Valokuvaaja Simo Rista on kuollut – Dokumentaristi tallensi valtavan arkiston kadonnutta Helsinkiä

Rista tunnettiin arkkitehtuurin ja taiteen kuvaajana.

Taidevalokuvaaja Simo Rista on kuollut 87-vuotiaana. Rista oli syntynyt 22. toukokuuta 1933.

Rista tunnettiin suomalaisen ja kansainvälisen arkkitehtuurin kuvaajana. Hän tallensi kamerallaan suuren arkiston kuvia Helsingistä.

Ristan ja hänen valokuvaajavaimonsa Eeva Ristan kuvia on koottu nettiarkistoon Stadin taivaan alla. Kaikkien selattavissa on yli 8 000 kuvaa kaikkiaan 60 000 kuvan arkistosta. He keskittyivät dokumentoimaan maisemia, jotka olivat katoamassa isojen rakennushankkeiden takia Helsingin pohjoisilta, koillisilta ja itäisiltä alueilta.

Valokuvaaja Simo Rista kuvaamassa koulupoikia Kallion kansakoulun kulmilla vuonna 1970. Kuvan on ottanut vaimo Eeva Rista.­

Simo Rista julkaisi useita kirjoja, jotka ovat käsitelleet arkkitehtuuria, taidetta ja Helsingin kaupunkia.

Helsingin kaupunginmuseon näyttely Asfalttia ja auringonkukkia aiheutti Hakasalmen huvilaan tuhansien ihmisten kävijäryntäyksen vuonna 2010. Esillä oli Simo ja Eeva Ristan valokuvia Helsingistä. Pariskunta julkaisi samana vuonna myös kirjan Asfalttia ja auringonkukkia – Helsinki-valokuvia 1969–1989.

Kaksi poikaa seisomassa pihojen välisellä välipiikkilanka-aidalla Torkkelinmäessä Kalliossa keväällä 1970.­

”Katsoja kokee kuvissa niiden jännitteen, psyykkisen latauksen. Ja heittäytyy mieluusti kuvien tilalliseen imuun”, Helsingin Sanomien Anu Uimonen arvioi Ristan arkkitehtuurikuvia vuonna 1993.

Ristan oli kuvanveistäjä Ben Renvallin ja Essi Renvallin lapsi. Nimensä hän vaihtoi liitossa ensimmäisen puolison taidegraafikko Kirsti Ristan kanssa. Mediataiteilija Markus Renvall ja taiteilija Seppo Renvall ovat hänen veljiään.

Näkymä Porthaninkadun, Siltasaarenkadun ja Toisen linjan risteyksestä Siltasaarenkadulle Hakaniemen suuntaan vuonna 1970.­