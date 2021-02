Itsemurhan tehneen lauluntekijän Kurt Cobainin jälkeenjääneisiin papereihin ja äänitteisiin nojaava henkilökuva on asiaankuuluvan kaoottinen

Dokumentti pääsee melko syvälle lauluntekijän mielenmaisemaan, mutta Nirvana-yhtyeen energia jää sivuosaan.

Dokumenttielokuvan Cobain: Montage of Heck (2015) nimen loppuosa on poimittu nuhjuiseen c-kasettiin käsin kirjoitetusta merkinnästä.

Kasetti on yksi monista, joille Nirvanan laulaja ja lauluntekijä Kurt Cobain (1967–1994) äänitti puhetta, musisointia ja elämää.

27-vuotiaana itsemurhan tehnyt Cobain jätti jälkeensä myös vihkoja, joiden sivuille oli koottu ajatuksia, sanoituksia ja piirroksia.

”Leikkauksia helkkarista”-sanapari sopii etenkin ripeään, liki kaoottiseen tapaan, jolla ohjaaja Brett Morgen liittää yhteen Cobainin riipustuksia. Tavanomaisempaa dokumentaarista kerrontaa edustavat haastattelut ja animaatiojaksot, joissa nuoren Cobainin elämää näytetään sellaisena kuin hän siitä itse kirjoitti.

On tosin esitetty, että ainakin lukiovuosien tarina seksiaikeista lievästi kehitysvammaisen teinitytön kanssa olisi silkkaa fiktiota. Mene ja tiedä, piinallisen rehelliseltä teksti kuulostaa.

Cobainin elämä ei ollut helppo. Ennen vanhempien avioeroa isän harrastuksiin kuului nuoren Kurtin mollaaminen, ja eron jälkeen poika ei päässyt osaksi kenenkään perhettä.

Hyvinä aikoina maailmantuska kuitenkin muuntui tuimaksi musiikkienergiaksi. Joitakin vuosia Nirvanan perustamisen jälkeen tuo energia levisi tällekin puolelle Atlanttia.

Olin itse 22-vuotias, kun Nevermind-albumista (1991) tuli globaali menestys – rock-äijien mielestä ylituotettu sellainen. Pöh. Jopa biisien nopeiden ja hitaiden osien ”laskelmoitua” vaihtelua paheksuttiin, mutta osin niiden vuoksi Nirvanan voimansiirto toimii tehokkaasti kolmisenkymmentä vuotta myöhemminkin.

Edes megahitin Smells Like Teen Spirit sanoitus ei kosiskele ketään vaan vaatii repaleisiin nuoruusiän havaintoihinsa heittäytymistä. Ja – huokaus – kaipa sekin on tullut todistettua, ettei laulun vimmainen angsti ollut teeskenneltyä.

Nirvanan energia on jäänyt mieleen myös Ruisrockista 1992. Dokumentissa soiton puhti kuitenkin jää harmillisesti sivuosaan.

Rocktähden kuolemanspiraali sen sijaan näkyy melkein liiankin hyvin. Yhdellä helvetillisistä kotivideoista Cobain nuokkuu heroiinitokkurassa ja pitää sylissään Frances-vauvaa, samalla kun aviopuoliso Courtney Love leikkaa tytön hiuksia.

Frances Cobain, nyt 28 vuotta, on Cobain: Montage of Heckin vastaava tuottaja.

Verrattuna Nick Broomfieldin unohtumattoman outoon dokumenttiin Kurt & Courtney (1998), jossa yritettiin selvittää, murhattiinko Cobain, Montage of Heck pyrkii ja pääsee paljon syvemmälle. Taaskaan emme voi täsmälleen tietää, mikä on totta, mutta suurin osa on.

Silppuisesta kokonaisuudesta erottuu lopulta selkeänä, lähes kohtalonomaisena yhteys lapsuuden hylätyksi tulemisen ja Loven haastattelussa tunnustaman epäluotettavuuden välillä.

