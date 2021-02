Disney lisäsi sisältö­varoituksia The Muppet Show’hun: Luupin alla Peter Sellersin romani­sketsi ja Etelä­valtioiden lipun kanssa esiintyvä Johnny Cash

Sisältövaroitukset ovat osa Disneyn laajempaa hanketta, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota monimuotoisuuteen yhtiön kulttuurituotteissa.

Laulaja Johnny Cash ja nukkehahmo Miss Piggy esiintyivät The Muppet Show’n jaksossa, joka näytettiin televisiossa Yhdysvalloissa helmikuussa 1981.­

Disney-yhtiön oma striimauspalvelu Disney+ on lisännyt sisältövaroitukset The Muppet Show -sarjan vanhoihin jaksoihin.

Nyt jokaisessa jaksossa lukee, että ne sisältävät ”erilaisten ihmisten ja kulttuurien negatiivisia kuvauksia ja/tai kaltoin kohtelua”.

Striimauspalvelu lisäsi viime viikolla ohjelmistoonsa Jim Hensonin luoman, klassikkoasemaan nousseen koko perheen nukkeshow’n. Samalla sarjan 18 jakson alkuun lisättiin sisältövaroitus:

”Nämä stereotypiat olivat väärin silloin ja ne ovat väärin nyt. Mutta mieluummin kuin poistamme koko sisällön haluamme tiedostaa haitallisen sisällön olemassaolon, oppia siitä ja herättää keskustelua, jotta voisimme luoda yhdessä tulevaisuuden, jossa ei syrjitä ketään”, yhtiö linjaa.

Musiikkipitoista The Muppet Show’ta tehtiin kaikkiaan viisi kautta ja sitä esitettiin vuosina 1976–1981. Sarjaa esitettiin myös Suomessa.

Nukkehahmojen, esimerkiksi Miss Piggyn, Kermit-sammakon tai Ruotsalaisen kokin lisäksi jokaisessa jaksossa oli mukana vierailija. Vierailijat olivat aikansa suurimpia tähtiä, esimerkiksi Elton John, Julie Andrews, Petula Clark ja Diana Ross.

Varietyn mukaan 12 sekuntia kestävä sisältövaroitus lisättiin muun muassa jaksoihin, joissa vierailivat Steve Martin, Johnny Cash, Peter Sellers, Debbie Harry, Kenny Rogers ja Joan Baez.

Disney+ ei ole kertonut tarkemmin, millaisia ”negatiivisia kuvauksia” sisältövaroituksen saaneet jaksot sisälsivät, mutta Varietyn tietojen mukaan syy olisi joka jaksossa eri.

Esimerkiksi viidennen kauden jaksossa vuodelta 1981 suurennuslasin alla on todennäköisesti kohtaus, jossa kuuluisa countrylaulaja Johnny Cash esiintyy Etelävaltioiden lippu taustallaan. Lipulla on pitkä historiallinen yhteys rotusortoon.

Johnny Cash esitti Muppet-hahmoille ladossa (Ghost) Riders in the Sky -kappaleen. Hänen taustallaan näkyivät Etelävaltioiden ja Yhdysvaltojen liput. Kuvakaappaus sarjasta.­

The Guardian -lehti taas muistuttaa vuoden 1978 jaksosta, jossa ei omana aikanaan tajuttu ongelmaa mutta joka nykysilmin arvioituna loukkaa romaniväestöä.

Näyttelijä Peter Sellers esiintyi jaksossa sketsissä, jonka nimi oli ”Mustalaisen viulu”. Siinä Sellersillä oli yllään musta kultakoristeinen huivi, punainen liivi ja leveä satiinivyö. Hän lauloi voimakkaalla korostuksella: ”Kerran hänen rakastettunsa antoi hänelle kultaisen korvarenkaan / Ja nyt korvat vihertävät.”

Reddit-palvelussa on listattu enemmänkin mahdollisesti sisältövaroitukseen johtaneita kohtauksia. Mukana on esimerkiksi laulaja Joan Baezin jakso, jossa tämä käyttää intialaista korostusta Gandhista puhuessaan.

Samantyyppisiä sisältövaroituksia Disney+ on lisännyt myös useisiin vanhoihin elokuviinsa, joita se on nyt alkanut tarjota uusille sukupolville. Tällaisia ovat esimerkiksi Peter Pan, Viidakkokirja, Aristokatit sekä Kaunotar ja kulkuri.

Taustalla on yhtiön Stories Matter -niminen (Tarinoilla on väliä) hanke, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota monimuotoisuuteen Disneyn kulttuurituotteissa.

Yhtiö on palkannut viime aikoina ulkopuolisia neuvonantajia arvioimaan sisältöjään. Arvioinnin tuloksena klassikkoelokuviin ja -sarjoihin lisätään varoituksia ja niiden sisältämiä loukkaavia sisältöjä kontekstualisoidaan.

”He elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Sellaista ei tapahdu tuosta vain. Se vaatii tekoja, ja niitä me nyt teemme”, sivustolla lukee.

”Mieluummin kuin poistamme sisältöä, näemme mahdollisuuden herättää keskustelua ja avointa vuoropuhelua historiasta, joka vaikuttaa meihin kaikkiin”, yhtiö linjaa.

Stories Matter -sivustolla esitellään yksityiskohtaisesti, mikä klassikkoelokuvissa on loukkaavaa.

Esimerkiksi Peter Pan -elokuvista yhtiö kertoo, että elokuva esittää Amerikan alkuperäiskansat stereotyyppisesti eikä esittele alkuperäiskansojen perinteitä oikein, autenttisina. Kansojen monimuotoisuuttakaan ei tuoda esiin.

Disney myös huomauttaa, että elokuvassa käytetään epäsopivaa kieltä ja esimerkiksi viitataan alkuperäiskansoihin ”punanahkoina”, joka on loukkaava termi.

The Muppet Show’n sisältöä sivustolla ei käydä läpi sen tarkemmin.