Lauantain tv-elokuvissa muun muassa katsojaa huijaava The Equalizer

Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

The Equalizer: oikeuden puolustaja -elokuvan pääosassa on Denzel Washington.­

Yksin kotona 3 ★

(USA 1997) Perhe-elokuvien sarjan tuiki tarpeettomassa jatko-osassa pikkupoika (Alex D. Linz) antaa taas pahiksille kyytiä. (K7)

MTV3 klo 13.00

LEGO-elokuva ★★★

(USA 2014) Rakennustyöläinen (äänenä Riku Nieminen) yrittää estää höyrähtäneen pohatan (äänenä Santeri Kinnunen) maailmanvalloituksen. Animaatio tuntuu ennustaneen Donald Trumpin valtaannousun. (K7)

Nelonen klo 17.30

Skyscraper ★★

(USA 2018) Entinen FBI:n agentti (Dwayne Johnson) pääsee sankaroimaan, kun terroristit valtaavat Hong Kongissa sijaitsevan maailman korkeimman pilvenpiirtäjän. Rawson Marshall Thurberin tylsä toimintaelokuva esittelee erilaisen toimintasankarin: päähenkilö on joutunut työtapaturmaan, jonka takia hänen toinen jalkansa on amputoitu polvesta alaspäin. Leffan mainosjuliste herätti syystäkin hilpeyttä. Siinä The Rock tekee luonnonlakeja uhmaavan stuntin. (K12)

TV5 klo 21.00

Godzilla ★★

(USA 2014) Godzilla-hirviö aiheuttaa järistyksiä japanilaisessa ydinvoimalassa. Gareth Edwards avasi kehnosti scifielokuvien sarjan, jossa seikkailee alunperin japanilainen monsteri. Juliette Binochekin on saatu houkuteltua mukaan voimalan työntekijän rooliin. (K12)

Nelonen klo 21.00

The Equalizer: oikeuden puolustaja ★★★

(USA 2014) Antoine Fuquan toimintaelokuva alkaa tutulla kaavalla: yksinäinen jokamies (Denzel Washington) ryhtyy taistoon maailman pahuutta vastaan. Katsoja saa kuitenkin huomata tulleensa vedätetyksi. (K16)

Sub klo 21.00

Noah ★★★

(USA 2014) Nooa (Russell Crowe) pelastaa vedenpaisumukselta arkkiinsa kaksi kunkin eläinlajin edustajaa. Darren Aronofsky herätti Raamattu-spektaakkelin genren uuteen eloon. (K12)

Sub klo 23.50

Barcelona ★★★

(Suomi 2019) Nuorukaisen haaveet Barcelonan-matkasta eivät näytä toteutuvan. Otto Kylmälän lyhytdraama käsittelee vakavaa aihetta eli syöpää kepeästi.

Teema klo 0.55