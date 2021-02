Kardashian, 40, hakee TMZ:n mukaan pariskunnan neljän lapsen osalta yhteishuoltajuutta.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian on jättänyt avioerohakemuksen erotakseen aviomiehestään räppäri Kanye Westistä. Yhdysvaltalainen superpari on ollut aviossa lähes seitsemän vuoden ajan. Kardashianin eroaikeet on vahvistanut hänen tiedottajansa.

Erouutisesta kertoi ensimmäisenä viihdeuutissivusto TMZ, jonka mukaan ero on ”niin sopuisa kuin se voi olla”. Kardashian, 40, hakee TMZ:n mukaan pariskunnan lapsien osalta yhteishuoltajuutta. Parilla on yhdessä neljä lasta: North, 7, Saint, 5, Chicago, 3 ja Psalm, 1.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat jo viime kuussa, että julkkispariskunta asuisi erillään ja kävisi pariterapiassa. Pari alkoi seurustella vuonna 2012 ja avioitui Italiassa vuonna 2014. Esikoinen North syntyi 2013.

Kardashian on kerännyt julkisuutta muun muassa hänen perheensä edesottamuksia seuranneen Keeping Up with the Kardashians -sarjan myötä.

West, 43, on puolestaan tunnettu räppärinä ja tuottajana. Hän on voittanut 21 grammya ja hänen levyjään on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta. West oli ehdolla myös Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Hänen vaalikampanjansa oli kuitenkin hyvin omalaatuinen, ja ehdokkuutta pidettiin osaksi julkisuustemppuna. West on puhunut avoimesti sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.