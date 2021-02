FolkJam-tunteja pandemia-aikana virtuaalisesti pitänyt Rami Meling palkittiin lauantaina vuoden tanssiteko -palkinnolla Eläköön folk -gaalassa Tampereella.

Maanantai-iltaisin Rami Meling vaihtaa asiakkuusjohtajan työvaatteet FolkJam-ohjaajan vaatteisiin ja alkaa ohjata kansantansseihin perustuvaa kuntojumppaa. Talven tullen Kulloon seurantalo on vaihtunut omaan olohuoneeseen.­

Miltä tuntuu tanssahdella jenkan, sottiisin tai vaikka valssin askelia omassa olohuoneessa pää välillä kattolamppua viistäen, matonreunaan kompastelua vältellen, svengaavan kansanmusiikin tahtiin? Itsekseen, vain tietokone edessä.

Absurdiltahan se voi näyttää – mutta pahuksen hyvältä se tuntuu.

Jotakin tällaista ovat kai sadat suomalaiset arvioineet osallistuessaan yhä uudelleen, viikko toisensa jälkeen Rami Melingin vetämille virtuaalisille FolkJam-tunneille.

Meling on pitänyt suomalaisen kansantanssin askeliin perustuvaa hikijumppaa, FolkJamia, etätunteina lähes koko pandemian ajan. Tunnit hän on pitänyt kotikylältään Porvoon Kulloosta, Kulloon seurantalolta ja omasta olohuoneestaan.

Lauantaina Meling sai riemastuttavista tunneistaan vuoden tanssiteko -palkinnon Eläkään folk -gaalassa Tampereella.

Meling on ammatiltaan markkinointitoimiston asiakkuusjohtaja, mutta vapaa-ajallaan hän on intohimoinen kansantanssija. Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten kanssa tanssiessa on vierähtänyt jo 40 vuotta.

Meling kertoo ihmetelleensä jo kauan, miksi ei ole olemassa ”tanhubiciä”, aerobiciä, jolla saisi hien pintaan perinteisten kansantanssiaskeleiden avulla.

Oulussa sellainen sitten kehitettiin kymmenkunta vuotta sitten. Kuntoilulaji sai nimekseen FolkJam.

Meling opiskeli lajin ohjaajaksi ensimmäisten joukossa. Sittemmin hän on pitänyt tunteja yritysten tyky-kursseilla sekä eri kansalais- ja työväenopistoissa Helsingissä ja Itä-Uudellamaalla.

Kun Meling kaipasi enemmän hikiliikuntaa omaan vapaa-aikaansa, hän alkoi pitää tunteja kotikylällään.

”Ajattelin, että pidän tunnit sitten vaikka itselleni.”

Yksin ei tarvinnut olla. Sana kiiri, ihmisiä tuli kaukaakin.

Keväällä Meling siirsi tunnit Facebookiin ja laittoi ne julkiseksi. ”Siitä ne sitten lähtivät leviämään.”

Ideana FolkJamissa on, että suomalaisten kansantanssien askeleita opitaan kuin huomaamatta, pienistä painonsiirroista lähtien. Rami Melingin tunneilla käydään läpi joka kerta viisi eri tanssilajia.

Liian syvälle kansantanssien kiemuroihin ei silti mennä. Olennaista on hiki ja hyvä fiilis.

”Haluan, että ensikertalaisellekin jäisi fiilis, että tässä voi pysyä mukana” Meling kertoo.

Moni ensikertalainen onkin tullut kiittelemään erityisen lämpimästi. He ovat saattaneet olla sellaisia, jotka eivät ole ikinä altistuneet kansanperinteelle, eivät sen enempää tansseille kuin musiikillekaan.

”Sitten he huomaavatkin kuinka hauskaa ja svengaavaa se kaikki on.”

Tampere-talosta striimatussa Eläköön folk -gaalassa jaettiin lauantai-iltana myös muita kansantanssin ja -musiikin alojen tunnustuksia. Vuoden 2020 kansanmusiikkilevyinä palkittiin Dantchev:Domain-yhtyeen Say It ja Loimolan Voiman Ruttomužikan kyynäl. Vuoden Nuori Pelimanni 2021 on Josefiina Varis.

Kanteleliiton tunnustuksen merkittävästä elämäntyöstä kanteleen hyväksi sai Susanna Heinonen. Gaalassa julkistettiin myös Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin vuoden yhtye. Se on duo Maria Kalaniemi ja Eero Grundström.

Vuoden Wäinöksi valittiin mestarikansantanssija Eivor Wallinvirta, nuorisoseurojen vuoden ohjaajiksi valittiin Siina Toimela ja Marko Kotilainen.

Rami Melingin FolkJam-tunnit löytyvät Facebookista FolkJamin sivuilta. Tunti on maanantaisin klo 19. Tunnista jää tallenne viikon ajaksi. Oikaisu: Kuvatekstissä luki aiemmin virheellinen nimi. Kuvassa on Rami Meling.