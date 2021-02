DB Cooperina tunnetun miehen rikos oli monella tapaa täydellinen.

Mies aurinkolaseissa nousi lentokoneeseen Portlandissa, tilasi bourbonin ja antoi lentoemännälle lapun, jossa luki: ”Teidät on kaapattu. Minulla on pommi.” Dokumentti The Mystery of DB Cooper kertoo ainoasta ratkaisematta jääneestä lentokonekaappauksesta Yhdysvaltojen historiassa.

Tapaus sattui vuonna 1971, juuri ennen kiitospäivää. DB Cooperina tunnettu kaappaaja vaati bensatankkauksen, 200 000 dollaria ja neljä laskuvarjoa. Ehtojen toteuduttua hän hyppäsi koneesta ja katosi.

Rikos oli ratkaisemattomuutensa lisäksi monella muullakin tapaa täydellinen: kaappaaja oli läpi tapauksen kohtelias, ei käyttänyt väkivaltaa, eivätkä muut matkustajat edes tienneet kaappauksesta, ennen kuin kone oli laskeutunut Seattleen, jossa he pääsivät ulos. Kaappaajan kanssa lähimmin tekemisissä ollut lentoemäntä Tina Muclowkaan ei kerro tarinaa traumasta.

DB Cooperista tuli nopeasti eräänlainen kansansankari. Vetävä dokumentti antaa taustaksi Yhdysvaltojen luoteisosan taantuman ja työttömyyden. Ihmiset ihailivat hahmoa, joka ”päihitti systeemin”, kuten yksi katugallupissa pian kaappauksen jälkeen haastateltu mies kertoo.

John Dowerin dokumentti esittelee kourallisen ihmisiä, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että juuri heidän aviomiehensä, setänsä, isänsä tai ystävänsä oli DB Cooper. Mysteerihahmolle löytyy monta uskottavaa taustatarinaa.

Vauhdikas 1970-luvun arkistomateriaali ja komeat maisemakuvat korostavat tarinan veijarimaisuutta ja amerikkalaisten lainsuojattomien perintöä. Totuuden etsiminen tuntuu vain kasvattavan myyttiä.

The Mystery of DB Cooper, Fem klo 21.55 ja Areena. (K7)