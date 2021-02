En ole koko pandemian aikana kuullut näin latautunutta konserttia tyhjälle salille soitettuna, kirjoittaa HS:n kriitikko Sonja Saarikoski.

Klassinen musiikki

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa. Webern, Zinovjev, Sibelius. Joht. Sakari Oramo, sol. Sirja Nironen

Anton Webernin Viisi kappaletta orkesterille ei ole mikään helpoin konsertin aloitus. Vain noin viisiminuuttisessa teoksessa jokaisella äänellä on väliä: ei ole aikaa ”laskeutua tunnelmaan”, sillä se meni jo. On – Simone Weilia mukaillen – suostuttava ajan välttämättömyyteen.

Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri suostui perjantaina. Monet värit välittyivät. Vaikkei teoksen pituuden eikä kyllä kuulokuvankaan perusteella ensimmäisenä tulisi ajatelleeksi, siitä voi löytää vaikutteita Gustav Mahlerin sinfonioista.

Webern oli kuullut Mahlerin kahdeksannen sinfonian säveltäjän itsensä johtamana vain vähän ennen sävellystyön aloittamista, ja oli Arnold Schönbergille kirjoittamassaan kirjeessä syvän vaikuttunut. Vaikka Viisi kappaletta orkesterille onkin sävelletty pienelle kokoonpanolle, sen sointiväriin ja instrumenttien käyttöön – harppu, celesta, mandoliini, kitara – sinfoniat ovat varmasti antaneet ideoita.

Konsertin toinen teos oli Sauli Zinovjevin sellokonsertto, jonka solistina soitti Sirja Nironen. Hän on myös kantaesittänyt teoksen. Zinovjevin musiikin esittämisessä on viime vuosina kunnostautunut varsinkin Klaus Mäkelä, ja nykymusiikiksi sitä on orkesterien ohjelmistoissa melko usein.

Kuten säveltäjä itse ennen teosta kuullussa haastattelussa sanoi, sellokonsertossa siirrytään aivan toisaalle Webernin pienieleisestä ilmaisusta. Lähtökohtana konsertolle on ollut Nietzschen runo Abschied, jossa kuvataan – Winterreisen hengessä – yksinäisen, paljon menettäneen ihmisen kyvyttömyyttä lakata etsintöjään ja jäädä paikalleen.

Zinovjev kertoi säveltäneensä runoon melko suoraankin, varisten kraakkunoita myöden, mutta kuulijan mieli saa vaeltaa myös muihin suuntiin teoksen laveassa ja kontrastisessa, pienen sekunnin tuomaa kipua taitavasti hyödyntävässä äänimaisemassa. Se rakentuu sellon neljän kadenssin varaan, pelkäämättä myöskään toisteisuutta; sitä, että joskus maailma kaikkine orkesterin äänineen vaikuttaa vastaavan niin kuin yksilö sinne huutaa.

Konsertto ei ehkä tarjoa ”ratkaisua” eksistentiaaliseen kysymykseen – mikä on sille kunniaksi – mutta tilassa, jonka se luo, sen esittämät kysymykset eivät jää yksiulotteisiksi, vaan liikkuvat ahtaasta kohti unelmoivaa melankoliaa.

Nironen tulkitsi konserttoa omaäänisesti, sävykkäästi ja luontevasti. Hänen soittonsa uskaltaa olla paitsi lyyrisen kaunista, tarpeen vaatiessa myös ”rumaa”. Tässä konsertossa rumuutta nimenomaan vaadittiin. Jousi puristui nyrkkiin, klaustrofobia tihkui läpi. Esitys oli vaikuttava.

Vaikuttava oli myös Nirosen encorena heti konserton perään soittama improvisaatio, jossa hän lauloi myös pätkän Nietzschen runosta. Vastaavanlaisia heittäytymisiä ovat tällä lavalla tarjoilleet Patricia Kopatchinskaja ja Kari Kriikku, mutta ei kovin moni muu. Kun konventio rikotaan, syntyy lisää tilaa – niin nytkin. Se on asian vakavasti ottamista, ja itsensä ottamista vähemmän vakavasti.

Kuten Nietzsche on sanonut: En ole koskaan kopioinut ketään, ja nauran kaikille mestareille, joilta puuttuu kyky nauraa itselleen.

Konsertin lopuksi kuultiin Sibeliuksen kolmas sinfonia. Se on teos, joka vaivihkaa muuttaa lähtökohtansa toisenlaisiksi. Taitavimman sortin metamorfoosia, siis.

Parhaat tulkinnat puolestaan ovat sellaisia, ettei mieti a) muita tulkintoja b) muita mahdollisuuksia. Toisin sanoen menneisyys ja tulevaisuus muuttuvat merkityksettömiksi.

Ensimmäisessä osassa fraseeraus tuntui samaan aikaan spontaanilta ja arkkityyppiseltä. Toisen osan valtava haikeus ja hienovaraisesti muuntuvat teemat tulivat tulkituiksi lämpimästi ja lohdullisesti. Kolmannessa osassa innostus ja vähittäinen selkeytyminen valtasivat alaa. Tajusin, etten ollut koko esityksen aikana miettinyt, että tämä on streami ja orkesteri soittaa ilman yleisöä. Intensiteetti oli valtava.

En varmaankaan koko pandemian aikana ole kuullut näin latautunutta konserttia tyhjälle salille soitettuna.