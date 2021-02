Paul Greengrassin lännenelokuva News of the World sijoittuu vuoden 1870 Yhdysvaltoihin.

News of the World ★★

USA 2020

Netflix (K13)

Nykyihmisen voi olla toisinaan vaikea käsittää, miten paljon hitaammin tieto välittyi joitakin vuosikymmeniä sitten, vuosi­sadoista puhumattakaan.

Brittiohjaaja Paul Greengrassin tuore lännendraama News of the World antaa esimerkin vuoden 1870 Amerikasta. Elokuva perustuu Paulette Jilesin samannimiseen romaaniin vuodelta 2016.

Tom Hanksin esittämä kapteeni Jefferson Kyle Kidd on konfederaation riveissä taistellut sisällissodan veteraani. Sota on päättynyt, mutta mies pysyy liikekannalla. Hän ansaitsee leipänsä kiertämällä kaupungista toiseen lukemassa uutisia. Kaukana jossain odottaa ehkä vaimo. Menneisyys on vähintään yhtä suuri kysymysmerkki kuin tulevaisuus, mutta Kidd turvaa painettuun sanaan.

Etäisyydet ovat pitkiä, maasto vaikeaa ja luonnonvoimat ankaria. Mutta aina vastassa on tiedonhaluisia ihmisiä, joilla on myös uutistentuojalle kerrottavaa omasta elinpiiristään.

Eräällä matkallaan Kidd kohtaa orvoksi jääneen, saksalaistaustaisen tytön (Helena Zengel). Intiaanien parissa varttuneen lapsen saattaminen sukulaistensa pariin jää yllättäen hänen kontolleen. Kaksikolla ei ole yhteistä kieltä, mutta he jakavat riekaleisen menneisyyden.

Alkaa matka halki hajaannuksen tilassa olevan maan, ja varsinaisen tarinan rinnalla on helppo nähdä viittauksia nyky-Amerikkaan, miksei koko maailmaankin. Sisällissota on ohi, mutta viha, epäluulo, kauna ja rasismi repivät ihmisiä erilleen. Kiddin vastaus kaaoksen keskellä on tyyni mieli ja fakta, vaikka välillä on tartuttava myös pyssyyn.

Eräässä pikkukaupungissa rehti uutistentuoja kohtaa röyhkeän pohatan (Thomas Francis Murphy), joka pitää asukkaita otteessaan omassa sanomalehdessään suoltamiensa valheiden avulla.

Populistin ja bisnesmiehen yhdistelmä on tietenkin myös tästä ajasta tuttu. Sen kärkkäämpää kommenttia ei irtoa.

Nykyhetki-viittauksistaan huolimatta Greengrassin kiltti länkkäri katsoo jonnekin westernien menneisyyteen, aikaan ennen kompleksista sankaruutta tai katsojan suoraa puhuttelua. Heikoimmilla hetkillään elokuva kuivuu mitäänsanomattomaksi vaellukseksi kohti arvattavaa päämäärää. Tässäkään mielessä Jason Bourne -rymistelyillä ja tosidraamoilla uransa rakentanut Greengrass ei yllätä.

Parrassaan ja preerian pölyissä pyöriteltynäkin Hanks on Hanks: reilu, oikeamielinen ja vähän huumoriin kallellaan oleva sankari. Kapteeni Kiddin herrasmiesmäinen osa istuu hänelle kuin ärsyttävän täydellinen stetsoni. Eihän äijä maiskuttele edes purutupakkamälliä!

Saksalainen Helena Zengel (s. 2008) tekee kansainvälisen debyyttinsä Hanksin rinnalla kompastelematta.

Dariusz Wolskin kuvaus jää mieleen. Aavan preerian tummenevan taivaan alla ihmiskohtalot asettuvat mittakaavaansa.