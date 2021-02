Rikos-sarja on nyt katsottavissa C Morella.

Maailmanvalloitus alkoi villapaidoista. Rikos-sarjan tanskalaisnäyttelijä Sofie Gråbøl oli puettu näennäisen tavallisiin neuleisiin, ja brittikatsojat ihastuivat niihin oitis. Jopa tanskan kielestä tuli hetkeksi hitti, sillä aiemmista tavoista poiketen sarjaa esitettiin briteille tekstityksillä. Ja mitä britit edellä, sitä muut perässä.

Sofie Gråbøl esittää Rikos-sarjan päähenkilöä, rikosetsivä Sarah Lundia. Lundin villapaidasta tuli hitti maailmalla.­

Rikos, tanskaksi Forbrydelsen, aloitti tanskalaisten sarjojen kansainvälisen buumin, mutta sitäkin suuremmaksi nousi ilmiö, joka sai nimen nordic noir.

Rikos-sarjan ensimmäinen kausi valmistui 2007, ja sen jälkeen kalseita poliisisarjoja on nähty katkeamattomana virtana. Tuoreimpia esimerkkejä on vaikkapa suomalainen Ivalo (Areena).

Rikos on melkein päässyt unohtumaan, koska ”vanhat” tanskalaissarjat eivät heti löytäneet tietään suoratoistopalveluihin. Borgen eli Vallan linnake on nyt napattu Netflixille, ja Rikos tuli katsottavaksi C Morelle.

Rikoksesta tehtiin sittemmin amerikkalainen versio The Killing, suomeksi Jälkiä jättämättä, mutta mikään ei vedä vertoja alkuperäiselle. Se tulee jälleen todistettua. Rikos on vieläkin sietämättömän jännittävä poliisisarja. Suurin osa seuraajista kalpenee auttamatta sen rinnalla.

Rikoksen menestys osui Wallander- ja Beck-elokuvien tarjoamaan nosteeseen, ja Tanskassa sitä edelsi mainio Murhakomissio-sarja. Nyt kuitenkin otettiin kaikki irti nimenomaan sarjamuodosta. Siihen aikaan rikossarjoissa ei vielä ollut tavallista, että koko kauden ajan jahdattiin samaa murhaajaa, mutta Rikokseen rakennettiin pitkä jännite ja mutkikas juoni, joka harhautti katsojia jakso jakson perään. Juoneen jäi aukkojakin, mutta niitä ei ehdi edes huomata.

Mikä hulluinta – nykyajan näkökulmasta – samaa Nanna Birk Larsenin murhaa selvitettiin lopulta 20 jakson ajan, tosin samalla seurattiin vanhempien raskasta surutyötä. Menihän se överiksi, kun melkein jokaista henkilöä ehditään epäillä. Sarja jatkui sen jälkeen vielä kahdella normimittaisella kaudella.

Tanskan yleisradioyhtiön DR:n draamaosastoa veti noina vuosina visionääri Ingolf Gabold, joka ymmärsi käsikirjoittajien työn merkityksen. Rikoksessa luotettiin Søren Sveistrupin näkemykseen, ja sarjan lähtökohtana oli herkutella pohjoismaisella marraskuulla, synkkyyden huipentumalla. Kaikki kaudet käynnistyvät marraskuussa.

Sofie Gråbølin näyttelemä Sarah Lund oli ja on poikkeuksellisen intensiivinen hahmo. Henkilökohtaisen elämänsä sotkenut Lund yrittää epätoivoisesti pitää tervettä etäisyyttä työhönsä ja delegoida, mutta aina tulee se hetki, käänne, kun hän tarrautuu johonkin yksityiskohtaan kuin narkomaani piikkiinsä.

Rikoksessa tulivat tutuiksi monet muutkin tanskalaisnäyttelijät, kuten Lars Mikkelsen, Ann Eleonora Jørgensen ja Bjarne Henriksen. Sarja tullaan aina muistamaan Frans Bakin musiikista, jonka tykytys alkaa joka jaksossa vähän ennen loppua – ja joka nyt katkaistaan tyhmästi jaksojen välissä.

Musiikilla pelasi myös pian Rikoksen perässä tehty tanskalais-ruotsalainen Silta, joka sitten keräsikin suurimman kunnian nordic noirin menestysbuumissa. Sen päähenkilö Saga on Sarah Lund potenssiin kymmenen: vielä yksinäisempi, vielä pakkomielteisempi.

Onko pohjoismaisissa rikossarjoissa keksitty enää mitään uutta Rikoksen ja Sillan jälkeen?

Ruotsalaisilla näyttää nyt olevan pitkästä aikaa pallo hallussa. Tappajan kantapäillä ja Ohuella langalla (molemmat Areenassa) edustavat uudenlaista realismia ja tyylitietoista true crimea.

Rikos, C More.