Halitaan on hämmästyttävän täysipainoinen ylijäämäraita Pyromaani palaa rikospaikalle -levyn äänityksistä, kirjoittaa HS:n musiikkikriitikko Vesa Sirén.

Tarpeetonta katsoa on taakseen / Menneisyyteen jääköön menneisyys / Ei mitään maata sanoa voi maakseen / Tärkeintä on ystävällisyys.

Nämä sanat aloittavat Juice Leskisen arkistojen kätköistä löytyneen aiemmin julkaisemattoman laulun, mutta säkeistön toive ei toteudu eikä ”menneisyys jää menneisyyteen”.

Sen takaa Halitaan, joka esittelee hänen Grand Slam -yhtyeensä parhaimmillaan vuonna 1985. Kyseinen vuosi oli muutenkin varsin legendaarinen suomirockille ja -popille Eppu Normaalin, Dingon, Popedan ja monen muun esiintyjän suosion saavutettua uusia huippuja.

Juice Leskinen ja Grand Slam esiintyivät Pihtiputaan Saapasjalkarockissa heinäkuussa 1985. Kuvassa vasemmalta Ila Loueranta, Puntti Valtonen, Juice Leskinen, yhtyeen lähipiiriin kuulunut Asmo ”Appo” Hurula ja Antti Tammilehto.­

Laulu on alun perin äänitetty levylle Pyromaani palaa rikospaikalle, mutta se jäi pois vinyylilevyn minuuttimäärän rajallisuuden vuoksi.

Levy-yhtiön mukaan moniraitanauha putkahti esiin vasta hiljattain varaston inventaarion yhteydessä. Halitaan on mallikelpoisesti soitettu, äänitetty ja miksattu. Se on hämmästyttävän täysipainoinen ylijäämäraita.

Se ei toki nouse yhtä korkealle tasolle kuin vuoden 1985 Juice-klassikot kuten Musta aurinko nousee ja Pyhä toimitus, mutta se on vähintään yhtä hyvä kuin monet muut Pyromaani palaa rikospaikalle -levyn raidat kuten Leskisen alkoholismia peilaava Aamu alkaa A:lla.

Ehkä Halitaan olisi kestänyt aikaa myös paremmin kuin teemalevyn laulujen välille sirotellut näyttelijä Matti Pellonpään avustamat kuunnelmapätkät, jotka toisaalta erottivat levyn tavanomaisimmista Juice-albumeista.

Halitaan-laulun a-osa muistuttaa varsin paljon Barbi Bentonin 1970-luvun laulua Ain’t That Just the Way joka julkaistiin Bentonin singlen b-puolella mutta nousi erityiseen suosioon Pohjoismaissa.

Se oli esimerkiksi Ruotsin listaykkönen, ja Vicky Rosti levytti suomennoksen nimeltä Näinkö meillä aina täällä käy.

Kopiosta ei kuitenkaan ole kyse, koska vastaavia sointu- ja melodiakulkuja on tehty populaarimusiikissa ennen Bentonin levytystäkin.

Yhden sanan Halitaan-kertosäe sisältää kehittyneempiä harmonioita ja Grand Slamin onnistunutta stemmalaulua. Klassisesti koulitun Grand Slamin kosketinsoittajan ja sovittajan Anssi Tikanmäen vaikutus on selvästi kuuluvilla.

Leskinen on hyvin saattanut ajatella, että napakka laulu olisi hyötynyt säveltämättä jääneestä introsta ja c-osasta tai että sanoitus luotasi osin teemoja, joita käsiteltiin saman levyn lauluilla Pyhä toimitus ja Musta aurinko nousee syvällisemmin.

Joka tapauksessa laulu unohtui nopeasti eikä hän mainitse sitä Radio 957:n kuuluisassa haastattelusarjassa, jossa käytiin läpi Leskisen koko siihen asti levytetty tuotanto laulu laululta sekä joitakin demojakin. Haastattelut on toimitettu myös kirjoiksi Juice puhuu – Kootut muistelmat vol 1 ja 2 (Into).

Voit kuunnella Halitaan-laulun tämän linkin takaa tai oheisesta upotuksesta.