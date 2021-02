Helsinkiläistynyt oululaisyhtye ei halua tehdä varasuunnitelmia tai kompromisseja. He aikovat menestyä kansainvälisesti tekemällä sitä, mitä rakastavat.

Laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka ovat juhlineet, nukkuneet tunnin ja antaneet jo kaksi haastattelua. He kaatavat videopuhelun aikana lisää kuohuviiniä laseihinsa. Peti on petaamatta Tampereen Torni-hotellin huoneessa.

Huomenna he palaavat jälleen kurinalaiseen, urheilumaiseen valmistumiseen, ”back to the grind”.

Heidän yhtyeensä Blind Channel on usean vuoden ajan pyrkinyt kohti menestystä, ja nyt heistä tuntuu, että jotain on saavutettu. He ottivat ylivoimaisen voiton Uuden musiikin kilpailussa ja edustavat Suomea Rotterdamin Euroviisuissa.

”Meidän statement on, että tehdään sitä omaa juttua ilman kompromisseja. Sillä menestyy, että tekee, mitä itse rakastaa. Kukaan ei tiedä paremmin, mitä Blind Channelin pitää tehdä kuin me itse”, Vilhelm sanoo.

Bändin puhemiehet tosiaan tuntuvat tietävän. Bändin promoamiseen ei tarvitsisi levy-yhtiötä väliin, jäsenet osaavat sen varsin hyvin itse.

Treenikämppä on Helsingin Vallilassa ja kuudesta jäsenestä neljä asuu pääkaupungissa, mutta he alleviivaavat oululaisuuttaan.

”Meidän imagolle on tärkeää, että ollaan Oulusta. Halutaan korostaa pohjoista työmoraalia, että me graindataan lujaa ja kovempaa kuin naapuritreeniksen bändi. UMK:ssa se bändi oli Teflon Brothers ja Pandora ja kaikki tietää miten kävi”, Hokka sanoo.

Heidän päämääränsä on palauttaa suomalainen vientimusiikki menestyskantaan. Esikuvia ovat 2000-luvun alun Him ja The Rasmus.

Kahdeksan vuotta sitten, syksyllä 2013, Vilhelm ei olisi millään jaksanut lähteä bänditreeneihin. Edellisen illan kotibileet painoivat, eikä hän tuntenut muita jäseniä kunnolla. Pojat olivat käyneet saman Madetojan musiikkilukion, huomanneet toisensa kyllä, mutta eivät olleet kaverustuneet sen kummemmin.

Vilhelm oli räpännyt bileissä Linkin Parkin kappaleen päälle ja saanut kutsun autotallitreeneihin. Hän oli luvannut mennä.

”Niko vähän pakotettiin tähän bändiin”, Joel Hokka sanoo.

Hokka ajoi isänsä autolla Nikon pihaan ja otti kyytiin. Hän oli perustanut bändin, yrittänyt saada siihen soittajia, mutta juuri kukaan ei ollut innostunut. Vilhelmillä oli silmälasit, Linkin Park -paita ja krapula.

”Sit kun se alkoi vetää, niin oltiin jätkien kanssa, että tää on tässä.”

Blind Channelin jäsenet olivat esikoulussa tai ala-asteella, kun yhdysvaltalainen Linkin Park julkaisi tunnetuimman albuminsa Hybrid Theoryn vuonna 2000.

Hokka näki musiikkivideon Jyrki-ohjelmassa ja soitti heti äidilleen. Se oli ensimmäinen kerta, kun musiikki aiheutti kylmiä väreitä. Äiti kävi ostamassa levyn Anttilasta.

”Linkin Park on pioneeribändi, ne loi jotain täysin uutta, teki täysin sitä, mitä itse halusi ja yhtäkkiä ne oli maailman isoin bändi”, Hokka sanoo.

”Meillä on se sama. Me ei lauleta rakkaudesta ja toivosta vaan keskisormista. Kaikki aina sanoo, että eihän tuollaista voi tulla Oulusta ja että eihän tuollainen ikinä breikkaa, mutta kun ne papattaa, me vain jatketaan tekemistä”, Vilhelm sanoo.

Linkin Parkin viimeinen levy ilmestyi vuonna 2017. Laulaja Chester Bennington tappoi itsensä saman vuoden toukokuussa.

”En kuitenkaan näe, että se tarkoittaisi, että menestyminen ei kannata”, sanoo Vilhelm.

”Sitä haluamme sanoa meidän biiseissäkin, että jos on paha olla, sen voi sanoa. Että on tosi ookoo…”

”…olla fucked up”, Hokka sanoo.

He haluavat, että kaikki voivat nostaa keskisormen pystyyn heidän kappaleensa Dark Side tahtiin. Se syntyi, kun pandemian mukana katosivat kaikki keikat.

”Mentiin reenikselle, rehellisesti sanottuna vitutti. Oli tosi paska fiilis. Samassa hetkessä oli, että tekis mieli nostaa keskarit ilmaan ja huutaa. Sitten ajateltiin, että pitää tehdä sellainen biisi, että moni muukin varmaan ajattelee näin, puretaan se kaikki kiukku yhteen biisiin”, Niko Vilhelm sanoo.

Blind Channel on julkaissut kolme levyä ja lämmitellyt yhdysvaltalaista nu metal -bändiä Hollywood Undeadia Helsingin jäähallissa.

Yhtye on yrittänyt kovasti lyödä läpi. Sellainen vaatii turhautumista ja pettymyksiä.

Tammikuussa 2020, juuri ennen koronapandemian puhkeamista, Blind Channel oli Euroopan-kiertueella. Se tarkoitti 15 000 itse ajettua kilometriä jääkylmässä matkailuautossa, jossa oli nukkumapaikka kahdelle hengelle.

Hokka, 27, ja Vilhelm, 26, eivät halua kehittää mitään varasuunnitelmaa elämälle. Rockista pitää tulla heidän työnsä.

”Kun ei oo plan b:tä, menet vain ja teet, ja sitten kun teet tarpeeksi, 250 miljoonaa ihmistä näkee sut telkkarissa”, Vilhelm sanoo.