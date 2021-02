Teos Simon Elon kymmenestä vuodesta politiikassa on vetävää luettavaa.

Muistelmat

Simon Elo ja Juha-Pekka Tikka: Poliittiset mustelmani. Minerva. 360 s.

Perus­suomalaisten eduskunta­ryhmän ja sittemmin puolueen kahtiajako 10.–11. kesäkuuta 2017 Jyväskylässä järjestetyn puolue­kokouksen jälkeen on yhä yksi 2000-luvun suomalaisen sisäpolitiikan suurimpia pommeja.

Sen jälkijäristykset tuntuvat vieläkin, joskin vähitellen jo vaimenevana kuminana.

Kun populistipuolueen big bangista tulee kesällä kuluneeksi neljä vuotta, asianosaisilla ja ­ulkopuolisilla on ollut aikaa kirjoittaa omia näkemyksiään tapahtumien kulusta ja keskeisistä ihmisistä.

Näitä ovat olleet muun muassa Lauri Nurmen Perussuomalaisten hajoamisen historia ja Jussi Halla-aho: Epävirallinen elämäkerta, Jari Korkin Puolustuksen paluu: Jussi Niinistön vartiovuoro ja Jari Lindströmin Syvään päähän.

Ei ole sattumaa, että näiden teosten näkökulmat edustavat hävinnyttä osapuolta eli perussuomalaisista lohkoutunutta Uutta vaihtoehtoa eli myöhempää Sinistä tulevaisuutta. Nykyisillä perussuomalaisilla on tällä hetkellä liian kiire muistella menneitä, kun on valmistauduttava huhtikuun kuntavaaleihin hyvien kannatuslukujen nosteessa.

Muistelmia on epäilemättä tulossa lisää. Monelle siniselle ­poliittiselta kartalta putoamisen läpikäynti on ollut terapiatyötä, ja politiikan penkkiurheilijoita kiinnostaa kroonisesti, kuinka asiat oikein menivät niin kuin menivät.

Tuorein muistelija on perus­suomalaisten kansanedustajana vuosina 2015–17 toiminut Simon Elo. Kahtiajaon jälkeen hän oli ­Sinisen eduskuntaryhmän kansanedustaja ja puheenjohtaja vuosina 2017–19.

Nuori Elo aloitti poliittisen uransa osallistumalla kristillis­demokraattien puoluekokoukseen 2009, mutta vaalirahakohu sai hänen verensä kiehahtamaan ja hän löysi poliittisen kotinsa Soinin johtamista perussuomalaisista kesällä 2010. Ryhmässä hän teki nousujohteisen uran, joten häntä voi pitää ikäänsä (34) nähden poikkeuksellisen monessa liemessä keitetyltä kokemus­asiantuntijana.

Uudenmaan perussuomalaisten vaaliehdokas Simon Elo Korson maalaismarkkinoilla maaliskuussa 2011.­

Yhdessä pitkän linjan politiikan toimittajan Juha-Pekka Tikan kanssa kirjoitettu ja nokkelasti nimetty Poliittiset mustelmani avaa, laajentaa ja tarkentaa puolueen sisäistä kahtiajakoa, jossa olivat vastakkain Halla-ahon johtama, maahanmuuttovastaisuuteen keskittynyt ryhmä ja Timo Soinin Smp-taustainen herrakaunainen taajamapopu­lismi.

Kirja alkaa kahdella esipuheella, joista ensimmäisessä Elo herää 21-vuotiaana Kisahallin putkasta tequilashottikilpailun jälkeen keväällä 2007. Hän päättää ryhdistäytyä ja tehdä jotain elämälleen.

Toinen esipuhe palaa kesäkuun 13. päivään 2017, kun vastavalittua puheenjohtajaa Halla-ahoa ja hänen poliittista linjaansa kammoksuvat 20 perussuomalaista kansanedustajaa päättävät erota puolueesta ja perustaa oman eduskuntaryhmän.

Poliittisten mustelmien näkökulma on luonnollisesti Elon, mutta leveällä pensselillä kirjoitettuna puolueen 2010-luvun henkilöt ja tapahtumien kontekstit avautuvat helposti.

Kirjaa lukiessa jää pohtimaan monesti populististen puolueen perusparadoksia.

Kovalla möykällä on mahdollista haalia ääniä, mutta mitä kannatuksella viime kädessä tekee, kun ideologista aate­apparaattia ei juuri ole ja vallan kahvassa on tehtävä kompromisseja? Torilla uhotut teesit vesittyvät vääjäämättä.

