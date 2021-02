Nyt valmistuva teos nostaa esiin Liisa Pentti +Co:n tanssitunneille osallistuvat nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät tanssitaiteilijat.

Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos Neljä x duetto + 1 saa ensi-iltansa striiminä perjantaina.

Tanssiryhmä Liisa Pentti +Co on järjestänyt autismin kirjon nuorille suunnattuja tanssitunteja vuodesta 2015 lähtien. Uuden tanssin keskuksen Zodiakin kanssa yhteistyössä järjestettyjen tuntien aikana on muodostunut kehollisia harjoitteita, joiden avulla osallistujien oma liikekieli on saanut tilaa ja kehittynyt.

Nyt valmistuva teos nostaa esiin tunneille osallistuvat nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät tanssitaiteilijat. Teoksen ytimessä ovat duetot, jotka ovat syntyneet koreografin ja esiintyjien yhteistyönä.

Tiedotteen mukaan teos tekee tilaa erityisyydelle, erilaisuudelle sekä monimuotoisen yhteyden ja yhteisöllisyyden mahdollistavalle vuoropuhelulle maailmassa, jossa rajat tuntuvat muuttuvan päivä päivältä korkeammiksi ja luovuuden tila ohuemmaksi. Teoksen kantavia ajatuksia ovat tanssin ilo, sen tuoma tunne vapaudesta sekä yllättävät kohtaamiset kameran kanssa.

Striimi jää Zodiakin Youtube-kanavalle katsottavaksi 5. maaliskuuta saakka.