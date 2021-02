Wide ContentPlaceholder

Maddie Ziegler (vas.) esittää Music-elokuvassa autistista tyttöä ja Kate Hudson hänen isosiskoaan.­

Kulttuuri | Elokuvat

Meitä esittävät toiset

Suomalainen opiskelija Rosanna Kataja, 20, on käynnistänyt maailmanlaajuisen adressin Sian ohjaaman Music-elokuvan poistamiseksi Golden Globe -ehdokaslistalta. Tässä jutussa hän kertoo, mikä kaikki elokuvassa on vialla. Taustalla on Katajan oman perheen kokemukset.

