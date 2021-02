Niukasti studioalbumeita julkaisseen ja perfektionistilta vaikuttaneen Daft Punkin vaikutus 2000-luvun popmusiikkikulttuuriin on valtava, mutta tarun loppu ei ollut välttämättä tässä, kirjoittaa musiikkitoimittaja Aleksi Kinnunen.

Tiistaina saapunut tieto elektronisen musiikin ja popin ranskalaisen suurnimen Daft Punkin lopettamisesta nousi syystä etusivun uutiseksi ja musiikkimaailman ”breaking newsiksi”. On vaikea keksiä yhtyettä tai artistia, jonka vaikutus 2000-luvun popmusiikkitrendeihin olisi ollut suurempi.

Olisiko kymmenen vuotta sitten popin johtavana auteurina kukkoillut Kanye West löytänyt elektronisen popin, vocoder-laulun ja avaruusestetiikan reseptiään ilman Daft Punkin Discovery-albumia?

Entä olisiko kymmenien tuhansien teinien hyökyaalto bailannut Kyläsaaressa ja Hietaniemessä Weekend-festivaalilla David Guettan ja Calvin Harrisin tahtiin ilman Daft Punkin vuosien 2006-2007 uraauurtavaa Alive-kiertuetta?

Thomas Bangalter ja Guy-Manuel de Homem-Christo popularisoivat Homework-esikoisalbumillaan (1997) house-musiikkia rock-yleisölle ja loivat hyökkäävällä soinnillaan pohjaa esimerkiksi Justice-yhtyeen myöhemmälle menestykselle. Kuitenkin juuri retrofuturistisen virtaviivaista ja sämpleillä kuorrutettua Discoverya (2001) voi pitää keskeisenä popin myöhemmän kehityksen kannalta.

Yhtyeen viimeiseksi albumiksi jääneellä Random Access Memoriesilla (2013) – yhdellä viime vuosikymmenen mestariteoksista – kaksikko loikkasi jälleen uuteen inspiroituen oikeiden soittimien luomasta lämpimästä soinnista, analogitekniikasta ja Giorgio Moroderista.

Huipentumana tälle Daft Punk esiintyi vuoden 2014 Grammy-gaalassa yhdessä Stevie Wonderin, Nile Rodgersin ja Pharrell Williamsin kanssa.

Popin vuosikymmenet syleilivät ihanasti toisiaan kuten viisi Grammyä voittaneella albumilla.

Oma lukunsa on ollut Daft Punkiin liitetty kultti. Roboteiksi piiloutunut kaksikko on ollut kuin popmusiikin Banksy tai Elon Musk, jonka jokaista elonmerkkiä on tulkittu kuin jumalaista ilmoitusta.

Tiistain lopetusuutinen katkaisi ainakin hetkeksi jokakeväisen ruikutuksen yhtyeen paluusta festarilavoille. Daft Punkin viimeinen varsinainen keikka koettiin joulukuussa 2007.

Olin itse paikalla kiertueavauksessa Kalifornian Coachellan-festivaaleilla 2006, jossa Daft Punk esitteli kuuluisan avaruusalushenkisen valopyramidilavansa. Konsertti on mielletty lähtölaukaukseksi spektaakkelimaisten dj-keikkojen leimaamalle 2010-luvun elektronisen tanssimusiikin eli edm:n buumille.

Jälkeenpäin tuntuu huvittavalta, että lähdin kesken pois vuosituhannen ehkä kuuluisimmasta konsertista: ajatus nukkumisesta teltassa tähtitaivaan alla tuntui aamuyöllä houkuttelevammalta kuin turruttava jytke. Olin vain ihminen, en bailurobotti.

Voi pitää merkillisenä, ettei Daft Punk vastoin odotuksia koskaan palannut lavoille Random Access Memories -albumin jälkeen, vaikka yhtyeen maine jatkoi paisumistaan.

Daft Punk olisi todennäköisesti voinut kerätä viime vuosina alan suurimpia eli miljoonaluokan keikkapalkkioita. Raha ei tainnut olla taiteelliselta perfektionistilta vaikuttaneen kaksikon ensisijainen motiivi.

Kysymyksiä jäi ilmaan. Oliko yhtyeen leirissä tekeillä uusi, ehkä jälleen uutta suuntaan tähyillyt albumi? Tiistain jäähyväisvideoviestissä robotit kulkevat eri suuntiin ennen itsetuhoista räjähdystä sekä kuvaa matalalta kajastavasta auringosta. Se näyttää kieltämättä nousevalta.

Daft Punkin myyttiin sopisi hyvin, ettei loppuräjähdys ole vielä koko avaruussaagan päätös.