Perussuomalaisten ja myöhemmän Sinisen tulevaisuuden hallitustaival on tästä malliesimerkki.

Hinku valtaan oli kova vuonna 2015, mutta puolue jäi hallituksessa heittopussiksi, kun keskusta ja kokoomus tekivät keskenään tärkeimmät päätökset. Samalla tiukemman linjat persut nousivat kapinaan lunastamattomista lupauksista, mikä johti koko johdon vaihtoon 2017.

Perussuomalaisten vaalivalvojaiset Ostrobotniassa 19. huhtikuuta 2015. Kuvassa Simon Elo (vas.), Tom Packalen ja Jussi Halla-aho.­

Elon kirja piirtää tekijästään vilpittömän ja jopa sinisilmäisen kuvan, joka vastaa hyvin sitä Simon Eloa, johon tutustuin ollessani politiikan toimittaja.

Elon tausta silti yllättää. Hän kertoo avoimesti lapsuudestaan lama-aikana, koulukiusatuksi joutumisestaan, ratkaisustaan vaihtaa sotilaspalvelus siviilipalvelukseen, syrjähypystään ja uskonnollisesta vakaumuksestaan.

Sillä, miten nuoruuden kokemuksista kerrotaan, on muistelmissa merkitystä. Nyrkki­säännön mukaan poliittisten muistelmien nuoruuskuvauksissa kertoja on rehellisimmillään, koska tässä vaiheessa he eivät vielä muistele ”valikoidusti” myöhempää poliittista uraansa eli eivät latele puutaheinää.

Tämän happotestin perusteella Simon Eloa on vaikea pitää pelurina ja selkäänpuukottajana. Sen sijaan sivuilta piirtyy kuva puurtajasta, jonka poliittiset näkemykset ovat maltillisen konservatiivisia – joskin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa hänen vaali­sloganinsa oli ”Minä säästäisin maahanmuutosta”.

Elo kertoo poliittisesta urastaan luonnollisesti omien kokemustensa pohjalta. Mukana on hiuksia nostattavia tarinoita puolueen sisäisistä sekoiluista, joissa Teuvo Hakkaraisella on keskeinen rooli.

Erityisesti kuvaukset Halla-ahon tavasta käyttää valtaa olla sanomatta juuri mitään tukevat hyvin hänen poliittista uraa pitkään seuranneiden käsityksiä. Elon mukaan se riittää, että Halla-aho mainitsee poliittisesti epämiellyttävän henkilön nimen, niin tosifanit ymmärtävät käynnistää vihapostikampanjan.

Kirja on lähteytetty niin hyvin kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista. Elo on käyttänyt etupäässä omia päiväkirjojaan ja eduskuntaryhmän pöytäkirjoja. Hän on myös jututtanut menossa mukana olleita kollegoita.

Kirjaa piristävät muiden puolueiden edustajien luonnehdinnat Elosta.

Elo opponoi kirjassaan voimakkaasti ja perustellusti Nurmen kirjan Perussuomalaisten hajoamisen historia keskeistä teesiä, jonka mukaan Sinisen tulevaisuuden perustaminen oli tarkasti etukäteen suunniteltu operaatio.

Totuus tarkentuu lisämuistelijoiden myötä, mutta yleisen ­elämänkokemuksen mukaan suurimmat draamat niin politiikassa kuin ihmissuhteissa tapahtuvat yleensä yllättäen, pyytämättä ja aivan helvetillisen härdellin kautta.

Poliittiset mustelmani on napakasti laadittu tietopaketti 2010-luvun poliittisen puoluekomeetan noususta ja tuhosta.

Siitä ei kuitenkaan löydy vastausta perussuomalaisten kohtaloon dramaattisesti vaikuttaneeseen kysymykseen:

Jos Timo Soini halusi kehittää puolueluomustaan haluamaansa salonki- eli hallituskelpoiseen suuntaan, miksi hän otti puo­lueeseen mukaan Jussi Halla-ahon maahanmuuttovastaisen fraktion radikaaleine siipiviikkoineen 2010-luvun alkupuolella?

Olisiko syynä se, että ilman rääväsuisen Tony Halmeen 16 000 äänen pottia vuoden 2003 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset ei olisi saanut kipeästi kaivattua nostetta kituuttavalle puolueelle?

Soini on kehunut moneen otteeseen, että hän ei vietä aikaansa sosiaalisessa mediassa, mutta eikö kukaan edes referoinut vanhalle samuraille minkälaista keskustelua nuoret kukot käyvät netin palstoilla ja millä volyymilla?

Myöhemmin Soini saikin niittää sitä, mitä kylvi.