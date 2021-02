Sarjassa Obama ja Springsteen puhuvat isyydestä, avioliitosta, Yhdysvaltojen rotukysymyksistä ja maansa tilasta.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama ja entinen rock-tähti Bruce Springsteen ovat aloittaneet yhteisen podcastin.

Kahdeksanosaisen sarjan Renegades: Born in the USA kaksi ensimmäistä jaksoa tulivat maanantaina kuunneltaviksi suoratoistopalvelu Spotifyhin, jossa koko sarja on yksinoikeudella.

Sarjassa Obama ja Springsteen puhuvat isyydestä, avioliitosta, Yhdysvaltojen rotukysymyksistä ja maansa tilasta ylipäätään.

Sarjan on tuottanut Barack ja Michelle Obaman perustama tuotantoyhtiö Higher Ground ja se on äänitetty Springsteenin kotistudiossa New Jerseyssä viime vuoden heinä–joulukuussa.

”Pinnallisesti ajateltuna minulla ja Brucella ei ole paljon yhteistä”, Obama sanoo podcastin ensimmäisen jakson alussa.

”Vuosien varrella olemme kuitenkin tajunneet, että meillä on samanlainen sensibiliteetti niin työn, perheen kuin Amerikankin suhteen. Omilla tavoillamme Bruce ja minä olemme kumpikin olleet rinnakkaisilla matkoilla yrittää ymmärtää tätä maata, joka on antanut meille molemmille niin paljon”, Obama sanoo.

Obama ja Springsteen tapasivat Obaman vaalikampanjan aikana vuonna 2008. Obama kysyy ensimmäisessä jaksossa, millä paikkakunnalla Springsteen esiintyi ensimmäisen kerran, mutta Springsteen ei muista asiaa lainkaan.

Springsteen esiintyi myös Obaman virkaanastujaisissa.

Obaman ja Springsteenin podcast julkistettiin samalla kun Spotify kertoi laajentuvansa seuraavien muutaman päivän aikana 85 uudelle markkina-alueelle ja lisäävänsä palveluun 36 uutta kieltä. Kyseessä on Spotifyn tähän asti suurin markkina-aluelaajennus.

Ruotsalainen Spotify on maailman suosituin tilattava musiikinsuoratoistopalvelu. Lisäksi palvelu on viime vuosina lisännyt merkittävästi podcast-tarjontaansa.