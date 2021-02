New Yorkissa avataan elokuva­teatterit lähes vuoden tauon jälkeen – Finnkinon emoyhtiön AMC:n osake lähti heti nousuun

New York on Yhdysvaltojen toiseksi suurin elokuvamarkkina-alue. Suurin on Los Angeles, jossa elokuvateatterit ovat edelleen suljettuina.

Yhdysvaltain suurin elokuvateatteriketju AMC ilmoitti, että 13 sen elokuvateatteria New Yorkissa aikoo avautua 5. maaliskuuta.­

New Yorkin kaupungissa aiotaan avata elokuvateatterit ensi viikolla rajatuille yleisömäärille, kertoi osavaltion kuvernööri Andew Cuomo maanantaina.

Yhtä elokuvaa saa olla katsomassa korkeintaan 50 ihmistä kerrallaan ja kaikkien on käytettävä hengityssuojaimia. Lisäksi teattereiden on huolehdittava yleisön turvaväleistä. Katsojilta ei vaadita virustestiä.

Teattereiden on määrä avata ovensa jo ensi viikolla eli 5. maaliskuuta. Esimerkiksi Yhdysvaltain suurin elokuvateatteriketju AMC ilmoitti, että 13 sen elokuvateatteria aikoo avautua tällöin, kertoo uutistoimisto AFP.

Elokuvateattereiden on täytynyt olla New Yorkissa kiinni lähes vuoden ajan, kertoo AFP.

The New York Timesin mukaan jo aiemmin muualla osavaltiossa elokuvateattereiden on sallittu avautua vastaavilla rajoituksilla, mutta New Yorkissa teatterit pysyivät kiinni, koska kaupungin asukastiheyden pelättiin nopeuttavan viruksen leviämistä.

”Kuvernöörin ilmoitus on tärkeä askel kohti elokuvateatterialan ja yrityksemme terveyden palauttamista”, AMC:n johtaja Adam Aron kommentoi tiedotteessa.

AMC ei ole vain Yhdysvaltojen suurin elokuvateatteriketju, se on maailman suurin. Se on myös Suomen suurimman elokuvateatteriketjun Finnkinon emoyhtiö.

AMC:n osake lähti heti uutisen jälkeen nousuun.

Avattavilta teattereilta vaaditaan parannuksia ilmanvaihtoon. AMC kertoo ottaneensa jo elokuussa käyttöönsä Harvadrissa kehitetyn suodatusjärjestelmän, joka on toistaiseksi vaikuttanut toimivan hyvin.

The New York Timesin mukaan koronaviruspandemia on pahentanut elokuvateollisuuden tilannetta. Esimerkiksi Yhdysvaltain toiseksi suurin elokuvaketju Regal Cinemas sulki lokakuussa teatterinsa väliaikaisesti Hollywood-studioiden lykättyä jatkuvasti ensi-iltojaan.

Samaan aikaan yleisö myös arkaili käydä elokuvissa.

Useita muitakin rajoituksia on lievennetty New Yorkissa viime viikkoina, sillä tartuntojen määrän kasvu on pienentynyt. Esimerkiksi urheilustadionit ovat saaneet toimia tästä viikosta alkaen kymmenen prosentin kapasiteetilla tavanomaiseen verrattuna.

Koripalloseurojen New York Knicksin ja Brooklyn Netsin on tarkoitus pelata 2 000 katsojan edessä ensi tiistaina kotistadioneillaan Madison Square Gardenissa ja Barclays Centerissä.

Samaan aikaan Broadway on kuitenkin suljettu. Vaikka teattereiden olisi mahdollista avautua pienemmälle katsojamäärälle, pidetään todennäköisenä, että useimmat teatterit pysyisivät silti kiinni. Tämä johtuu siitä, että vähemmälle yleisömäärälle esiintyminen ei ole kannattavaa.