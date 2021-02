”Ilo. Aikamme kovin vastarinnan muoto.”

Aforismit

Virpi Alanen: Hiilellä piirretty hymy. Kulttuurivihkot. 62 s.

Aforismilla on Suomessa vankat perinteet ja aktiiviset harrastajat, mutta laadukkaita teoskokonaisuuksia ilmestyy harvoin. Niinpä Suomen aforismiyhdistys on vuodesta 2005 alkaen Vuoden aforismikirja -palkittua valitessaan aina silloin tällöin koukannut runouden puolelle. Hyvätkin mietelauseet puuroutuvat helposti raskassoutuiseksi ajatusliejuksi, joten teoksen työstäminen vaatii sommitelman tajua ja malttia jättää sivuille tilaa.

Tämän vuoden voittajalla näitä ominaisuuksia olisi jaettavaksi asti: Virpi Alasen Hiilellä piirretty hymy on kenties palkinnon historian paras kotimainen aforismiteos, jossa yhdistyvät monet lajin hyveet.

Ensinnäkin se on rohkea kirja, joka on kirjoitettu odottamattomasta näkökulmasta. Hyvät aforismit ovat tiiviitä pistoja suoraan olennaiseen, joten niissä on aina potentiaalia urautuneen ajattelun nyrjäyttämiseen sijoiltaan.

Hiilellä piirretty hymy kysyy, mitä ilo, optimismi ja toivo voisivat olla aikana, jolloin niistä tuntuu olevan pulaa: ”Ilo. Aikamme kovin vastarinnan muoto.” Tämä ei tarkoita pakotettua optimismia, joka väistelee ikäviä tunteita, vaan todellisuuden kohtaamista: ” Tyyni lause kokenut suurimmat myrskyt.”

Ilolla on paljon yhteistä mielikuvituksen kanssa, väittää kirja. Kirjallisuudella on voimakas impulssi käsitellä surua, mikä on palkitsevaa ja tarpeellista, mutta pitkittyessään riittämätöntä. On nähtävä tunteiden liike ja muodonmuutos:

”Surun omituiset hedelmät muuttuvat hitaasti puiksi, joita aurinko valaisee.”

Ihminen ei lopulta ole heittopussi maailman armoilla, vaan toimija, joka kuvittelee maailman, mahdollistaa ja toteuttaa. Mahdottomien haasteiden äärellä tämä korostuu: ”Mielikuvitusta voi harjoittaa vain olosuhteissa, joissa mielikuvitusta tarvitaan.”

Teos saa paljon irti sarjamuodosta, jota kotimaiset aforismin mestarit Mirkka Rekolasta Paavo Haavikkoon ovat aiemmin kehittäneet. Monet aforismit ovat yksilöinä onttoja, epämääräisiä tai muuten heikkoja, mutta lähes poikkeuksetta kokonaisuus elävöittää ne. Rivien välistä lukemisen ajatus tulee hyvässä aforismikirjassa hyvin konkreettiseksi.

”Maailman vavahdellessa ajattelija on ihmisyyden vakaa perusta”, on sellaisenaan koomisen juhlallinen lause, mutta sitä edeltävät nämä kaksi: ”Joki ei mittaa veden menestystä. / Onko ajaton kauneutta vai kauhua?” Ajattelun suhde ajattomaan, mikä ikuisuusaihe! Ja kuitenkin tuoreesti laitettu.

Alanen taitaa yllättävät metaforat, tässä omaa lajiaan määritellessä: ”Runous siirtää rikkinäisiä vuoria. / Aforismikin, tuo apinankasvoinen orkidea.”

Tässä korostuu aforismin yhteys runouteen: vaikka aforismi seisoo omilla jaloillaan, lajin taitajat ovat usein myös runoilijoita. Ehkä siksi aforismiyhdistyskin tähyilee runokirjojen suuntaan: hybridilajit ovat viime vuosikymmenen aikana kukoistaneet.

Harvakseltaan julkaisseena runoilijana Alanen on tuntenut viehätystä harvinaisiin muotoihin ja lajien väliseen kirjoittamiseen: hänen esikoiskirjansa Ystävätär K (2012) sisälsi myös aforismeja, blogiin pohjannut Löytöretkue-vihko (2015) löysi runoutta vanhasta tietokirjallisuudesta. Lisäksi hän on pitänyt visuaalisen runouden näyttelyitä.

Alanen tunnetaan myös luultavasti Suomen aktiivisimpana runouteen keskittyneenä toimittajana ja kriitikkona. Vankka kirjallisuuden tuntemus näkyy ominaisuutena, jota kuvaamaan ruotsin kielessä on hyvä sana: stilsäker. Aforismit kuvaavat usein epävarmuutta ja heiluntaa, mielen vaikeasti vangittavia välitiloja, mutta tyylin täytyy lukijalle välittyä varmana: juuri näin halusin sanoa.

Hiilellä piirretystä hymystä ei voisi vaihtaa montaakaan sanaa vaihtamatta myös merkitystä.