi kaupallinen kristillinen radiokanava Radio Dei. Kanava aloitti toimintansa 3. marraskuuta 1997. Perustamista varten Rostamo kertoo myyneensä asuntonsa ja laittaneensa kaikki säästönsä kiinni projektiin.

All in?

”Joo, se oli kaikki tai ei mitään.”

Uhkapeli on osoittautunut kannattavaksi. 23 vuodessa Radio Dei on kasvanut helsinkiläisestä paikallis­radiosta suurimmaksi valtakunnalliseksi kristilliseksi mediaksi. Säännöllisiä ja satunnaisia kuuntelijoita sillä on yhteensä noin 700 000 vuodessa.

Rostamo toteaa kanavan rakentuvan kristilliselle arvopohjalle. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

”Esimerkiksi armollisuutta ja toivoa.”

Tästä huolimatta Radio Dei ei halua ottaa suoraa kantaa moniinkaan kirkollisia piirejä jakaviin kysymyksiin. Esimerkiksi sellaisiin – ihmisoikeuksiksikin luokiteltaviin – aiheisiin kuin samaa sukupuolta olevien avioliitto, abortti tai naispappeus.

Rostamon mukaan kanavan tavoitteena on rakentaa siltoja eri lailla ajattelevien ihmisten välille eikä rajalinjoja. Siksi se pyrkii dia­logiin kaikkiin suuntiin.

Entä henkilökohtainen mielipiteesi? Esimerkiksi homoavio­liitoista?

”En halua sanoa sitä”, Rostamo vastaa.

Miksi?

”Sillä ei ole merkitystä. Joissain asioissa voin ottaa päätoimittajana kantaa, mutta silloin kun yhteistyökumppanimme ovat jostain kysymyksestä hyvin erimielisiä, en lähde sanomaan, että Radio Dei olisi tässä asiassa tätä mieltä.”

Yhden poikkeuksen hän kuitenkin mainitsee. Rostamo paljastaa olevansa intohimoinen Donald Trumpin vastustaja, ja kertoo tehneensä oman mielipiteensä taannoin selväksi sosiaalisessa mediassa.

Sanomistahan siitä tuli. Muutama Radio Dein yhteistyökumppani ilmoitti Rostamolle pahastuneensa radiopomon julkitulosta.

”Sen jälkeen yritin olla siitä hiljaa.”